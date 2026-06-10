Nevetségesnek nevezve utasította vissza az Atlético a Real 150 millió eurós ajánlatát

Pérez igérete

Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke a múlt héten megígérte: ha újraválasztják, 150 millió eurós ajánlatot tesz egy meg nem nevezett „galaktikus” játékosért. Miután Pérez vasárnap sikeresen megtartotta elnöki székét, azonnal beváltotta az ígéretét. A 26 éves argentin támadó megszerzésére irányuló kísérlet azonban gyorsan elbukott, miután az Atlético Madrid emlékeztette a királyi gárdát Álvarez 500 millió eurós kivásárlási árára.

A Real Madrid hivatalos közleményben erősítette meg a lépést:

„A stúdió igazgatótanácsának mai ülése után a klub 150 millió eurós ajánlatot tett a Club Atlético de Madridnak Julián Álvarez játékjogáért. Az ajánlat áttekintése és értékelése után az Atlético Madrid – a két klub közötti jó kapcsolat jegyében – köszönetét fejezte ki a megkeresésért, de elutasította azt, a játékos kivásárlási záradékára hivatkozva.”

Az Atlético szerint azonban nem egészen így történtek a tárgyalások: a hivatalos X oldalán sírva nevetős emojikkal válaszolt a csapat a Real közleményére. Ezt követően egy élesebb hangvételű bejegyzés is megjelent az Atléticótól:

„Összetévesztettétek az erkölcstant a hálával. Hogy ne legyen kétség: semmit sem köszönünk nektek. Nem tanulmányozunk és meg sem fontolunk semmilyen ajánlatot Juliánért. Hogyne jönnénk ki jól egymással, amikor még a Barcelonánál is jobban megnevettettek minket?”

Végül egy utolsó szurkálódó poszttal zárták a sort:

„U.I.: Kihasználva a jó kapcsolatot az új elnökötökkel, lássuk, abbahagyjátok-e végre a játékosok ’ellopását’ az akadémiánkról. Nagyon köszi, @realmadrid!”

A Manchester City korábbi játékosa, a 2022-es világbajnok Álvarez 2024-ben igazolt Spanyolországba 94 millió euróért. Az előző szezonban 49 mérkőzésen 20 gólt szerzett az Atléticóban, amellyel a csapat a negyedik helyen végzett a bajnokságban, a Bajnokok Ligájában pedig az elődöntőig menetelt.

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