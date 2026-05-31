Nagybevásárlást tervez José Mourinho: négy poszton is megerősítené a Real Madridot

Az AS spanyol sportlap információi szerint a korábbi sikeredző első számú prioritása a hátsó alakulat újjáépítése. Miután a Real Madrid zsinórban két szezont is trófea nélkül zárt, Mourinho elszánta magát, hogy visszahozza a határozottságot a csapatba. A középhátvéd posztján Antonio Rüdiger mellé legalább egy, de inkább két olyan magas minőséget képviselő, vezéregyéniségnek számító védőt szeretne, akikből az elmúlt időszakban hiányt szenvedett a gárda.

A portugál mester a széleken is friss vért szorgalmaz: a jobb oldalon egy új igazolással teremtene versenyhelyzetet Trent Alexander-Arnold számára, míg a balhátvéd posztjának megerősítése jelenleg Fran García jövőjétől függ. Mourinho filozófiája mindig is a szilárd alapokra épült, és a védelmi erősítés iránti igénye azt mutatja, hogy a jelenlegi felállást sebezhetőnek tartja a saját taktikai rendszeréhez.

Mourinho nem csupán a védelembe, hanem a középpályára is új játékosokat hozna a nyáron. Elsőként egy klasszikus védekező középpályásra van szüksége, aki szűrőként funkcionál a védőnégyes előtt, és teremtheti meg a taktikai egyensúlyt és védelmet. Ugyanakkor Mourinho nem csupán a rombolásra fókuszál. Egy kreatív játékmester megszerzését is elvárja, aki képes a támadóharmadban mozgatni a szálakat és feltörni a mélyen védekező csapatokat.

Bár még nem hivatalos, megbízható források szerint José Mourinho veszi át a Real Madrid irányítását, ám az elnökválasztás egyelőre halasztja ezt a bejelentést.

