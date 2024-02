Migliori bonus casino online: offerte di benvenuto in Italia Feb 2024

Confronto e lista dei migliori bonus benvenuto per i casinò online in Italia: offerte con e senza deposito, giri gratis, rimborso e altro.

I bonus di benvenuto nei casinò online sono strumenti promozionali proposti a potenziali utenti per incoraggiarli a registrarsi e giocare. Questi bonus possono variare per tipologia, forma e importo.

In questo articolo verranno forniti tutti i dettagli aggiornati, con informazioni complete e oggettive sulle tipologie di bonus e gli aspetti da tenere in attenta considerazione prima di iniziare a giocare.

I migliori 11 bonus di benvenuto casinò online del 2024

Bonus casinò online: lista aggiornata Feb 2024

Ecco un confronto sui migliori bonus e promozioni dei casinò online in Italia con licenza AAMS.

888casino

888: l'offerta di benvenuto di 888casino prevede un bonus del 100% sul primo deposito fino a 1.000€, più 50 free spin dopo la verifica dell'identità entro 4 giorni dalla registrazione. Il bonus deve essere richiesto entro 14 giorni dalla ricarica e ha un requisito di puntata di 35 volte entro 30 giorni. Le vincite dai giri gratis vengono assegnate sotto forma di bonus casinò con lo stesso requisito di puntata.

William hill casino

William Hill: in questo caso l’offerta prevede 3 bonus di benvenuto. 200 giri gratis dopo il deposito, altri 200 free spin alla verifica del conto e fino a 1.000€ di bonus cash sul primo deposito, con requisiti specifici per ogni step. La promozione richiede la registrazione, il deposito utilizzando i metodi indicati e la convalida dell’account entro 96 ore dalla registrazione per ricevere tutti i bonus.

Goldbet casino

Goldbet: simile al bonus Lottomatica, per accedere al bonus di benvenuto fino a 1.000€ offerto ai nuovi utenti, è necessario registrarsi, verificare l'account ed effettuare un deposito iniziale di almeno 20€. Questo bonus, che in sostanza raddoppia il valore del primo deposito, può essere utilizzato solo su alcune slot machine. Gli utenti che inseriscono il codice promozionale dedicato accedono anche a 250€ in PlayBonus Slot. Anche in questo caso, chi opta per la registrazione tramite SPID beneficia di un extra bonus di 500€ senza necessità di deposito. Il bonus deve essere rigiocato 30 volte.

Leovegas casino

Leovegas: l'offerta di benvenuto prevede un bonus fino a 1.500€ e 250 giri gratis. Gli utenti che si registrano per la prima volta ricevono 50 giri gratis senza deposito e fino a 200 giri e 1.500€ sui primi 3 depositi. Dopo la registrazione, effettuando un deposito minimo di 10€ e soddisfacendo i requisiti di scommessa (35x l'importo sulle slot), si ottiene un bonus del 100% fino a 350€ più 50 free spins.

bet365 casino

bet365: per accedere al bonus casino di bet365 l'utente dovrà iscriversi e seguire le condizioni fornite dall'operatore. L'offerta si attiva subito dopo aver depositato nella sezione dedicata e richiesto esplicitamente la promo. Si tratta di un bonus sul deposito che prevede anche una parte di giri alle slot in seguito a completamento dei requisiti di rigioco.

Lottomatica casino

Lottomatica: la promo per i nuovi iscritti include un bonus benvenuto fino a 2.000€ in play bonus slot + 250€ extra per chi si registra con codice. Per riceverlo, bisogna registrarsi, convalidare l’account e depositare minimo 20€. Il bonus corrisponde al 100% del primo deposito ed è spendibile sulle slot che fanno parte dell’offerta. Inoltre, registrandosi con SPID, si riceve un bonus senza deposito extra di 500€. Il requisito di rigioco del bonus è pari a 30 volte con specifiche percentuali di contribuzione per i vari giochi.

