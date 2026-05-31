PSG-dominancia a Bajnokok Ligája álomcsapatában

Mint ismert, a Paris Saint-Germain büntetőpárbajban múlta felül az Arsenalt a Bajnokok Ligája budapesti döntőjében, az UEFA pedig díjazta a szezon legjobbjait az évad végén.

A szezon játékosa a Paris Saint-Germain grúz támadója, Hvicsa Kvarachelia lett, míg az idény felfedezettje díj a Real Madrid török játékosához, Arda Gülerhez vándorolt. A sorozat legszebb góljának járó díját szintén a spanyol fővárosban ünnepelhetik, ugyanis Federico Valverde nyolcaddöntős találata lett a befutó, amit a Manchester City elleni visszavágón szerzett.

Az BL-szezon álomcsapatában párizsi dominancia figyelhető meg: a győztes csapatból Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, Hvicsa Kvarachelia és Ousmane Dembélé kapott helyet, míg a döntős Arsenalt David Raya, Gabriel és Declan Rice képviseli. A maraadék három helyen a két elődöntős csapat játékosai osztoznak, a Bayern Münchenből Michael Olise és Harry Kane, az Atlético Madridból pedig Marcos Llorente került be.

Forrás: Sky Sports

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.