Rakiticsék nyerték a legendák tornáját, a magyar csapatot verték a döntőben!

A magyar csapat góljait Nikolics Nemanja és Torghelle Sándor szerezték a döntőben, a másik oldalon Santi Cazorla (kétszer), Robert Pirés, és Ivan Rakitic (háromszor) is betaláltak, így kialakítva a 6-2-s végeredményt, aminek köszönhetően a Rakitic Royals emelhette magasba az Ultimate Champions Legends Tournament torna trófeáját.

A Juhász Jewels azonban nem maradt győzelem nélkül, hiszen Juhászék nem kis meglepetésre az elődöntőben 7-3-ra legyőzték az FC Figo csapatát. Luís Figo csapatában nem kisebb sztárok, mint Xavi Hernández, Marco Materazzi, Ashley Cole és Gilberto Silva is pályára léptek.

Figóék egyébként a bronzmérkőzést is elveszítették, a Cafu Commanders 7-3-re verte őket, így a Roberto Carlos-szal, Éric Abidallal és Yaya Touréval fémjelzett csapat végül a torna harmadik helyén végzett.