Bwin casino

Bwin: l'offerta di benvenuto di questo casinò include un bonus del 100% fino a 200€ più 50 free spin su Book of Ra Deluxe. Dopo la registrazione, effettuando il primo deposito di almeno 20€, si riceve il bonus e i giri gratuiti. I giri gratis sono disponibili per 7 giorni e le vincite sono caratterizzate da un requisito di puntata pari a 10 volte. Il bonus ha un requisito di puntata di 35 volte e un termine di 7 giorni.

Sisal casino

Sisal: l'offerta del noto sito di iGaming online prevede un bonus iniziale di 5.000€ utilizzabile al gioco "Salva il Bottino" e fino a 250€ extra (25% primo deposito fino a 50€ e fino a 200€ di FunBonus nelle 4 settimane successive. Il deposito deve essere di almeno 20€, convalidando l'account con un documento di identità entro 30 giorni dalla registrazione. Il Fun Bonus richiede un wagering di 40 volte l'importo per trasformarlo in Real Bonus, ed è utilizzabile solo su alcune slot selezionate.

SNAI casino

SNAI: il welcome bonus “Casino Blu” prevede fino a 1.000€ di bonus sul primo deposito. Questo bonus, dedicato ai nuovi clienti che utilizzano il codice promo casinò di Snai, deve essere rigiocato 20 volte entro 10 giorni, ed è caratterizzato da percentuali di contribuzione diverse a seconda del tipo di gioco.

Netbet casino

Netbet: il bonus di benvenuto di NetBet prevede fino a 200€ con il primo deposito usando il codice bonus dedicato, più 20 giri gratuiti al giorno per 10 giorni. Sono poi previsti ulteriori 2 bonus ricarica per il secondo e il terzo deposito. Il bonus può essere usato solo su certi giochi e ha un requisito di giocata di x40 da completare entro 30 giorni.

Planetwin365 casino

Planetwin365: bonus del 100% sul primo deposito fino a 1.000€, utilizzando metodi di pagamento specifici, con un massimo bonus di 1.000€ + 365 free spins per Book of Dead. Per attivarlo, bisogna solo registrarsi, inviare la copia di un documento d'identità, effettuare un deposito minimo di 10€ e soddisfare un requisito di scommessa di 35 volte l'importo del deposito su slot selezionate, entro 20 giorni.

N.B. sono stati analizzati esclusivamente i casinò online italiani autorizzati dall’ADM / AAMS nel pieno rispetto della normativa vigente.

Definizione e tipologie principali di bonus di benvenuto dei casinò

I bonus di benvenuto nei casinò online sono incentivi mirati ai nuovi iscritti, progettati specificamente per aumentare la capacità attrattiva della piattaforma, come strumento per differenziarsi dalla concorrenza e convincere gli utenti a registrarsi ed effettuare depositi.

Questi bonus possono rientrare in diverse tipologie, ciascuna con specifiche caratteristiche e condizioni di utilizzo. Tali categorie non vanno viste come elementi a sé stanti, dato che alcune promozioni possono ricadere in più ambiti:

