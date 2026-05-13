Marco Rossi a drámai vereségről: "Sosem láttam még hasonlót"

A görög Manosz Sztaramopulosznak adott interjút Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya. A Nemzeti Sport által szemlézett beszélgetésben többek a 2024-es Európa-bajnokságról, valamint az azt követő Nemzetek Ligája-sorozatról is beszélt, majd a tavaly novemberi, Írország elleni 3-2-es vereség került szóba.

: „Három meccsen is az utolsó percekben, a hosszabbításban kaptunk gólt, nem láttam még hasonlót. Felelősek vagyunk érte, ugyanakkor balszerencsések is. Úgy érzem, visszatérünk a helyes útra, nincs idő siránkozni. Magyarország újjászületik, de az írek elleni kiesés még mindig fáj. A cél most az, hogy visszajussunk a Nemzetek Ligája A-divíziójába, majd ki szeretnénk jutni az Eb-re. A futballban nehéz hosszú távú terveket szőni, de biztos vagyok benne, hogy tudunk és fogunk is fejlődni” – mondta a júniusi barátságos meccsekre kedden keretet hirdető Rossi.

Az olasz szakember a nemzeti csapat jelenlegi helyzetét is értékelte.

„Rugalmas, technikás játékosaink vannak, akik labdabirtoklásban is biztosak. A középcsatárposzttal régóta bajban vagyunk, de most ott van nekünk Varga Barnabás, és Bárány Donát is mutatott biztató jeleket. Gyorsak vagyunk, jók az átmenetekben. A játékunkat, elképzeléseinket muszáj a modern trendekhez alakítani, de anélkül, hogy elfelejtenénk identitásunkat. Pep Guardiola remek példa erre, ő is változtatott a játékán, amikor látta, hogy már más stílusú játékosai vannak, és a futball is más irányba halad.”

Marco Rossi végül a budapesti BL-döntőről is szót ejtett, amelyet sajnos magyar játékosok nélkül rendeznek.

„Két játékosunk, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott volt a PSG elleni negyeddöntős párharcban. Szerettem volna őket a budapesti döntőben látni, de erősebb klub a PSG, tovább is jutott, nehéz megállítani.”

