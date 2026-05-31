Ibrahima Konaté nem hosszabbít, és távozik Liverpoolból - HIVATALOS

Komoly változásokon megy keresztül a következő szezonra a Liverpool. Az már korábban eldőlt, hogy a skót balhátvéd Andrew Robertson kilenc év után elhagyja a Vörösöket, és minden bizonnyal a Tottenham Hotspurnél folytatja, míg a klub egyiptomi legendája, Mohamed Szalah sem marad Liverpoolban. Ráadásul szombat délután jött az újabb bomba: Arne Slot azonnali hatállyal elhagyja a Liverpoolt, a helyére a legesélyesebb az előző szezonban a Bournemouth-t irányító Andoni Iraola lehet.

Most egy újabb meghatározó távozót jelentett be a Mersey-parti együttes, ugyanis öt év után a francia válogatott Ibrahima Konaté is máshol folytatja, miután nem hosszabbítja meg a nyáron lejáró szerződését.

Konaté 2021-ben igazolt a Liverpoolhoz az RB Leipzig csapatától, összesen pedig 183 mérkőzésen hét gólt szerzett. A Vörösökkel angol bajnoki címet, FA-kupa győzelmet, két Ligakupa-sikert és egy Angol Szuperkupa-serleget nyert.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.