Bonus benvenuto: questa promozione è riservata a chi si registra per la prima volta ed è solitamente più consistente (a livello di importo) rispetto alle promo successive. Bonus ricorrenti: sono la categoria complementare rispetto a quella appena descritta più in alto. In questo ambito ricadono tutti i bonus che non sono di benvenuto. Infatti, si tratta di una promo rivolta a tutti gli utenti già iscritti a una piattaforma. Bonus esclusivi: sottoinsieme dei bonus ricorrenti, come suggerisce il nome, sono rivolti esclusivamente ad alcuni giocatori che ricevono la promozione via email, SMS o messaggio sul proprio account personale. Bonus sul primo deposito: parte dei bonus di benvenuto, consiste in una percentuale aggiuntiva della prima ricarica effettuata dal giocatore, aggiunta al saldo come saldo bonus. La percentuale può variare significativamente tra i diversi casinò, ed è sempre accompagnata da requisiti di scommessa che l’utente deve soddisfare prima di poter prelevare eventuali guadagni derivanti dall'uso del bonus. Giri gratuiti (o free spin): questo tipo di bonus offre ai giocatori un numero variabile di giri gratuiti, utilizzabili su alcune slot machine selezionate. I giri gratis possono essere offerti da soli o insieme a un bonus sul deposito. Le vincite ottenute dai free spin sono quasi sempre soggette anch’esse a requisiti di scommessa. Bonus senza deposito: più raro rispetto ad altri tipi, questo bonus viene assegnato ai nuovi iscritti senza richiedere alcun esborso di denaro. Spesso, consiste in una piccola somma in cash bonus o in giri gratuiti, che consente agli utenti di testare la proposta di gioco del casinò senza rischiare soldi di tasca propria. Anche in questo caso, vi sono requisiti di scommessa da soddisfare per prelevare eventuali vincite (generalmente superiori rispetto a quelli previsti per altre promozioni). Bonus rimborso o cashback: alcuni casinò offrono bonus di benvenuto o ricorrenti sotto forma di cashback, un rimborso di una percentuale delle perdite subite dal giocatore in un determinato periodo di tempo. Bonus casinò live: in questo caso, l’aspetto caratterizzante riguarda l’ambito di utilizzabilità del bonus, che riguarda esclusivamente i giochi dal vivo. Bonus mobile: a fare la differenza, è la piattaforma sulla quale si può usare il bonus, riservato esclusivamente per gli utenti su app mobile. Bonus per giochi specifici: in alcuni casi, il bonus è riservato a blackjack, baccarat, slot o altri giochi del casinò. Slot races: competizioni tra gli utenti valide su alcune slot selezionate, con premi per i vincitori, assegnati spesso in base a una classifica a punti. Bonus drops & wins: promozioni che prevedono l’assegnazione di bonus o vincite casuali su determinate slot o giochi da tavolo.

Criteri per valutare i bonus nei casinò online

Per valutare i bonus sono stati presi in considerazione diversi fattori. Naturalmente, alcuni sono più rilevanti di altri. Per trasparenza, nei prossimi paragrafi verranno visti più da vicino i 3 fattori più importanti da tenere in considerazione per analizzare un bonus casinò.

Importo totale del bonus e condizioni di sblocco

L'importo totale del bonus e le condizioni di sblocco sono senza dubbio criteri cruciali nella scelta di un bonus casinò. Questi elementi determinano direttamente il valore reale dell'offerta. Un bonus formalmente elevato può sembrare allettante, ma è fondamentale considerare le condizioni da rispettare per trasformarlo in denaro reale.

I requisiti di scommessa, o rollover, indicano quante volte bisogna puntare il bonus prima di poter prelevare le vincite. Wagering alti, ad esempio superiori a 45x o 60x, possono rendere difficile lo sblocco del bonus.

Inoltre, è importante verificare la validità temporale del bonus e su quali giochi può essere utilizzato, poiché alcuni casinò limitano l'uso del bonus a determinati titoli. Per fare un esempio pratico, Goldbet propone una lista completa con tutte le slot sulle quali si può utilizzare il bonus, precisando al tempo stesso la percentuale di contribuzione dell’importo giocato ai fini del rollover (ad es. Carnival Bonus HD contribuisce al 10%).

Requisiti di puntata e limitazioni di gioco

Argomento già introdotto in precedenza, il requisito di puntata, chiamato anche wagering o rollover, stabilisce il volume di gioco da completare con il bonus per poter trasformarlo in saldo reale prelevabile.

Ad esempio, il bonus benvenuto casinò di Leovegas prevede un wagering pari a 35x volte la cifra depositata inizialmente, al fine di sbloccare il bonus vero e proprio. Questo significa che, a fronte di una ricarica iniziale di 100€, i giocatori devono puntare 3.500€ in totale.

Inoltre, possono essere applicati coefficienti o percentuali di contribuzione per il soddisfacimento dei requisiti. Altri limiti possibili da tenere in considerazione riguardano:

Importo minimo e massimo per ogni singola giocata con il bonus.

con il bonus. Limite massimo di conversione del bonus (chiamato anche cap ).

