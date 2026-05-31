Kiderült, ott lesz-e Luis Suárez a világbajnokságon

A szövetségi kapitány döntése szerint az egykori Liverpool- és Barcelona-csatár nem vesz részt az amerikai kontinensen zajló tornán. A rutinos támadó a közelmúltban még nyitva hagyta az ajtót a válogatottbeli visszatérés előtt, a jelek szerint azonban az argentin szakvezető más irányba indult el a keretkialakítás során, és nem tartott igényt a veterán gólvágó szolgálataira.

A névsor egyik legérdekesebb tagja a korábbi liverpooli csatár, Darwin Núnez. A támadó annak ellenére kapott bizalmat Bielsától, hogy február óta nem lépett pályára szaúdi csapatában, az al-Hilálban, miután az egyesület Karim Benzema leigazolása miatt kénytelen volt átszervezni a légiósok regisztrációját, aminek az uruguayi csatár itta meg a levét.

Uruguay a világbajnokság H-csoportjába kapott besorolást Spanyolország, Szaúd-Arábia és a Zöld-foki Köztársaság mellé. A csapat a tornát június 15-én kezdi a közel-keleti ország ellen, majd sorrendben az afrikaiakkal és az Eb-címvédő spanyolokkal csapnak össze a dél-amerikaiak.

Forrás: BBC

