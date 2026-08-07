Qual è il codice bonus PokerStars?

Il codice bonus PokerStars attivo a agosto 2026 è WLCSPORT1**** per ottenere il bonus scommesse fino 100€. Per accedere al bonus benvenuto casinò è disponibile il codice promozionale CAS-*** che attiva l'offerta fino a 300€. Con il codice POKER26-5*** alla registrazione e un deposito minimo di 20€ si può ottenere un bonus di benvenuto fino 500€ per i tavoli da poker.

Prodotto Dettagli Bonus Codice Promozionale PokerStars ⚽ Scommesse 100% fino 100€ WLCSPORT1**** 🎰 Casino 300% fino 300€ POKER26-**** ♠️ Poker 100% fino 500€ CAS-***

Tutti i codici promozionali PokerStars a agosto 2026

Per attivare uno dei bonus di benvenuto messi a disposizione dall'operatore, è necessario digitare il codice promo PokerStars relativo all'offerta desiderata in fase di iscrizione, e poi procedere con i passaggi successivi. A seguire l'elenco completo dei codici promozionali attivi al momento.

Codice bonus PokerStars scommesse: WLCSPOR*****

I nuovi utenti che si iscrivono al sito PokerStars.it possono ottenere un bonus primo deposito per le scommesse che prevede il 100% fino a 100€ sul primo versamento. Per attivare l'offerta occorre:

aprire un nuovo conto di gioco (solo maggiorenni)

digitare il codice bonus PokerStars WLCSPOR****

depositare almeno 20€

Il bonus è di tipo real, ciò vuol dire che non richiede particolari requisiti di giocata per poter essere sbloccato. Bisognerà semplicemente rigiocarlo su quota minima 10.00 in multipla con 3 eventi minimo. Tutte le informazioni complete, termini e condizioni sono consultabili sul portale ufficiale dell'operatore.

⭐ Codice bonus PokerStars Sport WLCSPO***** Importo massimo 100% fino a 100€ Deposito minimo 20€ Requisiti Registrazione e verifica conto Termini e Condizioni Spendibile su multiple 3 eventi Quota min. 10.00

Codice bonus PokerStars Casinò: CAS-***

Iscrivendosi per la prima volta al portale di PokerStars.it si può ottenere un bonus primo deposito per il Casinò che prevede il 300% fino a 300€ sulla prima ricarica. Per attivare l'offerta occorre:

aprire un nuovo conto di gioco (solo maggiorenni)

digitare il codice bonus PokerStars CAS-***

inviare e validare il proprio documento d'identità

Il bonus erogato è di tipo Fun Bonus e prevede un requisito di giocata (wagering) pari a 40x per poter essere convertito in Real Bonus. Il bonus è spendibile entro 7 giorni dall'accredito sulle slot presenti nella sezione dedicata.

⭐ Codice bonus PokerStars Casino CAS-*** Importo massimo 300% fino 300€ Deposito minimo 20€ Requisiti x40 Termini e Condizioni Spendibile entro 7 giorni su slot specifiche

Codice bonus PokerStars Poker: POKER26-***

I nuovi utenti che si iscrivono al sito PokerStars.it possono ottenere un bonus di benvenuto per il Poker che prevede il 100% fino a 500€ sulla prima ricarica. Per attivare l'offerta occorre:

aprire un nuovo conto di gioco (solo maggiorenni)

digitare il codice bonus PokerStars POKER26-***

inviare e validare il proprio documento d'identità

effettuare un deposito di almeno 20€ entro 7 giorni dalla registrazione.

Il bonus è di tipo progressivo, ovvero viene rilasciato a scaglioni in base alla rake o alle fee generate giocando ai tavoli: si riceve 1€ di bonus ogni 2€ di rake/fee prodotti. Una volta accreditato, il bonus deve essere utilizzato entro 7 giorni. Tutte le informazioni complete, termini e condizioni sono consultabili sul portale ufficiale dell'operatore.

⭐ Codice bonus PokerStars Poker POKER26-*** Importo massimo 100% fino 500€ Deposito minimo 20€ Requisiti 1€ di bonus ogni 2€ rake/fee Termini e condizioni Spendibile entro 7 giorni

Come effettuare la registrazione su Pokerstars.it

Ecco i passaggi da seguire per iscriversi sul sito dell’operatore e creare un account:

visitare il sito ufficiale PokerStars.it;

cliccare sul pulsante "Registrati";

fare una foto ad un documento di identità valido per la convalida dell'account

per la convalida dell'account inserire il Paese di residenza (Italia);

scegliere un nome utente (almeno 4 caratteri) e una password ;

(almeno 4 caratteri) e una ; inserire l' indirizzo e-mail e la data di nascita;

e la data di nascita; digitare il codice promo PokerStars manualmente o selezionare il bonus benvenuto;

fornire i consensi necessari per la creazione dell'account;

Pokerstars: codice e bonus a confronto con altri siti di scommesse ADM

Un'analisi comparativa delle offerte di benvenuto è fondamentale per una scelta informata.