). Giochi parte della promozione (spesso le slot machine con jackpot non possono essere utilizzate con saldo bonus).

parte della promozione (spesso le slot machine con jackpot non possono essere utilizzate con saldo bonus). Limiti ai prelievi: durante il periodo promozionale, molti casinò limitano i prelievi. Questo non significa che l’utente non possa disporre liberamente del proprio denaro. Ma che, nel caso in cui si intenda effettuare un prelievo, bisogna essere consapevoli che il bonus verrà annullato e qualsiasi puntata effettuata fino a quel momento sarà considerata nulla.

Tutti questi elementi vengono chiariti nel dettaglio, all’interno dei “Termini e condizioni” delle offerte quindi si consiglia di leggere con attenzione questo documento sul sito ufficiale prima di procedere.

Tempistiche e durata della validità del bonus

Tutti i bonus casinò sono scanditi con precisione a livello cronologico. Sarebbe improprio parlare di un termine, dato che i vari step delle promozioni sono spesso caratterizzati da termini diversi.

Per questo motivo, bisogna sapere entro quando bisognerà effettuare il deposito a seguito della registrazione, il termine da rispettare per inviare una copia di un documento di identità per la convalida dell’account e le tempistiche per l’utilizzo del bonus e il completamento del wagering.

Nel caso in cui l’utente non riesca a completare il bonus entro il termine prestabilito, tutti i progressi fatti fino a quel momento svaniranno e il tempo dedicato all’offerta sarà stato in un certo senso sprecato.

Bonus innovativi nei casino online

A fronte di alcune promozioni utilizzate da molti operatori, come ad esempio il bonus ricarica di benvenuto, ce ne sono altre più moderne e innovative. Nei paragrafi successivi ci si concentrerà proprio su questi bonus, cercando di spiegarne il funzionamento in maniera dettagliata ma sintetica.

I bonus free spin e slot

I bonus free spin sono un tipo di promozione abbastanza diffusa nei casinò online che offre ai giocatori la possibilità di giocare in modo gratuito alle slot machine. Questi bonus possono essere assegnati all’interno di un più ampio pacchetto con bonus di benvenuto, un bonus ricarica o come promozione a sé stante.

A livello pratico, i bonus free spin possono essere attivati in diversi modi, a seconda del casinò e della promozione specifica. In alcuni casi, i giri gratis vengono accreditati automaticamente sul conto del giocatore, mentre in altri è necessario inserire un codice bonus o attivare la promozione manualmente.

Si può quindi distinguere fra:

Free spin con deposito : richiedono una ricarica minima per essere attivati.

: richiedono una ricarica minima per essere attivati. Free spin senza deposito : non richiedono alcun deposito.

: non richiedono alcun deposito. Free spin su determinate slot .

. Free spin con vincite massime .

. Free spin con requisiti di puntata: le vincite ottenute con i free spin sono soggette a requisiti di puntata prima di poter essere prelevate.

I giri gratis e i bonus slot si possono utilizzare entrambi sulle slot machine ma si differenziano fondamentalmente per un aspetto: i primi sono veri e propri giri di valore predeterminato che l’utente può utilizzare nei limiti dei T&C; i secondi, invece, sono un credito bonus che l’utente può usare con maggiore libertà, determinando in autonomia l’importo della singola puntata di volta in volta.

Ad esempio, Goldbet e Lottomatica offrono un Play Bonus Slot, mentre Leovegas accredita sia un bonus casinò che dei giri gratis.

Bonus per casinò live e giochi specifici

Alcuni operatori potrebbero invece proporre bonus specifici su alcuni giochi o utilizzabili esclusivamente (o anche nella sezione live del casinò). Per fare un esempio pratico, il bonus di benvenuto di Eurobet da 1.000€ è utilizzabile su tutti i giochi del casinò, inclusi i tavoli live.

Chi lo desidera, quindi, può usare il bonus al blackjack, al baccarat o anche ai game show live. Bisogna però essere consapevoli che viene applicata una percentuale di contribuzione più alta per le slot machine rispetto ai giochi di carte e ai giochi live (100% contro il 10%).

