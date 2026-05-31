De Bruyne megszólalt a jövőjéről!

Megszegett ígéretek és csalódottság

A belga karmester úgy érzi, a tavaly nyáron felvázolt projektből és játékstílusból szinte semmi sem valósult meg a pályán.

„Még egy év van hátra a szerződésemből, de szeretnék leülni beszélni a Napolival. Tavaly is elhangzottak bizonyos dolgok, hogy majd így fogunk játszani, meg ezt és azt fogjuk csinálni, de végül nem sok valósult meg belőle. Ez pedig kész szégyen.” - nyilatkozta csalódottan a középpályás.

A játékos szavaiból egyértelműen érezhető, hogy a taktikai elképzelések vagy a csapat körüli morál nem abba az irányba változott, amit a vezetőség előzetesen felvázolt neki.

A boldogság az első

„Én csak élvezni akarom, amikor futballozom.”

„Contenak távoznia kellett"

Bár az olasz együttesnél a szurkolók imádják, De Bruyne számára a legfontosabb szempont karrierje ezen szakaszában már az, hogy jól érezze magát a pályán. Ha ez a jelenlegi környezetében nem biztosított, az a távozását is jelentheti.

A 34 éves belga arról is beszélt, hogy mit gondolt az Antonio Conte alatt játszott futballstílusról, illetve hogy örül-e távozásának:

„Hogy örülök-e Conte távozásának, és hogy talán egy kicsit támadóbb szellemben játszhatunk majd? Ami engem illet, igen, mindenképpen. Szerintem nem lett volna szabad maradnia. Ha maradt volna, az nem lett volna ideális számomra. Hogy ettől függetlenül a Napolinál maradok-e? Hallottam olyan pletykákat, hogy ha Conte maradt volna, akkor esetleg távozni akartam volna. Számomra az a legfontosabb, hogy átbeszéljük, milyen stílusban játszunk. Ebben az évben jöttem rá, hogy rendkívül sokat számít nekem az, hogy milyen típusú futballt képviselünk. Ennek örömet is kell okoznia. És sajnos ez a része most hiányzott.”

A nyilatkozatában arra is kitért, hogy a szezon elején sokkal hátrébb kellett játszania, mint szeretett volna, de összességében a játék "egészen oké" volt. A belga zseni összesen 21 meccsen lépett pályára a szezon során, igaz, részben sérülések is hátráltatták, de annyi biztos, hogy nem így képzelte el az első szezonját a dél-olasz csapatnál.

