Csütörtökön ült le egyeztetni egymással a Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane és a klub elnöke, Kubatov Gábor. Az itt elhangzottak vezettek ahhoz, hogy az ír a távozás mellett döntött, ugyanis a Kubatov által elmondott jövőkép nem nyerte el a tetszését - értesült az Index.

Igaz, azt is hozzáteszik, hogy egyelőre sem az FTC, sem a Tottenham Hotspur egykori legendás csatára nem kommentálta a sajtóhíreket.

Emellett a portál információi szerint vezetőségi tagoknak és játékosoknak is búcsút inthetnek a zöld-fehérek, akiknél tehát jelentős átalakulás várható a nyáron.

Mint ismert, az ír szakvezető a 2024-25-ös szezon telén érkezett a Népligetbe, és az együttessel azóta egy NB I-es bajnoki címet, illetve egy Magyar Kupát ünnepelhetett, miközben ebben a szezonban az Európa-liga-nyolcaddöntőjébe vezette azt.

Kapcsolódó

Derült égből villámcsapás: Robbie Keane távozik a Ferencvárostól, a Slovannál folytathatja!

Kiderült, hogyan mondott fel Robbie Keane a Ferencvárosnál!

Még nem Robbie Keane: egy távozót már bejelentett a Ferencváros!

Borbély Balázs követi Keane-t a Ferencvárosnál? Az ETO vezetőedzője reagált!





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.