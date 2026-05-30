Ezt látni kell! Bombagólt ragasztott a BL-legendáknak a korábbi magyar válogatott csatár!

Amint arról beszámoltunk, a Bajnokok Ligája döntője előtt a legendáké volt a főszerep Budapesten, ahol péntek délután rendezték meg az Ultimate Champions Legends Tournamentet a Papp László Sportarénában. A tornán olyan korábbi klasszisok léptek pályára, mint Luís Figo, Ivan Rakitic, Cafu, Xavi Hernández vagy éppen Roberto Carlos.

A budapesti eseményen négy csapat mérkőzött meg egymással, a kapitányok pedig Figo, Rakitić, Cafu és a magyar válogatott korábbi védője, Juhász Roland voltak. A keretekben további ismert nevek is helyet kaptak, többek között Robert Pirès, Santi Cazorla, Theo Walcott és Marco Materazzi is.

A tornát a Bajnokok Ligája-finálé kísérőprogramjaként szervezték meg, és az UEFA Champions Festival részeként rendezik meg Budapesten. A mérkőzések pénteken kerülnek sorra a Papp László Sportarénában, ahol telt ház várja a legendákat, és ahol a magyar labdarúgás jelenkorának legnagyobb csillaga, Szoboszlai Dominik is tiszteletét tette.

A három, nemzetközi ex-klasszisokból álló csapat mellett egy korábbi magyar válogatott játékosokból - Bogdán Ádám, Szélesi Zoltán, Czvitkovics Péter, Feczesin Róbert, Gera Zoltán, Torghelle Sándor, Leandro de Almeida és Nikolics Nemanja - összeállított együttes is pályára lépett, sőt, egészen a döntőig menetelt, ahol aztán alulmaradt Ivan Rakitic csapata ellen. A torna egyik legszebb gólja ugyanakkor éppen a Juhász Jewels nevéhez fűződött, amelyben Nikolics Nemanja mutatta meg, hogy lövőtechnikáján nem fogott az idő vasfoga. A BOMBAGÓLT IDE KATTINTVA TEKINTHETI MEG.

