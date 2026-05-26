Az OTP-csoport megszünteti a Fizzt, ami a magyar bajnokság (NB I) névhasználatára is hatással lesz – számolt be róla a Forbes. A Fizz megszűnését később az OTP-csoport is megerősítette a lapnak.

Mint ismert, a 2025/26-os idényben az NB I Fizz Liga néven futott, miután az OTP-csoporthoz tartozó online piactér lett a bajnokság névadó szponzora.

Könnyen elképzelhető, hogy a Fizz megszűnése után a bajnokság újra OTP Bank Liga néven folytatódik, de az sem kizárt, hogy az OTP-csoport egy másik márkája, például a Zenga kerülhet előtérbe – írta az Öltözőn Túl.

