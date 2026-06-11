José Mourinho személyesen hívta Bernardo Silvát, irány a Real Madrid?

A spanyol AS információi szerint a portugál edző határozottan kijelölte Silvát a madridi kívánságlistája élére. A 31 éves játékmester kilenc trófeákkal teli, sikeres év után, szabadon igazolhatóként hagyja el a Manchester Cityt. Bár a portugál sztárt éveken át rendszeresen szóba hozták a Barcelonával – és a katalánok most is rendkívül közel álltak a megszerzéséhez –, a Real Madrid elnöke, Florentino Pérez a klubelnöki választások, valamint Mourinho kinevezése után zöld utat adott a megszerzésére.

Kulcsszerepet követel a középpályás

A Portugália–Chile válogatott mérkőzés utáni sajtózónában maga Silva oszlatta el a pletykákat, miszerint már elkötelezte volna magát a katalánokhoz:

„Még nem hoztam döntést. Olyan klubnál akarok futballozni, ahol valóban akarnak, és ahol úgy érzem, hasznos tagja lehetek a csapatnak. Hogy a Barcelona egy álom lenne-e? Erre nem felelek, mert magam sem tudom, hol kötök ki. Opcióként előttem állnak, de nem határoztam még. Meglátjuk, mi történik.”

Jorge Mendes diktálja a tempót a háttérben

A jelentések szerint a játékosügynök, Jorge Mendes már két hónappal ezelőtt felajánlotta Mourinhót és Silvát „csomagban” a Real Madridnak. Bár a madridi vezetőség az ötletet először félretette, májusban végül véglegesen elkötelezték magukat a vezetőedző mellett.

Bár a Real Madrid vezetése és Mourinho is úgy véli, hogy Silva önzetlen és csapatközpontú mentalitása tökéletes alapköve lenne az új öltözőnek, a végkifejlet még odébb van. Mendes Fabrizio Romanónak megerősítette, hogy az egyezkedések elhúzódhatnak a nyáron:

„Bernardo csak a világbajnokság után fog dönteni a jövőjéről.”

A legújabb értesülések szerint a Real Madrid egyre magabiztosabb Silva leigazolásában, megelőzte a városi riválist, az Atlético Madridot, illetve a Barcelonát is a versenyben a portugál sztár aláírásáért.

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