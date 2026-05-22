Folytatódik a távozási hullám, megvan, ki hagyja ott a Ferencváros vezetőségét

Ahogyan azt a GOAL is szemlézte, az Index szerint a Ferencváros vezérkarából is távozhatnak egyes személyek. Ugyanerről értesült az Öltözőn Túl is, amely azonban konkrét névvel is szolgált, meghozzá Hajnal Tamáséval.

A Facebook-oldal úgy tudja, Robbie Keane után a sportigazgatóként tevékenykedő egykori legendás játékos szintén elhagyhatja a zöld-fehéreket. Ezt csak megerősíti az az információ, miszerint az FTC-nél már keresik is az utódját.

Köztudott, hogy Hajnal a Ferencváros saját nevelésű játékosakén előbb a Váchoz, majd Németországba igazolt, de Belgiumban is megfordult. 2014-ben az Ingolstadt nem hosszabbította meg a szerződését, így ingyen térhetett vissza a kilencedik kerületbe.

A 2017-18-as idény végezetével visszavonult a labdarúgástól, ezt követően rögtön kinevezték a klub sportigazgatójává.

