A Liverpool és az Arsenal küzdhet meg a PSG sztárjátékosáért

Az angol elit már sorban áll

Fabrizio Romano szerint a Premier League két bajnokesélyes topklubja is élénk érdeklődést mutat Barcola iránt. Az Arsenalnak és Mikel Artetának kulcsfontosságú igazolás lehet a francia, mivel Barcola robbanékonysága és sokoldalúsága tökéletesen illeszkedne az Ágyúsok dinamikus játékrendszerébe.

A Vörösöknél a támadó szekció hosszú távú átalakítása zajlik, illetve Mohamed Szalah-t is pótolniuk kell, így egy olyan fiatal, mégis BL-tapasztalattal rendelkező szélső, mint a PSG játékosa, ideális célpontnak tűnik.

A hírek szerint az Arsenal és a Liverpool mellett még egy meg nem nevezett topklub is beszállt a versenybe, így hamarosan komoly licitháború alakulhat ki a játékosért.

Megválik tőle a PSG?

Barcola az utóbbi időben a párizsiak egyik legígéretesebb tehetségévé nőtte ki magát, így a francia bajnok biztosan nem fogja olcsón adni a gyöngyszemét. Kérdés, hogy a PSG hajlandó-e megválni tőle, vagy a klub projektjének alapköveként tekintenek rá a jövőben.

Egy dolog biztos: ha a játékos nyitott a váltásra, a Premier League pénzügyi erejével nehéz lesz versenyezni. Az elkövetkező hetekben döntő fordulatok várhatók az ügyben.

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