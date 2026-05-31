Glasner helyettesítheti Allegrit a Milannál

A tökéletes helyettesítés?

A Daily Mail információi szerint a Rossoneri már időpontot is egyeztetett Glasnerrel, hogy átbeszéljék a milánói projektet. Az 51 éves szakember az első számú jelöltté lépett elő a fővárosban, ahol az idei nyár a teljes átalakulásról szól.

A Milan vezetőségét elsősorban Glasner taktikai rugalmassága és győztes mentalitása győzte meg. A klub vezetői úgy vélik, ő az az ember, aki képes visszavezetni az olasz együttest a Serie A és az európai futball élvonalába.

Csodát tett a Crystal Palace-nál

Glasner három trófeát is hozott a Selhurst Parkba: 2 és fél év alatt sikerült megnyerni az FA-kupát, amivel elhozta a Palace történelmének első nagy trófeáját, majd a Community Shieldet is behúzta, illetve az idei szezont egy Konferencia Liga győzelemmel zárta. Azzal, hogy a hagyományos „Nagy Hatoson” kívül tudott sorra trófeákat nyerni, azonnal felkeltette a Milan amerikai tulajdonosi körének figyelmét.

Osztrák találkozó a San Siroban?

Glasner érkezése nem a véletlen műve, ugyanis szorosan összefügg a Milan egy másik tervével. A klub a Manchester United korábbi menedzserét, Ralf Rangnickot akarja kinevezni a sportigazgatói részleg élére. Rangnick szerződése az osztrák válogatottnál a végéhez közeledik, és ő a legfőbb jelölt a milánói játékosmegfigyelői és igazolási hálózat irányítására.

Ez a lépés egy nagyon tudatos, stratégiai húzás a Milan részéről. Glasner annak idején a Red Bull Salzburgnál kezdte élvonalbeli edzői karrierjét Roger Schmidt asszisztenseként – éppen abban az időszakban, amikor a klub futballfilozófiáját és strukturális alapjait maga Ralf Rangnick fektette le.

forrás: goal

