LiveJegyek
Kovács Attila

Kövesd élőben a budapesti PSG-Arsenal BL-döntőt!

Paris Saint-Germain vs Arsenal
Paris Saint-Germain
Arsenal
Bajnokok Ligája

Szombaton a budapesti Puskás Arénában rendezik a Bajnokok Ligája 2025/26-os idényének döntőjét, ahol a címvédő PSG az Arsenallal csap össze egymással. Ha velünk tartasz, a BL-döntő egyetlen fontos pillanatáról sem maradsz le. Kövesd egész napos hírfolyamunkat!

A BL-döntő alakulását IDE KATTINTVA élőben követheted.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a PSG és az Arsenal is megérkezett Budapestre pénteken.

Korábban arról is írtunk, hogy a Rakitic Royals nyerte a BL-döntőt felvezető Ultimate Champions Legends Tournament gálát, a döntőben Ivan Rakiticsék a magyar csapatot múlták felül 6-2-vel. A torna legszebb gólját Nikolics Nemanja szerezte. 

helyszín: Budapest, Puskás Aréna

kezdés: 18:00

jv.: Daniel Sieber (német)


Párizsban is készülnek a boltok és üzletek, elsősorban azzal, hogy - a PSG ultrák öröme vagy bánata elől - védik a kirakatokat:

Péntek este a PSG és az Arsenal drukkerei már egymásnak feszültek Budapesten:


A trófea már megérkezett a Puskás Arénába:

Az Arsenal utolsó edzése a BL-döntő előtt:


A PSG-nél is jó a hangulat:

Cikkünk folyamatosan frissül!


