Megszületett az “anti-Arsenal” szabály, már a világbajnokságon alkalmazzák

A nemzetközi szövetség és a szabályalkotó testület úgy néz ki, megelégelte a szabadrúgások és szögletek közben zajló párharcokat. A legújabb, hivatalossá vált protokoll az agresszív zárásokat és blokkolásokat bünteti. A videóbíró arra is jogosult lesz, hogy beavatkozzon, ha az akadályozás a lövést vagy beadást megelőző mozgások során történik.

A legnagyobb változás, hogy amennyiben egy védőt egy rúgás előtti szabálytalanság akadályoz meg a védekezésben, az abból a támadásból született gólt érvénytelenítik, függetlenül attól, hogy a labda a kontakt pillanatában még nem volt játékban. A nemzetközi sajtóban az “anti-Arsenal” szabályként emlegetett szigorítás komoly fejtörést okozhat az agresszívabb pontrúgásokat alkalmazó csapatoknak.

Emellett a FIFA tanácsának legutóbbi ülésén a VAR alkalmazási köre is jelentősen bővült. A négy klasszikus eset (gól, büntető, piros lap, téves azonosítás) mellett a rendszer további három új elemmel bővül: a fent említett zárások, a második sárga lapos kiállítások, és a tévesen megítélt szögletek felülvizsgálata.

Forrás: AS

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.