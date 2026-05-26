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OTP Bank Liga NB I

OTP Bank Liga NB I Áttekintés

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OTP Bank Liga NB I, mérkőzések & eredmények

augusztus 1., szombat
ETO FC Győr badge
ETO FC Győr
GYO
4
Nyíregyháza Spartacus FC badge
Nyíregyháza Spartacus FC
NYI
0
VE
Ferencvárosi TC badge
Ferencvárosi TC
FTC
0
Vasas FC badge
Vasas FC
VBU
0
VE
augusztus 2., vasárnap
ZTE FC badge
ZTE FC
ZAL
5
Paksi FC badge
Paksi FC
PAK
2
VE
augusztus 6., csütörtök
MTK Budapest badge
MTK Budapest
BUD
1
Puskás Akadémia FC badge
Puskás Akadémia FC
PUA
2
53'
augusztus 7., péntek
Vasas FC badge
Vasas FC
VBU
ZTE FC badge
ZTE FC
ZAL
Kisvárda badge
Kisvárda
KIS
Újpest FC badge
Újpest FC
UJP
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Tabella

Élő
PozCsapatPGyDVFGP+/-pontokForma
1Puskás Akadémia FC crestPuskás Akadémia FC
2 - 1
32014316
GY
V
GY
2ETO FC Győr crestETO FC Győr21106244
GY
D
3MTK Budapest crestMTK Budapest
1 - 2
31117524
V
D
GY
4Kisvárda crestKisvárda21103124
GY
D
5Újpest FC crestÚjpest FC21015413
GY
V
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