Info Pokerstars SNAI Lottomatica ✅ Licenza 16023 16032 16010 📺 Live Streaming No Sì Sì ⚽ Sport disponibili 11 24 24 ⭐ Payout 97,4% 93,97% 94,42% 🎲 Casino Slots/Giochi 1.500+ 5.400+ 3.100+ 🔖 Promo disponibili 3 Sport, 7 Casino, 1 Poker 12 Sport, 8 Casino&Slot, 8 Poker, 2 Bingo, 3 Lotterie, 2 Giochi di Carte 8 Sport, 15 Casino, 18 Poker, 6 Bingo, 2 Lotterie, 5 Giochi di Carte, 4 All Around

Chi é PokerStars

PokerStars è un sito di scommesse e casinò online legale in Italia. È autorizzato dall'ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), l'organismo statale che controlla il gioco a distanza, con la concessione GAD 16023.

Sezione scommesse

PokerStars offre anche una sezione dedicata alle scommesse sportive. Le tipologie di puntata disponibili sono:

pre-partita : le scommesse vengono piazzate prima dell'inizio dell'evento;

: le scommesse vengono piazzate prima dell'inizio dell'evento; live: le scommesse sono aperte durante lo svolgimento dell'evento, con quote che possono cambiare in tempo reale.

Le modalità di scommessa consentite includono:

singole : un unico evento;

: un unico evento; multiple : più eventi combinati;

: più eventi combinati; sistema: diverse multiple su combinazioni di risultati, dove non tutti i pronostici devono essere corretti per ottenere una vincita.

Gli sport su cui è possibile scommettere includono football americano, badminton, baseball, basket, beach volley, pugilato, ciclismo, freccette, calcio, calcio a 5, pallamano, hockey su ghiaccio, rugby, snooker, tennis tavolo, tennis e pallavolo.

Sezione casinò

Nonostante presenti una sezione riservata alle scommesse, questo operatore è conosciuto soprattutto per la sua sezione casino’ e poker.

Il casinò online di PokerStars si fa notare rispetto ad altri operatori poiché conta ben oltre 1600 giochi. È presente una vasta gamma di software provider, anche se non mancano titoli esclusivi, anche tra i giochi dal vivo. La sezione Slot vanta più di 1100 giochi, tra cui i più popolari sono: Book of Ra Deluxe, Starburst Galaxy e Aviator.

Metodi di pagamento

Per depositare fondi e prelevare vincite, PokerStars offre diversi metodi di pagamento. Il codice bonus, se applicabile, va inserito durante la fase del primo versamento qualificante.

Metodi di pagamento (Desktop e Mobile) Deposito Prelievo Ricarica Cash PokerStars.it Sì No Paysafecard Sì No Ticket Premium Sì No Neteller Sì Sì Skrill Sì Sì Bonifico Bancario Locale Sì Sì Rapid Transfer Sì No PayPal Sì Sì Maestro Sì No Apple Pay Sì Sì Mastercard Sì No Visa Sì Sì

PokerStars rispetta le normative antiriciclaggio e le linee guida sul Gioco Responsabile stabilite dall'ADM. Un metodo di pagamento usato per prelevare deve essere stato utilizzato almeno una volta per una ricarica. Gli utenti devono fissare un limite massimo di ricarica settimanale: le eventuali modifiche a riguardo diventano operative dopo una settimana dalla richiesta.

Opinione dell'esperto

Nome dell'autore: Vittorio Rotondaro

Quanto facile è utilizzare il codice Pokerstars?

Il codice promo Pokerstars è semplice da inserire all'interno del form di registrazione iniziale: da quel che ho avuto modo di vedere, il sito offre la possibilità di digitare manualmente il codice in questione oppure di selezionare l'offerta di benvenuto desiderata e applicare automaticamente tutti i vantaggi riservati dalla promozione.

Cosa contraddistingue Pokerstars da altri del mercato del betting?

Da ciò che è emerso dalla mia esperienza su Pokerstars, uno dei maggiori punti di forza dell'operatore è rappresentato da un payout davvero elevato (97,4%) rispetto alla media, sfruttabile sui mercati presenti all'interno del sito. A farsi notare è lo stesso casinò online con oltre 1600 giochi, senza dimenticare le varie tipologie dei tornei di poker.

Quale aspetto l'operatore può migliorare sull'utilizzo dei codici e dei bonus?

La fruizione del codice su Pokerstars è un processo molto intuitivo, adatto anche a chi non ha molta esperienza nel settore. Lato bonus, un punto a sfavore potrebbe essere rappresentato dalla mancanza di opzioni per chi è alla ricerca di un'offerta importante riguardante il mondo delle scommesse calcistiche: come ho avuto modo di constatare, il focus del sito è incentrato in particolare sul poker.