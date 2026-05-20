Marco Rossi ismét őszintén beszélt a magyar futball egyik legtöbbet vitatott kérdéséről, a magyarszabályról. A szövetségi kapitány szerint pozitívum, hogy több hazai játékos jut lehetőséghez az NB I-ben, ugyanakkor figyelmeztetett: ez önmagában még nem jelent automatikus minőségi előrelépést.

A szövetségi kapitány szavai újra reflektorfénybe helyezték a magyar futball egyik központi témáját: valóban előreviszi-e a hazai labdarúgást a kötelező magyar szerepeltetés, vagy hosszabb távon más tényezők döntik el a játékosok fejlődését.

Az olasz szakember úgy fogalmazott, hogy attól, hogy több magyar futballista szerepel a pályán, még nem biztos, hogy nőtt is a játék színvonala. Rossi szerint a fejlődéshez nemcsak játékpercek, hanem megfelelő mentalitás, képzés és teljesítmény is szükséges.

A kapitány ugyanakkor külön kiemelte Vitális Milán példáját, aki szerinte rövid idő alatt hatalmas fejlődési ívet járt be. Rossi az M4 Sportnak adott interjúban arról beszélt, hogy a játékos intelligenciája és alázata kulcsszerepet játszott abban, hogy ilyen gyorsan fel tudta venni a válogatott szintjét.

Vitális az elmúlt hónapokban stabil teljesítményt nyújtott klubcsapatában és a válogatott közelébe is került. Rossi szerint a középpályás nemcsak technikailag fejlődött sokat, hanem taktikai érettségben és hozzáállásban is kiemelkedőt mutatott.

Júniusban újabb fontos mérkőzések várnak a magyar válogatottra, Marco Rossi együttese felkészülési találkozókon lép pályára a világbajnoki selejtezők előtt. A kapitány hangsúlyozta, hogy ezek az összecsapások nemcsak az eredmények miatt fontosak, hanem azért is, mert lehetőséget adnak új játékosok kipróbálására és a keret mélyítésére.

Rossi szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata, hogy kialakuljon az a stabil játékosmag, amely hosszabb távon is versenyképes lehet nemzetközi szinten. A szakember hozzátette: a válogatottban csak azok kaphatnak szerepet, akik klubszinten is megfelelő intenzitással és teljesítménnyel futballoznak.

