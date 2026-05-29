Rakiticsék nyerték a legendák tornáját, a magyar csapatot verték a döntőben!

A Bajnokok Ligája-döntő előtt a legendáké volt a főszerep Budapesten, Ivan Rakiticcsal, Santi Cazorlaval és Theo Walcottal felálló Rakitic Royals 6-2-s győzelmet aratott a Juhász Jewels csapata ellen a Papp László Sportarénában rendezett az Ultimate Champions Legends Tournament gálán. A bronzmérkőzés Cafúék húzták be, miután 7-3-s sikert arattak Luís Fiógék ellen. Mutatjuk a részleteket!

A magyar csapat góljait Nikolics Nemanja és Torghelle Sándor szerezték a döntőben, a másik oldalon Santi Cazorla (kétszer), Robert Pirés, és Ivan Rakitic (háromszor) is betaláltak, így kialakítva a 6-2-s végeredményt, aminek köszönhetően a Rakitic Royals emelhette magasba az Ultimate Champions Legends Tournament torna trófeáját.

A Juhász Jewels azonban nem maradt győzelem nélkül, hiszen Juhászék nem kis meglepetésre az elődöntőben 7-3-ra legyőzték az FC Figo csapatát. Luís Figo csapatában nem kisebb sztárok, mint Xavi Hernández, Marco Materazzi, Ashley Cole és Gilberto Silva is pályára léptek.

Figóék egyébként a bronzmérkőzést is elveszítették, a Cafu Commanders 7-3-re verte őket, így a Roberto Carlos-szal, Éric Abidallal és Yaya Touréval fémjelzett csapat végül a torna harmadik helyén végzett.

