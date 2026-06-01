AURELIEN TCHOUAMENI FEDE VALVERDE REAL MADRID
Szabó Kristóf

Megtörte a csendet Tchouaméni a Valverdével történt incidensről

Aurélien Tchouaméni, a Real Madrid francia középpályása a nemzeti csapat edzőtáborában tartott sajtótájékoztatón beszélt először nyilvánosan arról az öltözői konfliktusról, amely közte és csapattársa, Federico Valverde között robbant ki május elején. Bár az eset során az uruguayi játékos fejsérülést szenvedet és mindkét felet megbüntette a klub, a francia játékos szerint a sajtó jelentősen felfújta az eseményeket.

Május hetedikén jött a hír, hogy heves vita alakult ki a Real Madrid két játékosa, Aurélien Tchouméni és Federico Valverde között. Az incidens tettlegességig fajult, az uruguayi fejsérülést szenvedett, a klub pedig mindkét játékosra 500 ezer eurós bírságot szabott ki.

A francia válogatott edzőtáborában tartott sajtótájékoztatón Tchouaméni tisztázta a helyzetet, és reagált a pletykákra:

”Nyilvánvalóan történt valami, és erről mindenki tud. Az egészet azonban aránytalanul felfújták, sajnos leginkább azért, mert a sajtó egyből felkapta a témát, mi pedig a Real Madridban játszunk, ahol fajsúlyos játékosok szerepelnek. Mindenféle képtelenséget leírtak a lapokban. Hallottam pletykákat verekedésről, arról, hogy ütéseket osztottam ki, ami teljesen valótlan. Nem akarok belemenni a részletekbe. A legfontosabb, hogy a klub tudja, mi is történt valójában. Ezt követően pedig továbblépünk”.

Tchouaméni kiemelte, a klubszezon hajrájában nem volt lehetősége megfelelően kommunikálni az esetről, viszont most szeretné lezárni ezt a helyzetet:

”Szerettem volna tisztázni néhány dolgot, mert edig nem volt lehetőségem erről beszélni. A mai nap viszont tökéletes arra, hogy megtegyem, mielőtt végleg lapoznánk. Sok olyan dolog történik egy öltöző falai között, aminek soha nem szabadna nyilvánosságra kerülnie”.

Forrás: Mundo Deportivo


