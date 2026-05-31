Bajnokok Ligája
Bajnokok Ligája Áttekintés
Bajnokok Ligája, mérkőzések & eredmények
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április 14., kedd
április 27., hétfő
április 28., kedd
május 4., hétfő
május 5., kedd
május 29., péntek
Tabella
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|Poz
|Csapat
|P
|Gy
|D
|V
|F
|GP
|+/-
|pontok
|Forma
|1
|Arsenal
|8
|8
|0
|0
|23
|4
|19
|24
|2
|Bayern München
|8
|7
|0
|1
|22
|8
|14
|21
|3
|Liverpool
|8
|6
|0
|2
|20
|8
|12
|18
|4
|Tottenham Hotspur
|8
|5
|2
|1
|17
|7
|10
|17
|5
|Barcelona
|8
|5
|1
|2
|22
|14
|8
|16
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