Marco Rossi reagált a sértődött magyar válogatott játékos vallomására

Nikitscher Tamás őszinte vallomására reagált a magyar válogatott szövetségi kapitánya. Mint ismert, Marco Rossi kihagyta legutóbbi keretéből a Rio Ave középpályását, és bár a sajtótájékoztatón tett kijelentései félreérthetőek lehettek, most tisztázta a helyzetet.

A magyar válogatott június 5-én Finnország, négy nappal később pedig Kazahsztán ellen játszik felkészülési mérkőzést, Marco Rossi pedig már kihirdette az erre kijelölt keretét. A meghívottak közül hiányzik Nikitscher Tamás, aki jelenleg a portugál Rio Ave játékosa, és saját bevallása szerint rosszul érintették a kapitány szavai.

Marco Rossi reagált Nikitscher Tamás szavaira

A magyar válogatott szövetségi kapitánya hivatalos Facebook-oldalán tisztázta a történteket. Szerdai bejegyzésében hangsúlyozta, hogy nincs semmilyen problémája Nikitscher Tamással, egyszerűen jelenleg más játékosokat tart jobb opciónak a középpályás posztján, emellett olyan fiataloknak is lehetőséget szeretne adni a felkészülési mérkőzéseken, akiket közelebbről is meg akar nézni.

Rossi hozzátette, ahogy korábban is változott a keret összetétele, úgy a jövőben is előfordulhat, hogy Nikitscher ismét meghívót kap. Elismerte, hogy a múlt keddi kerethirdetés során, a pillanat hevében talán félreérthetően fogalmazott, ráadásul szavai fordításon keresztül jutnak el a nyilvánossághoz. Kiemelte ugyanakkor, hogy semmiképp sem akarta túlzott kritikával illetni a játékost.

A kapitány azt is hangsúlyozta, örülne annak, ha Nikitscher ősszel olyan teljesítményt nyújtana, amely mellett nem lenne kérdés a meghívása.

Nikitscher Tamás tamást egy éve nem hívta meg Marco Rossi

Nikitscher Tamás eddig kilenc alkalommal lépett pályára Marco Rossi válogatottjában, legutóbb 2025 júniusában viselhette a címeres mezt.