Passando ai bonus per il casinò live, Leovegas propone un’offerta di benvenuto in alternativa a quella descritta più in alto, pensata specificamente per i giochi dal vivo. Il bonus di benvenuto “Casinò Live” di LeoVegas propone fino a 2.000€ sui primi tre depositi. Per ricevere questo bonus, bisogna registrarsi, selezionare l'offerta specifica e depositare almeno 10€, giocando l'importo depositato 75 volte sui tavoli dal vivo preferiti. Il bonus reale, pari al 100% del deposito fino a un massimo di 550€, viene erogato dopo aver soddisfatto il wagering precisato più in alto.

Bonus senza deposito immediato

I bonus senza deposito immediato sono un tipo di promozione dei casinò online che offre ai giocatori la possibilità di ricevere un bonus senza dover spendere denaro reale. Questi bonus sono una buona opportunità per provare un casinò nuovo e testare i suoi giochi senza rischi (in alternativa alla modalità “demo” o “di prova” proposta da moltissimi operatori su slot e giochi da casinò).

Visto che non è necessaria una ricarica, i bonus senza deposito immediato vengono accreditati automaticamente sul conto del giocatore una volta completata l’azione qualificante. In alcuni casi, questa può essere la registrazione, in altri la convalida dell’account, in altri ancora parte del bonus viene assegnata con la prima e la seconda parte solo dopo aver inviato il documento.

Come per altre categorie di promozioni casinò, ci sono vari tipi di bonus senza deposito immediato, tra cui:

Fun bonus : caratterizzato da un alto requisito di puntata, può essere trasformato in real bonus.

: caratterizzato da un alto requisito di puntata, può essere trasformato in real bonus. Real bonus : gerarchicamente superiore al fun bonus, va giocato una sola volta per essere trasformato in saldo reale prelevabile.

: gerarchicamente superiore al fun bonus, va giocato una sola volta per essere trasformato in saldo reale prelevabile. Free spins: giri gratuiti su determinate slot machine.

Considerando quanto è facile e poco oneroso ottenere i bonus senza deposito, bisogna sottolineare che queste promozioni sono caratterizzate da requisiti di puntata più alti della media. Ad esempio, l’offerta di benvenuto di Netbet prevede un wagering pari a 60x, oltre a un cap massimo di conversione del bonus pari a 50€ in bonus reale (a fronte di un fun bonus massimo iniziale di 200€).

Come ottenere e sfruttare al meglio i bonus di benvenuto

Gli ingredienti fondamentali per ricevere e sfruttare i bonus di benvenuto dei casinò sono conoscenza e capacità di lettura. Infatti, il punto di riferimento di qualsiasi offerta è sempre il documento con i T&C. Trattandosi di un testo con diversi termini legali, è necessaria una profonda comprensione della terminologia per evitare spiacevoli sorprese.

Dopo aver letto con attenzione i T&C, bisogna sapere:

Su quali giochi è spendibile il bonus.

Qual è il requisito di puntata.

Se è presente un limite di conversione del bonus.

Alla luce di questi fattori, si consiglia di scegliere giochi a bassa volatilità e con RTP alto. Prediligere puntate di basso valore, così da ridurre l’impatto della varianza.

Procedura di registrazione e attivazione dei bonus

Visitare il sito ufficiale del casinò di proprio interesse. Iniziare la procedura di registrazione cliccando sul relativo pulsante. Compilare il modulo di iscrizione al casinò, fornendo tutte le informazioni richieste. Fornire le informazioni relative al proprio documento di identità e, se possibile, allegare sin da subito una copia fronte e retro. Selezionare il bonus di proprio interesse o fornire il codice promozionale. Ad esempio, per ricevere il welcome bonus di Netbet bisogna inserire il codice CASINO1. Confermare l’iscrizione al sito, accettando il “Contratto di gioco” dopo averlo letto con attenzione. Se richiesto dalla promozione, effettuare un deposito qualificante. Prestare particolare attenzione al limite minimo e massimo di ricarica, oltre che ai metodi considerati qualificanti per partecipare alle offerte. Attendere l’accredito del bonus. In alcuni casi, come ad esempio su Leovegas, il deposito e l’attivazione del bonus devono avvenire tassativamente attraverso la scheda del bonus (fare riferimento ai T&C promozionali).

