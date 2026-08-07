Qual è il codice bonus PokerStars?
Il codice bonus PokerStars attivo a agosto 2026 è WLCSPORT1**** per ottenere il bonus scommesse fino 100€. Per accedere al bonus benvenuto casinò è disponibile il codice promozionale CAS-*** che attiva l'offerta fino a 300€. Con il codice POKER26-5*** alla registrazione e un deposito minimo di 20€ si può ottenere un bonus di benvenuto fino 500€ per i tavoli da poker.
|Prodotto
|Dettagli Bonus
|Codice Promozionale PokerStars
|⚽ Scommesse
|100% fino 100€
|WLCSPORT1****
|🎰 Casino
|300% fino 300€
|POKER26-****
|♠️ Poker
|100% fino 500€
|CAS-***
Tutti i codici promozionali PokerStars a agosto 2026
Per attivare uno dei bonus di benvenuto messi a disposizione dall'operatore, è necessario digitare il codice promo PokerStars relativo all'offerta desiderata in fase di iscrizione, e poi procedere con i passaggi successivi. A seguire l'elenco completo dei codici promozionali attivi al momento.
Codice bonus PokerStars scommesse: WLCSPOR*****
I nuovi utenti che si iscrivono al sito PokerStars.it possono ottenere un bonus primo deposito per le scommesse che prevede il 100% fino a 100€ sul primo versamento. Per attivare l'offerta occorre:
- aprire un nuovo conto di gioco (solo maggiorenni)
- digitare il codice bonus PokerStars WLCSPOR****
- depositare almeno 20€
Il bonus è di tipo real, ciò vuol dire che non richiede particolari requisiti di giocata per poter essere sbloccato. Bisognerà semplicemente rigiocarlo su quota minima 10.00 in multipla con 3 eventi minimo. Tutte le informazioni complete, termini e condizioni sono consultabili sul portale ufficiale dell'operatore.
|⭐ Codice bonus PokerStars Sport
|WLCSPO*****
|Importo massimo
|100% fino a 100€
|Deposito minimo
|20€
|Requisiti
|Registrazione e verifica conto
|Termini e Condizioni
Spendibile su multiple 3 eventi
Quota min. 10.00
Codice bonus PokerStars Casinò: CAS-***
Iscrivendosi per la prima volta al portale di PokerStars.it si può ottenere un bonus primo deposito per il Casinò che prevede il 300% fino a 300€ sulla prima ricarica. Per attivare l'offerta occorre:
- aprire un nuovo conto di gioco (solo maggiorenni)
- digitare il codice bonus PokerStars CAS-***
- inviare e validare il proprio documento d'identità
Il bonus erogato è di tipo Fun Bonus e prevede un requisito di giocata (wagering) pari a 40x per poter essere convertito in Real Bonus. Il bonus è spendibile entro 7 giorni dall'accredito sulle slot presenti nella sezione dedicata.
|⭐ Codice bonus PokerStars Casino
|CAS-***
|Importo massimo
|300% fino 300€
|Deposito minimo
|20€
|Requisiti
|x40
|Termini e Condizioni
|Spendibile entro 7 giorni su slot specifiche
Codice bonus PokerStars Poker: POKER26-***
I nuovi utenti che si iscrivono al sito PokerStars.it possono ottenere un bonus di benvenuto per il Poker che prevede il 100% fino a 500€ sulla prima ricarica. Per attivare l'offerta occorre:
- aprire un nuovo conto di gioco (solo maggiorenni)
- digitare il codice bonus PokerStars POKER26-***
- inviare e validare il proprio documento d'identità
- effettuare un deposito di almeno 20€ entro 7 giorni dalla registrazione.
|⭐ Codice bonus PokerStars Poker
|POKER26-***
|Importo massimo
|100% fino 500€
|Deposito minimo
|20€
|Requisiti
|1€ di bonus ogni 2€ rake/fee
|Termini e condizioni
|Spendibile entro 7 giorni
Come effettuare la registrazione su Pokerstars.it
Ecco i passaggi da seguire per iscriversi sul sito dell’operatore e creare un account:
- visitare il sito ufficiale PokerStars.it;
- cliccare sul pulsante "Registrati";
- fare una foto ad un documento di identità valido per la convalida dell'account
- inserire il Paese di residenza (Italia);
- scegliere un nome utente (almeno 4 caratteri) e una password;
- inserire l'indirizzo e-mail e la data di nascita;
- digitare il codice promo PokerStars manualmente o selezionare il bonus benvenuto;
- fornire i consensi necessari per la creazione dell'account;
Pokerstars: codice e bonus a confronto con altri siti di scommesse ADM
Un'analisi comparativa delle offerte di benvenuto è fondamentale per una scelta informata.
|Info
|Pokerstars
|SNAI
|Lottomatica
|✅ Licenza
|16023
|16032
|16010
|📺 Live Streaming
|No
|Sì
|Sì
|⚽ Sport disponibili
|11
|24
|24
|⭐ Payout
|97,4%
|93,97%
|94,42%
|🎲 Casino Slots/Giochi
|1.500+
|5.400+
|3.100+
|🔖 Promo disponibili
|3 Sport, 7 Casino, 1 Poker
|12 Sport, 8 Casino&Slot, 8 Poker, 2 Bingo, 3 Lotterie, 2 Giochi di Carte
|8 Sport, 15 Casino, 18 Poker, 6 Bingo, 2 Lotterie, 5 Giochi di Carte, 4 All Around
Chi é PokerStars
PokerStars è un sito di scommesse e casinò online legale in Italia. È autorizzato dall'ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), l'organismo statale che controlla il gioco a distanza, con la concessione GAD 16023.
