Goal.com
LiveJegyek
ETO FC ünneplésMirkó István/Origo
C. Kovács Attila

Felrúgták a győri szurkolót – elszabadultak az indulatok az ETO bajnoki ünneplésén + videó

Kisvárda vs ETO FC Győr
Kisvárda
ETO FC Győr
OTP Bank Liga NB I

Örömünneppel indult, feszült jelenetekkel folytatódott az ETO bajnoki címének ünneplése Kisvárdán. A lefújás után a győri szurkolók a pályára rohantak, hogy együtt ünnepeljenek a játékosokkal. A helyzet azonban váratlan fordulatot vett, amikor az egyik biztonsági őr felrúgott egy futva ünneplő ETO-szurkolót, aki hatalmas repült a rúgás következtében. Az incidens után heves szóváltás alakult ki az ultrák és a biztonságiak között. Mutatjuk a részleteket

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az ETO FC 1-0-s győzelmet aratott a Kisvárda otthonában szombaton, ennek a sikernek köszönhetően pedig megelőzték a Ferencvárost és történetük ötödik bajnoki címét ünnepelhették a magyar bajnokságban.

Az ünneplést egy sajnálatos incidens árnyékolta be

Ugyanis a lefújást követően a győri szurkolók jelentős része a pályára özönlött, hogy a játékosokkal együtt ünnepelje a történelmi bajnoki címet. 

A biztonsági őrök ugyan egy ideig próbálták visszaterelni az örömmámorban úszó ETO drukkereket, azonban végül győzött a túlerő, és nem sikerült megakadályozni, hogy a győriek feljussanak a pályára.

A biztonságiak felrúgták az egyik győrit

Amikor már lenyugodni látszódtak a kedélyet, akkor az egyik bizonsági őr váratlanul felrúgta az egyik futva ünneplő győri szurkolót, aki hasra is esett a rúgás következtében. 

Szurkolótársai rögtön a bajba jutott szimpatizáns védelmére keltek, ezt követően heves szóváltás következett a hevesen gesztikuláló győriek és bizonsági csapat között, de további tetlegességig már nem fajult az incidens, legalábbis a videófelvételek tanulsága szerint. 

A mérkőzés utáni ünneplés:


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

TippmixPro banner

Hirdetés