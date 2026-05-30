VIDEÓ: Elszabadult a pokol Budapesten: összeverekedtek az Arsenal és a PSG drukkerei

Komoly rendbontás árnyékolta be a budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtti hangulatot: az Arsenal és a Paris Saint-Germain szurkolói csaptak össze a főváros VII. kerületében, a rendőrség pedig már vizsgálja az incidens körülményeit.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a verekedés szombatra virradó éjszaka, körülbelül 0:20-kor tört ki a Király utcában. A közösségi médiában gyorsan elterjedt felvételek alapján nagyjából 30-30 szurkoló keveredett tömegverekedésbe, miközben többen pirotechnikai eszközöket is használtak.

„Több szurkoló verekedett össze 2026. május 30-án hajnalban Budapest VII. kerületében, a Király utcában. A BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányság csoportosan elkövetett garázdaság bűntettének gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettesek ellen, amelynek keretében a kamerafelvételek elemzése is folyamatban van” – közölte a rendőrség.



A hatóságok kiemelt figyelemmel kezelik az eseményt, hiszen a Bajnokok Ligája döntőjét már korábban is magas kockázatú rendezvénynek minősítették. A fináléra tízezrével érkeznek szurkolók Budapestre, köztük sokan jegy nélkül, emiatt pedig példátlan biztonsági intézkedéseket vezettek be. A magyar rendőrség összesen közel négyezer rendőrt vezényel szolgálatba a döntő napjára.

A péntek délután sem telt incidensek nélkül: a Bajnokok Ligája szurkolói fesztiváljánál történt összetűzés miatt két portugál és egy brit állampolgárt vettek őrizetbe garázdaság miatt. Emellett egy másik brit szurkolót is előállítottak, miután felmászott egy parkoló autó tetejére, és megrongálta a járművet.





