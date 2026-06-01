Megtörte a csendet Tchouaméni a Valverdével történt incidensről

Május hetedikén jött a hír, hogy heves vita alakult ki a Real Madrid két játékosa, Aurélien Tchouméni és Federico Valverde között. Az incidens tettlegességig fajult, az uruguayi fejsérülést szenvedett, a klub pedig mindkét játékosra 500 ezer eurós bírságot szabott ki.

A francia válogatott edzőtáborában tartott sajtótájékoztatón Tchouaméni tisztázta a helyzetet, és reagált a pletykákra:

”Nyilvánvalóan történt valami, és erről mindenki tud. Az egészet azonban aránytalanul felfújták, sajnos leginkább azért, mert a sajtó egyből felkapta a témát, mi pedig a Real Madridban játszunk, ahol fajsúlyos játékosok szerepelnek. Mindenféle képtelenséget leírtak a lapokban. Hallottam pletykákat verekedésről, arról, hogy ütéseket osztottam ki, ami teljesen valótlan. Nem akarok belemenni a részletekbe. A legfontosabb, hogy a klub tudja, mi is történt valójában. Ezt követően pedig továbblépünk”.

Tchouaméni kiemelte, a klubszezon hajrájában nem volt lehetősége megfelelően kommunikálni az esetről, viszont most szeretné lezárni ezt a helyzetet:

”Szerettem volna tisztázni néhány dolgot, mert edig nem volt lehetőségem erről beszélni. A mai nap viszont tökéletes arra, hogy megtegyem, mielőtt végleg lapoznánk. Sok olyan dolog történik egy öltöző falai között, aminek soha nem szabadna nyilvánosságra kerülnie”.

Forrás: Mundo Deportivo

