Az Öltözőn Túl Facebook-oldal információi szerint Kemenes Szabolcs távozhat a magyar U19-es válogatott éléről, és várhatóan egy NB I-es klub utánpótlásában kaphat szerepet a jövőben.

Az Öltözőn Túl értesülései alapján a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) már megkezdte az utód keresését, ugyanakkor a korábbi gyakorlatnak megfelelően az sem kizárt, hogy házon belül oldják meg a pótlását.

Frissítés! (14:01)

A nap folyamán beszámoltunk róla, hogy Kemenes Szabolcs távozhat az U19-es válogatott éléről, és egy NB I-es csapatnál kaphat munkát az utánpótlásban. Azóta úgy értesültünk, hogy a DVSC lehet az a klub, amely az utánpótlás szakmai vezetését bízná rá – számolt be róla az Öltözőn Túl legújabb bejegyzésében.