Strategie per massimizzare i bonus casinò

Anche se non ci sono segreti o trucchi, dato che la casualità gioca un ruolo molto rilevante in qualsiasi gioco d’azzardo, ci sono alcune strategie che dal punto di vista statistico e del buon senso possono aumentare il tasso di successo:

Leggere attentamente i termini e le condizioni : unica regola imprescindibile e fondamentale. Prima di provare a partecipare a qualsiasi bonus, bisogna comprendere le condizioni, i requisiti di scommessa e le eventuali restrizioni poste sulla promo.

: unica regola imprescindibile e fondamentale. Prima di provare a partecipare a qualsiasi bonus, bisogna comprendere le condizioni, i requisiti di scommessa e le eventuali restrizioni poste sulla promo. Dare la preferenza a bonus con requisiti di puntata ragionevoli : anche se l’importo cattura maggiormente l’attenzione, bisognerebbe prediligere le offerte che hanno un wagering minore.

: anche se l’importo cattura maggiormente l’attenzione, bisognerebbe prediligere le offerte che hanno un wagering minore. Prendere in considerazione il rapporto tra deposito e bonus : dare la preferenza alle offerte con un buon equilibrio tra l'importo depositato e il bonus ricevuto (ad esempio bonus ricarica del 100% o 200%) significa usare in modo più efficiente il proprio budget.

: dare la preferenza alle offerte con un buon equilibrio tra l'importo depositato e il bonus ricevuto (ad esempio bonus ricarica del 100% o 200%) significa usare in modo più efficiente il proprio budget. Cogliere al volo i bonus senza deposito : sono un'ottima opportunità per testare i giochi senza rischiare il proprio denaro, avendo però la consapevolezza che la conversione in denaro reale è piuttosto improbabile a livello statistico.

: sono un'ottima opportunità per testare i giochi senza rischiare il proprio denaro, avendo però la consapevolezza che la conversione in denaro reale è piuttosto improbabile a livello statistico. Utilizzare i bonus su giochi con alte percentuali di ritorno al giocatore (RTP) e volatilità bassa : così da avere la statistica dalla propria parte per aumentare le possibilità di vincita.

: così da avere la statistica dalla propria parte per aumentare le possibilità di vincita. Gestire il bankroll in modo responsabile: fissare un budget e attenersi rigidamente ad esso, evitando di recuperare eventuali perdite in preda all’emotività.

Differenze e peculiarità dei bonus offerti da ogni casinò

Prendendo spunto dai T&C delle 10 migliori offerte di benvenuto dei casinò italiani, è possibile analizzare più in profondità alcuni dettagli che potrebbero interessare i neofiti ma anche i giocatori più esperti.

Requisito di puntata e saldo : come visto in precedenza, il requisito di puntata (chiamato anche wagering, rollover o playthrough) è probabilmente il concetto più importante e indica la facilità di conversione di un bonus in saldo reale (da un punto di vista teorico e statistico) . Ma bisogna essere consapevoli di quale saldo si riferisce al playthrough. Molti bonus casinò, infatti, come quello di 888 fissano il rollover sul rigioco del bonus. Leovegas, invece, pone questo vincolo sul saldo depositato. Quindi, solo una volta completato il rollover, il bonus verrà sbloccato sul conto. Negli altri casi, invece, il bonus sarà immediatamente disponibile.

: come visto in precedenza, il requisito di puntata (chiamato anche wagering, rollover o playthrough) è probabilmente il concetto più importante e . Ma bisogna essere consapevoli di quale saldo si riferisce al playthrough. Molti bonus casinò, infatti, come quello di 888 fissano il rollover sul rigioco del bonus. Leovegas, invece, pone questo vincolo sul saldo depositato. Quindi, solo una volta completato il rollover, il bonus verrà sbloccato sul conto. Negli altri casi, invece, il bonus sarà immediatamente disponibile. Metodi di deposito qualificanti : per tutte le offerte basate su una ricarica (e sono la maggior parte fra i migliori welcome bonus), è ovviamente necessario effettuare un pagamento. Alcuni operatori, però, pongono dei vincoli relativamente al metodo di pagamento che si può usare per completare il deposito. Ad esempio, Leovegas accetta esclusivamente depositi con carte di credito e/o debito e così fa anche William Hill. Prestare attenzione a questo dettaglio può fare la differenza, soprattutto per gli utenti che hanno poca libertà di scelta fra le opzioni di ricarica.

