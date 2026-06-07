Bernardo Silva megtörte a csendet: Nyitott a barcelonai átigazolásra, de nem kapkodja el a döntést

Középpontban a projekt

A Portugália–Chile válogatott mérkőzést követően Silva teljesen egyenes választ adott a jövőjét firtató kérdésekre. Annak ellenére, hogy a sajtó kész tényként kezeli a Camp Nouba költözését, a 31 éves középpályás leszögezte: még semmi sincs kőbe vésve. Nyilatkozatában kiemelte, hogy olyan projektet keres, ahol kulcsszerepet kaphat.

„Még nem hoztam meg a döntést. Olyan klubhoz akarok igazolni, amelyik valóban akar engem, és ahol éreztetik velem, hogy hasznos tagja vagyok a csapatnak” – nyilatkozta Silva.

„Hogy álom-e? Erre nem fogok válaszolni, mert magam sem tudom, hol kötök ki. A Barcelona egy valós opció a számomra, de nem döntöttem még. Nem tudhatjuk, mit hoz a jövő.”

Jorge Mendes: Meg kell várni a világbajnokság végét

A barcelonai álomról is kérdezték:

Silva megszerzéséért óriási harc megy, azonban a szurkolóknak türelmesnek kell maradniuk. A játékos ügynöke, Jorge Mendes a háttérben dolgozik a La Liga-transzferen, de figyelmeztetett: Silva jelenleg a válogatott kötelezettségeire koncentrál, így nem fog elhamarkodottan aláírni sehova.

„Bernardo csak a világbajnokság után határoz a jövőjéről” – erősítette meg Mendes Fabrizio Romanónak.

Hansi Flick áldását adta az üzletre

Bár Bernardo Silva már pályafutása érettebb szakaszában jár, Hansi Flick, a Barca vezetőedzője állítólag meg van győződve arról, hogy a portugál klasszis aranyat érhet a Camp Nouban. Silva pénzügyi rugalmassága is szimpatikus lehet a Barcelonának, hiszen a hírek szerint Silva hajlandó lenne jelentős fizetéscsökkentésbe is belemenni, hogy az üzlet beleférjen a Barcelona pénzügyi keretébe.

Egy korszak zárul le az Etihadban

Függetlenül attól, hogy hol folytatja, Silva távozása egy legendás, kilenc éven át tartó manchesteri korszak lezárását jelenti. Pep Guardiola irányítása alatt a City dominanciájának egyik legfontosabb pillérévé vált: minden létező jelentős trófeát megnyert a klubbal, és a legkiélezettebb mérkőzéseken rendszeresen a csapatkapitányi karszalagot is ő viselhette.

Bár az Atlético Madrid és a Juventus is élénken érdeklődik iránta – mindkét klub komoly keretátalakítást tervez a nyáron –, Silva személyes vágya, hogy Katalóniában éljen, továbbra is a Barcelona a legesélyesebb kérője. A végső döntésre már csak a világbajnokság után derül fény.

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