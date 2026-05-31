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Bajnokok Ligája

Bajnokok Ligája Áttekintés

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026

PSG-dominancia a Bajnokok Ligája álomcsapatában

Az UEFA vasárnap kihirdette a Bajnokok Ligája most véget ért idényének díjazottjait, valamint közzétette a szezon álomcsapatát. A legrangosabb egyéni elismerésbe Párizsba került, mg a legszebb gólért járó díj Madridban kötött ki.

Paris-PSG-Fans-Celebration-Champions-League

VIDEÓ: Botrány a BL-döntő előtt: tömegverekedés tört ki a Király utcában

Botrányos jelenetek előzték meg a budapesti Bajnokok Ligája-döntőt: az Arsenal és a PSG szurkolói a belvárosban estek egymásnak, miközben a rendőrség már kamerafelvételek alapján próbálja azonosítani a résztvevőket. A fináléra rekordlétszámú rendőri készültséggel készülnek a hatóságok, miután a mérkőzést magas kockázatú eseménynek minősítették.

Paris Saint-Germain vs ArsenalParis Saint-Germain
Rakitic Gera

VIDEÓ: A BL-legendák csak lesték a korábbi magyar válogatott csatár bombagólját!

A Bajnokok Ligája fináléja előtt a legendáké volt a főszerep Budapesten, ahol péntek délután rendezték meg az Ultimate Champions Legends Tournamentet a Papp László Sportarénában. A tornán olyan korábbi klasszisok léptek pályára, mint Luís Figo, Ivan Rakitic, Cafu, Xavi Hernández vagy éppen Roberto Carlos, az egyik legszebb gól mégis a korábbi magyar válogatott támadó, Nikolics Nemanja nevéhez fűződött.

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Bajnokok Ligája, mérkőzések & eredmények

április 14., kedd
Bayern München badge
Bayern München
FCB
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
VE
össz 6 - 4
április 27., hétfő
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
5
Bayern München badge
Bayern München
FCB
4
VE
április 28., kedd
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
VE
május 4., hétfő
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
VE
össz 2 - 1
május 5., kedd
Bayern München badge
Bayern München
FCB
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
VE
össz 5 - 6
május 29., péntek
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
VE
bünt 4 - 3
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Tabella

PozCsapatPGyDVFGP+/-pontokForma
1Arsenal crestArsenal88002341924
GY
GY
GY
GY
GY
2Bayern München crestBayern München87012281421
GY
GY
GY
V
GY
3Liverpool crestLiverpool86022081218
GY
GY
GY
V
GY
4Tottenham Hotspur crestTottenham Hotspur85211771017
GY
GY
GY
V
GY
5Barcelona crestBarcelona85122214816
GY
GY
GY
V
D
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