: per tutte le offerte basate su una ricarica (e sono la maggior parte fra i migliori welcome bonus), è ovviamente necessario effettuare un pagamento. Alcuni operatori, però, pongono dei vincoli relativamente al metodo di pagamento che si può usare per completare il deposito. Ad esempio, Leovegas accetta esclusivamente depositi con carte di credito e/o debito e così fa anche William Hill. Prestare attenzione a questo dettaglio può fare la differenza, soprattutto per gli utenti che hanno poca libertà di scelta fra le opzioni di ricarica. Tetto massimo di conversione : il cap è un elemento opzionale nei T&C dei welcome bonus casino. Questo significa che non tutti gli operatori lo applicano. Ad esempio, Netbet pone questo vincolo, fissando in 50 € la soglia massima di fun bonus che può essere convertita in real bonus. Una piena comprensione di questo concetto, permette agli utenti di formulare aspettative di gioco proporzionate .

: il cap è un elemento opzionale nei T&C dei welcome bonus casino. Questo significa che non tutti gli operatori lo applicano. Ad esempio, Netbet pone questo vincolo, fissando in 50 € la soglia massima di fun bonus che può essere convertita in real bonus. Una piena comprensione di questo concetto, permette agli utenti di formulare . Bonus extra per modalità di iscrizione: i casinò più moderni, come ad esempio Goldbet e Lottomatica, hanno già abbracciato l’innovazione dello SPID. Infatti, tutti gli utenti che decidono di iscriversi usando questo strumento, possono velocizzare la procedura di registrazione e ricevere 500€ aggiuntivi di bonus senza deposito. Anche se non tutti gli utenti hanno dimestichezza con lo SPID, può valere la pena approfondire il discorso per aumentare i vantaggi delle offerte.

Guida ai bonus: consigli e avvertenze

Molte delle raccomandazioni di base per navigare nel settore del gioco d’azzardo online sono già state fornite nei paragrafi precedenti. Qui di seguito, un breve riassunto dei punti di maggiore importanza.

Suggerimenti per una scelta informata in fatto di bonus

Valutare i requisiti di scommessa : il rollover è il punto più importante da prendere in considerazione in un bonus casinò.

: il rollover è il punto più importante da prendere in considerazione in un bonus casinò. Considerare il tipo di bonus : per verificare che sia anche adatto alle proprie conoscenze e preferenze di gioco.

: per verificare che sia anche adatto alle proprie conoscenze e preferenze di gioco. Leggere i termini e le condizioni : i T&C devono essere conosciuti a menadito da qualsiasi utente desideri partecipare a promo e bonus.

: i T&C devono essere conosciuti a menadito da qualsiasi utente desideri partecipare a promo e bonus. Controllare la scadenza del bonus: gli utenti dovrebbero avere idealmente a disposizione termini congrui di tempo per completare il rigioco.

Fare ricerche sull'affidabilità del casinò : selezionare solo casinò con autorizzazione ADM (per evitare rischi e sanzioni)

: selezionare solo casinò con autorizzazione ADM (per evitare rischi e sanzioni) Confrontare varie offerte : la concorrenza fra operatori può essere vantaggiosa per gli utenti. Paragonando i vari bonus, è possibile trovare quelli più vantaggiosi.

: la concorrenza fra operatori può essere vantaggiosa per gli utenti. Paragonando i vari bonus, è possibile trovare quelli più vantaggiosi. Considerare la proposta di gioco extra bonus : per assicurarsi che il sito abbia qualcosa di interessante da proporre anche oltre al periodo iniziale.

