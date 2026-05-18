Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az ETO FC 1-0-s győzelmet aratott a Kisvárda otthonában szombaton, ennek a sikernek köszönhetően pedig megelőzték a Ferencvárost és történetük ötödik bajnoki címét ünnepelhették a magyar bajnokságban.

Az ünneplést egy sajnálatos incidens árnyékolta be

Ugyanis a lefújást követően a győri szurkolók jelentős része a pályára özönlött, hogy a játékosokkal együtt ünnepelje a történelmi bajnoki címet.

A biztonsági őrök ugyan egy ideig próbálták visszaterelni az örömmámorban úszó ETO drukkereket, azonban végül győzött a túlerő, és nem sikerült megakadályozni, hogy a győriek feljussanak a pályára.

A biztonságiak felrúgták az egyik győrit

Amikor már lenyugodni látszódtak a kedélyet, akkor az egyik bizonsági őr váratlanul felrúgta az egyik futva ünneplő győri szurkolót, aki hasra is esett a rúgás következtében.

Szurkolótársai rögtön a bajba jutott szimpatizáns védelmére keltek, ezt követően heves szóváltás következett a hevesen gesztikuláló győriek és bizonsági csapat között, de további tetlegességig már nem fajult az incidens, legalábbis a videófelvételek tanulsága szerint.

A mérkőzés utáni ünneplés:

