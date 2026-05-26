OTP Bank Liga NB I
OTP Bank Liga NB I Áttekintés
OTP Bank Liga NB I, mérkőzések & eredmények
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augusztus 1., szombat
augusztus 2., vasárnap
augusztus 6., csütörtök
augusztus 7., péntek
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Élő
|Poz
|Csapat
|P
|Gy
|D
|V
|F
|GP
|+/-
|pontok
|Forma
|1
|Puskás Akadémia FC
2 - 1
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|1
|6
|2
|ETO FC Győr
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|4
|3
|MTK Budapest
1 - 2
|3
|1
|1
|1
|7
|5
|2
|4
|4
|Kisvárda
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|5
|Újpest FC
|2
|1
|0
|1
|5
|4
|1
|3
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