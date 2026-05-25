Bózsik Tamás

Megegyeztek a klubok, távozik a Ferencváros légiósa

Mohammed Abu Fani
Ferencvárosi TC
OTP Bank Liga NB I
D. Stankovic
FK Crvena Zvezda
Szerbia 1

Egy lépésre van attól Mohammed Abu Fani, hogy ismét korábbi vezetőedzőjével, Dejan Sztankoviccsal dolgozzon együtt, ezúttal a szerb Crvena zvezdánál.

Ahogyan arról az izraeli sajtó nyomán a GOAL is beszámolt, egyre fokozódik a Crvena zvezda érdeklődése Mohammed Abu Fani iránt, és az átigazolás már a végső stádiumban van. Ezt erősítette meg Cseh Benjámin, az M4 Sport újságírója is, aki szerint a két együttes már megállapodott az üzlet részeleteiről. Innentől csak idő kérdése, és az izraeli középpályás elhagyja a zöld-fehéreket.

Korábban szintén Cseh számolt be arról, hogy a szerb bajnok két ajánlatot is tett Abu Faniért, ám a kínált összeg egyik esetben sem felelt meg az FTC-nek. 

„A Ferencváros már két ajánlatot kapott a szerb klubtól, de egyelőre nem bólintott rá egyikre sem. Abu Faninak már csak egy év van hátra a szerződéséből” – nyilatkozta a játékos ügynöke, Antony Thevenin az M4 Sportnak

Köztudott, hogy 2024 nyarán Sztankovics két másik egykori FTC-játékosát, Marquinhost és Myenty Abenát csábította el az akkor épp általa irányított Szpartak Moszkvához. 