: per assicurarsi che il sito abbia qualcosa di interessante da proporre anche oltre al periodo iniziale. Verificare i metodi di pagamento disponibili: alla luce delle limitazioni imposte dalla normativa antiriciclaggio, per cui è possibile prelevare tramite un pagamento solo se è già stato utilizzato per una ricarica, assicurarsi che il sito proponga almeno un’opzione di pagamento valida per il proprio contesto.

Avvertenze e consigli pratici per il Gioco Responsabile

Per prima cosa, bisogna saper riconoscere una situazione di difficoltà. Alcuni dei principali indicatori sono:

Giocare con frequenza eccessiva importi non proporzionati alle proprie disponibilità.

Trascurare le proprie responsabilità (lavorative, familiari, sociali, ecc.) per giocare.

Inseguire le perdite.

Giocare per alleviare lo stress o per dimenticare le emozioni negative.

Mentire sulle proprie abitudini di gioco.

Dover affrontare problemi finanziari a causa del gioco.

Per giocare in modo sicuro e responsabile, casinò online come Sisal mettono a disposizione degli utenti diversi strumenti:

Limiti di deposito: richiede di impostare un limite massimo di denaro che si può depositare sul proprio conto di gioco all’interno di un certo periodo di tempo. Può essere modificato al rialzo, attendendo però un periodo di riflessione di una settimana (imposto per legge). Limiti di scommessa: stabilire un limite massimo di denaro che si può puntare su una singola scommessa o all’interno di una sessione di gioco. Limiti di tempo: per tenere traccia del tempo che si può dedicare al gioco. Autoesclusione: disattivare il proprio account di gioco per un periodo di tempo determinato o a tempo indeterminato. Tale provvedimento è valido su tutti i siti ADM che fanno riferimento a un elenco unico e comune. Test di autovalutazione: per valutare il proprio approccio verso il gioco e identificare in tempo utile eventuali rischi.

In caso di problemi con il gioco d'azzardo, ci sono diverse associazioni e numeri verdi che offrono supporto e assistenza gratuita:

Telefono Verde Nazionale per il Gioco Responsabile: 800 55 88 22, un servizio che offre supporto telefonico in particolare alle persone affette da problemi con il gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Viene proposto dall’ISS ed è attivo da lunedì a venerdì, dalle 10:00 alle 16:00 . SIIPAC (Società Italiana di Intervento sulle Patologie Compulsive). A.GIT.A (Associazione Ex Giocatori D'Azzardo e delle loro famiglie).

Il vademecum per un approccio responsabile al gioco è composto da poche regole e semplici:

Stabilire un budget e rispettarlo. Giocare solo cifre che ci si può permettere di perdere. Non giocare in periodi di forte stress o in cui ci si sente emotivamente vulnerabili. Prendersi pause frequenti e regolari dal gioco. Seguire l’andamento del proprio saldo e monitorare il comportamento di gioco (tramite gli strumenti analitici che i casinò ADM sono tenuti a fornire nell’account personale dell’utente). Contattare l’assistenza o le associazioni elencate più in alto in caso di dubbi o problemi.

Domande più frequenti sui bonus nei casinò online italiani"

I bonus casinò sono direttamente prelevabili?

No, i bonus non sono denaro vero. Per poter essere prelevati, bisogna soddisfare i requisiti di puntata, precisati di volta in volta nei T&C promozionali (approfondire il tema nella sezione “Wagering” dell’articolo).

I bonus casinò sono cumulabili?

Dipende. Se la domanda si riferisce alla cumulabilità di diversi bonus benvenuto casinò online di vari portali, la risposta è senza dubbio positiva. Gli utenti possono registrarsi liberamente a tutti i casino ADM che desiderano, ottenendo tutti i bonus per cui si rispettano i T&C. Per quanto riguarda invece i bonus di benvenuto di un singolo portale, è molto raro che l’utente possa partecipare a più di una promozione.

Come si usa il bonus casinò nella pratica?

Bisogna effettuare il login nel proprio profilo di gioco, selezionare uno dei giochi parte della promozione e cliccare su saldo “Bonus” prima di aprire la slot machine o altro gioco.