Sezione scommesse
PokerStars offre anche una sezione dedicata alle scommesse sportive. Le tipologie di puntata disponibili sono:
- pre-partita: le scommesse vengono piazzate prima dell'inizio dell'evento;
- live: le scommesse sono aperte durante lo svolgimento dell'evento, con quote che possono cambiare in tempo reale.
Le modalità di scommessa consentite includono:
- singole: un unico evento;
- multiple: più eventi combinati;
- sistema: diverse multiple su combinazioni di risultati, dove non tutti i pronostici devono essere corretti per ottenere una vincita.
Gli sport su cui è possibile scommettere includono football americano, badminton, baseball, basket, beach volley, pugilato, ciclismo, freccette, calcio, calcio a 5, pallamano, hockey su ghiaccio, rugby, snooker, tennis tavolo, tennis e pallavolo.
Sezione casinò
Nonostante presenti una sezione riservata alle scommesse, questo operatore è conosciuto soprattutto per la sua sezione casino’ e poker.
Il casinò online di PokerStars si fa notare rispetto ad altri operatori poiché conta ben oltre 1600 giochi. È presente una vasta gamma di software provider, anche se non mancano titoli esclusivi, anche tra i giochi dal vivo. La sezione Slot vanta più di 1100 giochi, tra cui i più popolari sono: Book of Ra Deluxe, Starburst Galaxy e Aviator.
Metodi di pagamento
Per depositare fondi e prelevare vincite, PokerStars offre diversi metodi di pagamento. Il codice bonus, se applicabile, va inserito durante la fase del primo versamento qualificante.
|Metodi di pagamento (Desktop e Mobile)
|Deposito
|Prelievo
|Ricarica Cash PokerStars.it
|Sì
|No
|Paysafecard
|Sì
|No
|Ticket Premium
|Sì
|No
|Neteller
|Sì
|Sì
|Skrill
|Sì
|Sì
|Bonifico Bancario Locale
|Sì
|Sì
|Rapid Transfer
|Sì
|No
|PayPal
|Sì
|Sì
|Maestro
|Sì
|No
|Apple Pay
|Sì
|Sì
|Mastercard
|Sì
|No
|Visa
|Sì
|Sì
PokerStars rispetta le normative antiriciclaggio e le linee guida sul Gioco Responsabile stabilite dall'ADM. Un metodo di pagamento usato per prelevare deve essere stato utilizzato almeno una volta per una ricarica. Gli utenti devono fissare un limite massimo di ricarica settimanale: le eventuali modifiche a riguardo diventano operative dopo una settimana dalla richiesta.
Opinione dell'esperto
Nome dell'autore: Vittorio Rotondaro
Quanto facile è utilizzare il codice Pokerstars?
Il codice promo Pokerstars è semplice da inserire all'interno del form di registrazione iniziale: da quel che ho avuto modo di vedere, il sito offre la possibilità di digitare manualmente il codice in questione oppure di selezionare l'offerta di benvenuto desiderata e applicare automaticamente tutti i vantaggi riservati dalla promozione.
Cosa contraddistingue Pokerstars da altri del mercato del betting?
Da ciò che è emerso dalla mia esperienza su Pokerstars, uno dei maggiori punti di forza dell'operatore è rappresentato da un payout davvero elevato (97,4%) rispetto alla media, sfruttabile sui mercati presenti all'interno del sito. A farsi notare è lo stesso casinò online con oltre 1600 giochi, senza dimenticare le varie tipologie dei tornei di poker.
Quale aspetto l'operatore può migliorare sull'utilizzo dei codici e dei bonus?
La fruizione del codice su Pokerstars è un processo molto intuitivo, adatto anche a chi non ha molta esperienza nel settore. Lato bonus, un punto a sfavore potrebbe essere rappresentato dalla mancanza di opzioni per chi è alla ricerca di un'offerta importante riguardante il mondo delle scommesse calcistiche: come ho avuto modo di constatare, il focus del sito è incentrato in particolare sul poker.
Ci sono altri codici promozionali PokerStars?
La disponibilità di codici promozionali aggiuntivi dipende dalle iniziative e dai bonus attivi. È possibile consultare la sezione "Promozioni" sul sito dell’operatore per i dettagli.
Qual è il codice bonus PokerStars per il poker?
Per attivare il bonus di benvenuto per il poker fino a 500€ occorre digitare il codice POKER26-**** in fase di registrazione, o semplicemente selezionare l'offerta tra quelle dipsonibili.
Dove si trova il codice bonus PokerStars?
Il codice promozionale PokerStars è disponibile nella pagina del bonus dedicato: sport, casinò o poker. Gli utenti possono digitarlo in fase di registrazione nel campo apposito al momento della scelta dell'offerta di benvenuto.
Basta inserire il codice per ricevere il bonus?
L'inserimento del codice è uno dei passaggi da seguire per poter partecipare all'iniziativa. È necessario soddisfare anche gli altri termini e condizioni, come l’effettuazione di un primo versamento o l’accumulo di punti.
È disponibile la registrazione SPID su PokerStars?
Attualmente l'unica modalità di registrazione disponibile sul sito dell'operatore è quella classica.