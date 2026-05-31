7 év után jön a váltás

Mindössze egy héttel a Cagliari elleni, csalódást keltő szezonzáró mérkőzés után átigazolási bomba robbant Milánóban. A csapat 26 éves sztárja a portugál Sport TV mikrofonjai előtt kijelentette, hogy elérkezettnek látja az időt a váltásra, és hét év után új kihívásra vágyik. Így nyilatkozott Leão:

“Úgy gondolom, hogy mindent megadtam a Milannak, amit csak tudtam. A klub sokat segített a fejlődésemben és támogatott engem a nehéz pillanatokban. Büszke vagyok arra, hogy sikerült beírnom a nevemet a klub történelmébe. Mindenkinek megvannak az álmai, a kihívásai, a vágyai és a céljai, amit el akar érni. Új kihívásokat akarok keresni és szeretném kipróbálni magam egy új bajnokságban.”

Fókuszban a világbajnokság, majd az európai elit

A portugál szélső azt is egyértelművé tette, hogy a jövőjét érintő konkrét döntésekkel még vár, hiszen jelenleg a válogatott sikere a legfontosabb számára:

“Most az a legfontosabb, hogy jól alakuljon a világbajnokság és segítsem a nemzeti csapatot minden tőlem telhető módon. Aztán amikor eljön a pillanat, meg fogom vizsgálni a legjobb lehetőségeket a karrierem folytatására, hogy az európai futball legmagasabb színpadán futballozzak.”



A mosolygós gyilkos

Leão még 2019 nyarán, mindössze 29,5 millió euróért érkezett a francia Lille együttesétől, az évek során pedig ugyan voltak rosszabb időszakai, de a Milan egyik legfontosabb támadójává nőtte ki magát. A Milanban eltöltött hét szezon alatt 291 tétmérkőzésen lépett pályára, 80 gólt szerzett és 65 gólpasszt osztott ki a "Rossoneri" színeiben, továbbá a 2021-22-es szezonban elnyerte az olasz élvonal legértékesebb játékosának szóló díjat.

Mivel a játékos jelenlegi szerződése 2028. június 30-ig szól, illetve még mindig csak 26 éves Leão, a Milannak most nyáron van a legjobb esélye arra, hogy nagyobb összeget kapjon a sztárjáért.

Az olasz klub vezetőségére így hatalmas feladat vár: nemcsak a kapott transzferösszeget kell okosan befektetniük, hanem pótolniuk kell a Serie A elmúlt éveinek egyik legmeghatározóbb, és legszórakoztatóbb futballistáját.

