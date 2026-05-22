Goal.com
LiveJegyek
FBL-EUR-C3-LUDOGORETS-FERENCVAROSAFP
Bózsik Tamás

Egy beszélgetés dönthetett Robbie Keane sorsáról

Transfers
R. Keane
Ferencvárosi TC
OTP Bank Liga NB I

Fény derült arra, hogy pontosan miért döntött úgy Robbie Keane, hogy kivásárolja saját magát a Ferencvárossal kötött szerződéséből.

Csütörtökön ült le egyeztetni egymással a Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane és a klub elnöke, Kubatov Gábor. Az itt elhangzottak vezettek ahhoz, hogy az ír a távozás mellett döntött, ugyanis a Kubatov által elmondott jövőkép nem nyerte el a tetszését - értesült az Index

Igaz, azt is hozzáteszik, hogy egyelőre sem az FTC, sem a Tottenham Hotspur egykori legendás csatára nem kommentálta a sajtóhíreket. 

Emellett a portál információi szerint vezetőségi tagoknak és játékosoknak is búcsút inthetnek a zöld-fehérek, akiknél tehát jelentős átalakulás várható a nyáron. 

Mint ismert, az ír szakvezető a 2024-25-ös szezon telén érkezett a Népligetbe, és az együttessel azóta egy NB I-es bajnoki címet, illetve egy Magyar Kupát ünnepelhetett, miközben ebben a szezonban az Európa-liga-nyolcaddöntőjébe vezette azt.

Kapcsolódó

Derült égből villámcsapás: Robbie Keane távozik a Ferencvárostól, a Slovannál folytathatja!

Kiderült, hogyan mondott fel Robbie Keane a Ferencvárosnál!

Még nem Robbie Keane: egy távozót már bejelentett a Ferencváros!

Borbély Balázs követi Keane-t a Ferencvárosnál? Az ETO vezetőedzője reagált!

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

TippmixPro banner

Hirdetés