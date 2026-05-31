Újabb fejlemény a párizsi pokolról: Több mint 400 embert tartóztattak le a PSG BL-győzelme után + Videók

Könnygáz és égő barikádok Párizs belvárosában

A főváros ikonikus útját, a Champs-Élysées-t szinte azonnal elárasztották a szurkolók a lefújás után. Az ünneplés azonban gyorsan káoszba torkollott: a tömegben folyamatosan pirotechnikai eszközöket és fáklyákat gyújtottak meg, az utcákon elektromos bicikliket gyújtottak fel, és üzletek kirakatát törték be. A rendőrök könnygázzal próbálták feloszlatni a belvárosi tömeget, és több ember is megsérült.

Szigorúbb készültség mint tavaly



Az összecsapások már korábban, a mérkőzés alatt elkezdődtek. A PSG stadionjánál, a Parc des Princes-nél óriáskivetítők előtt gyülekező szurkolók csaptak össze a hatóságokkal. A rendőrség tájékoztatása szerint hat jármű, két üzlet és egy buszmegálló rongálódott meg a meccs ideje alatt.

Hasonlítanak a tegnapi történések a tavalyira, amikor a PSG elhódította ugyanezt a trófeát – akkori az ünneplés halálos áldozatokat is követelt. Laurent Nuñez belügyminiszter szerint a hatóságok idén sokkal felkészültebbek voltak, és egy „rendkívül robusztus, szilárd rendszert” léptettek életbe. Vasárnap kora reggelig összesen 416 embert tartóztattak le, ebből 280-at Párizsban. Nuñez belügyminiszter közölte, hogy hét rendőr megsérült, a történteket pedig „teljesen elfogadhatatlannak” nevezte.

Folytatódik az ünneplés

A feszült éjszaka ellenére a tervek szerint a PSG játékosai vasárnap délután győzelmi parádén vesznek részt. A programban szerepel az Eiffel-torony melletti Champ-de-Mars bejárása, majd Emmanuel Macron francia elnök fogadja a csapatot.

forrás: BBC

