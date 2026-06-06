Pérez klubrekordot jelentő átigazolást ígér, kiderült ki a célpont!

Hírek szerint Olise a célkeresztben

Egyre biztosabbra vehető, hogy az a bizonyos rekordigazolás a Bayern München szélsője, Michael Olise lehet. Igaz, hogy két napja még azon játékosok közé sorolta Florentino Pérez a francia szélsőt, akiket semmiképpen sem fog leigazolni a Madrid, a The Guardian értesülései szerint egyértelműen a Bayern München zsenije, Michael Olise a Madrid első számú célpontja.

Ha az üzlet létrejön, a 150 millió eurós vételárral Olise lesz a Real Madrid történetének legdrágább igazolása.

Miért van szüksége a Madridnak Olisére?

A Királyi Gárda a saját elvárásaihoz képest két felettébb gyenge szezont hagy maga mögött. Ez esetükben azt jelenti, hogy mindkét szezonban csak a második helyen tudtak végezni a spanyol élvonalban, emellett a kupasorozatokban se tudtak messzire jutni. Ezt a szurkolók természetesen nehezen emésztik meg, Olise igazolása viszont reményt adhat a fővárosi csapat drukkereinek. A francia szélső két éve érkezett Németországba a Crystal Palace-tól, és nagyon meggyőző első szezont futott, ám a második annyira jól sikerült, hogy sokan aranylabda-esélyesnek tartják a 24 évest. A 2025/26-os szezonban 57 meccsen 25 gólt szerzett és 28 gólpasszt osztott ki Olise.

Valódi esélyek az igazolásra

Fabrizio Romano szerint Pérez konkrétan „szerelmes lett” Olise játékába, amikor a Real Madrid a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében összecsapott a bajorokkal. A spanyol óriás állítólag már most kedden hivatalos ajánlatot tesz.

Választási csata

Münchenben azonban korántsem nyitottak az üzletre. A Bayern elnöke, Uli Hoeness kijelentette, hogy Olise „eladhatatlan”, jelezve, hogy a németek a csillagászati összegek ellenére sem hajlandóak megválni a szélsőtől. A francia játékost 2029-ig köti szerződés a Bayernhez, ráadásul Vincent Kompany csapatának alapembereként kulcsszerepe volt az egymást követő Bundesliga-győzelmekben.

Olise megszerzése nem csak sportszakmai, hanem politikai kérdés is Madridban. Péreznek a posztjáért meg kell küzdenie kihívójával, Enrique Riquelmével, aki Erling Haaland leigazolásával kampányol (bár ezt Haaland és a csapat is tagadja, és a Manchester City emiatt már jogi lépésekkel fenyegetőzik). Amennyiben Pérez Riquelmével ellentétben igazat mond, elképzelhető, hogy ez a lépés bebiztosíthatná az újraválasztását.

forrás: GOAL

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