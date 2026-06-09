Káosz a vb-n: Érvényes vízummal is kitoloncolták a szomáliai játékvezetőt az Egyesült Államokból

„Úgy gondolom egyszerűen a hazámmal van problémájuk"

Az amerikai bevándorlási hatóságok nem indokolták meg a kitoloncolást, de köztudott, hogy Szomália is szerepel azon a beutazási tilalmi listán, amelyet Donald Trump elnök kormánya vezetett be. Trump tavaly decemberben nyíltan úgy nyilatkozott, hogy nem akar szomáliai bevándorlókat látni az országban, és „menjenek vissza oda, ahonnan jöttek”.

„Végtelenül csalódott vagyok. Csak egy játékvezető vagyok, aki az álmát próbálta megélni – életem legnagyobb álmát, hogy eljussak a világbajnokságra. Minden papírom és vízumom rendben volt. Úgy gondolom, egyszerűen a hazámmal van problémájuk.” - nyilatkozta Artan a New York Timesnak.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) megerősítette, hogy Artan nem vehet részt a 2026-os világbajnokságon. Közleményükben jelezték: a FIFA-nak nincs beleszólása a fogadó országok bevándorlási folyamataiba vagy a vízumelbírálásokba, az amerikai hatóságok pedig arról tájékoztatták őket, hogy a döntés végleges.

A szomáliai ifjúsági és sportminisztérium főtanácsadója, valamint a nairobi szomáliai nagykövetség is megerősítette, hogy a bírónak minden dokumentuma legális volt. Sőt, Artan kifejezetten azért kapott diplomata-útlevelet, hogy a korábbi vízumnehézségek után megkönnyítsék az utazását.

11 órás kihallgatás

Artan elmesélte, hogy a maratoni, 11 órás kihallgatás után egy elkülönített zárkába zárták, ahol órákig tartották fogva, mielőtt felültették volna egy Isztambulba tartó járatra.

Az ügyre Andrew Giuliani, a Fehér Ház világbajnokságért felelős munkacsoportjának vezetője is reagált:

„Bár a titkosított, terhelő információk részleteibe nem mehetek bele, annyit kijelenthetek, hogy a vám- és határőrség helyes döntést hozott, amelyet teljes mértékben támogatok.”

Az a lehetőség fel sem merülhetett, hogy Artan a vb-nek otthont adó másik két országban, Kanadában vagy Mexikóban vezessen meccseket. Pierluigi Collina, a FIFA játékvezetői bizottságának elnöke ugyanis Miamiban hozta létre a torna 52 játékvezetőjének és 88 asszisztensének központi edzőtáborát. A biztonsági, felkészülési és szakmai protokollok miatt minden bírónak kötelező ezen a floridai bázison tartózkodnia.

A „káosz világbajnoksága”

Artan esete a legújabb botrány a torna körül. Nemrég az Iráni Labdarúgó-szövetség közölte, hogy a csoportmérkőzésekre szóló szurkolói jegyeiket váratlanul visszavonták.

A korábbi legendás angol csatár Ian Wright egy Instagram-videóban kelt ki a szervezés ellen, és a tornát a „káosz világbajnokságának” nevezte.

„Néhány óránként jön egy újabb hír arról, hogy szurkolókat, játékosokat, tisztségviselőket, újságírókat, most pedig már játékvezetőket is kitiltanak. Nevetek, de ez valójában egyáltalán nem vicces. Ki kell mondani az igazat. A történelem legdrágább jegyei, méregdrága szállások, egekben lévő utazási költségek... Így viselkedik egy házigazda a világ legnagyobb játékával, a világ legnagyszerűbb tornájával szemben? Emlékszünk, Katart mennyire meghurcolták a sajtóban, most meg alig hallani valamit? Ez lenne a futball szellemisége? Sajnálom az amerikai szurkolókat, akik annyira várták ezt – hihetetlenül kínos lehet ez nekik” – fogalmazott Wright.

forrás: BBC

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.