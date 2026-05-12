A magyar bajnokság nagyot ment az elmúlt négy évben

Nagyrészt a Ferencváros remek nemzetközi szerepléseinek köszönhetően, ha az elmúlt négy évet vesszük górcső alá, akkor az NB I az osztrák Bundesliga előtt áll 983 koefficiens ponttal UEFA legfrissebb rangsorában. Magyarország a 18. helyen szerepel 24.437 ponttal, míg Ausztria mögöttünk kullog a 20. pozícióban 23.450 egységgel.

Egy-egy évben már sikerült megelőznünk Ausztriát

A magyar bajnokság a 2022/23-as és a 2025/26-os idényben is előrébb végzett az osztrák Bundesligánál, és ha a 2026/27-es idényben Ausztria nem ver ránk 983 koefficiens pontot, akkor 1980 után először történne olyan, hogy az NB I ötéves összevetésben az osztrák liga előtt végezne – mutatott rá a Football Meets Data.

Ami egyben azt is jelenthetné, hogy adott esetben a magyar csapatoknak később kellene megkezdenie a 2027/28-as idény nemzetközi kupa selejtezőit.

Több szomszédos országot már megelőzött Magyarország

Az utolsó ötév összevetésében Ausztrián (17.) kívül Csehország (10.), Horvátország (22.) és Lengyelország (12.) előzi meg Magyarországot (22.) a régióban, de Ukrajna (23.), Szerbia (24.), Románia (25.), Szlovénia (26.), Szlovákia (29.), Bulgária (30.), Koszovó (36.) és Montenegro (52.) is mind az NB I mögött végeztek az UEFA legfrissebb rangsorában.

