In questa guida si parlerà del codice bonus PokerStars, se attivo e dove digitarlo. Inoltre si analizzeranno le offerte di benvenuto dell'operatore.

PokerStars è un sito scommesse e casinò online legale in Italia. La sua attività è autorizzata dall’ADM, principale organismo statale per il monitoraggio e il controllo del gioco a distanza, come attestato dalla concessione GAD 15023.

I nuovi utenti che si registrano per la prima volta sul portale possono ricevere un bonus benvenuto scommesse. Talvolta l'operatore, a seconda dell'offerta in corso, può richiedere la digitazione di un codice bonus PokerStars per aderire all'iniziativa sportiva. Proseguendo la lettura è possibile scoprire termini e condizioni promozionali per ricevere correttamente il welcome bonus fino a 500€ per il poker.

Come funziona il codice bonus PokerStars?

Il codice bonus PokerStars è un codice alfanumerico generalmente indicato all'interno della pagina dei termini e condizioni della promo. Va inserito al momento del primo versamento, dopo aver effettuato la registrazione sul portale di gioco, per prendere parte all'iniziativa promozionale in corso. La digitazione del codice è del tutto facoltativa, dunque non incide sul procedimento di iscrizione, ma si rende necessaria per ottenere il bonus benvenuto ad esso collegato.

Codice bonus Pokerstars: dove e come si utilizza?

Una volta in possesso del codice bonus PokerStars, il lettore potrà inserirlo facilmente nello spazio ad esso dedicato. A seguire si elencheranno tutti i passaggi step by step:

Completare la registrazione sul sito scommesse online; Effettuare il login, inserendo le proprie credenziali di accesso nella parte in alto a destra della pagina; Cliccare sul pulsante verde “Deposita” in alto a destra; Selezionare il metodo di ricarica fra quelli disponibili; Selezionare l’importo che si vuole ricaricare; Inserire il codice bonus Pokerstars (nel campo appena sotto lo spazio dedicato all’importo) accertandosi di aver digitato correttamente ogni singola lettera per poter avere la certezza di prendere parte all'iniziativa collegata ad esso; Completare la procedura, cliccando sulla freccia a destra in basso nella finestra in primo piano, fornendo tutte le altre informazioni necessarie ai fini del completamento della transazione.

Registrazione Pokerstars: tutti i passaggi

Per ottenere il bonus benvenuto PokerStars fino a 500€ per il poker online occorre inserire il codice bonus PokerStars al momento della prima ricarica. Naturalmente prima bisogna essersi iscritti correttamente sulla piattaforma come già precedentemente indicato. Come effettuare la registrazione? Ricordiamo anzitutto che l'iscrizione ai siti scommesse online, casino e poker è consentita solo ed esclusivamente ai maggiorenni residenti in Italia.

Anche se la procedura è piuttosto semplice, seguendo gli step elencati qui sotto non si dovrebbe incontrare alcun tipo di problema:

Visitare il sito ufficiale Pokerstars.it Cliccare sul pulsante verde “Registrati” in alto a destra; Inserire il Paese di residenza (Italia) e confermare la scelta, cliccando su “Continua”; Scegliere un nome utente nuovo, unico e lungo almeno 4 caratteri; Scegliere una password, rispettando i requisiti elencati e procedere; Inserire l’indirizzo e-mail. Se il lettore lo desidera, qui può fornire il consenso per comunicazioni di marketing (novità, bonus Pokerstars e offerte varie); Inserire la data di nascita e fornire i consensi necessari per la creazione dell’account.

Cliccando sull’ultimo tasto di conferma, si creerà ufficialmente il conto gioco. Il codice bonus PokerStars andrà inserito al primo deposito, come descritto nel paragrafo precedente. Vale la pena ricordare che, entro 30 giorni dall’iscrizione, gli utenti dovranno completare la procedura di convalida dell’account, inviando una copia fronte e retro di un documento di identità valido.

Bonus benvenuto PokerStars: tutti i dettagli

I nuovi utenti possono ottenere un bonus PokerStars di benvenuto per il poker pari al 100% della prima ricarica fino a 500€. Attualmente, infatti, l'operatore non dispone di alcuna offerta per le scommesse sportive online. Il bonus poker si attiva digitando il codice bonus PokerStars dedicato all'iniziativa al momento del primo versamento.

Welcome Bonus Dettagli Bonus poker 100% fino a 500 € Codice Bonus "STA*****" Ricarica minima 10 € Tipologia Bonus progressivo sbloccabile con l’accumulo di punti

Come ricevere il bonus benvenuto Pokerstars

Occorre essere nuovi clienti ed aprire un conto gioco sul sito; Effettuare il primo deposito, inserendo il codice bonus Pokerstars nello spazio dedicato. L'importo minimo del deposito per partecipare all'offerta è di 10 €. Per ricevere il bonus massimo, sarà necessaria una prima ricarica di almeno 500 €; Giocare a poker online per accumulare i punti: per sbloccare l'importo, bisognerà giocare a poker con soldi veri; Guadagnare punti bonus: ogni 1 € versato in rake per i cash game o per le quote di partecipazione ai tornei, si guadagnano 5 punti bonus; Al raggiungimento di 75 punti bonus, verrà accreditata una tranche di 5 € di bonus Pokerstars, direttamente sull’account di gioco. L’utente ha a disposizione 4 mesi per completare i requisiti, dal momento del deposito qualificante.

Ottenere il bonus PokerStars di benvenuto richiede alcune operazioni che potrebbero essere riassunte come segue:

Il saldo bonus Pokerstars non è prelevabile direttamente ma può essere utilizzato nelle partite con soldi veri di poker sulla piattaforma (tavoli sit & Go, tornei, ecc.).

Dove si trova il codice bonus Pokerstars?

Il codice bonus PokerStars generalmente è indicato nella pagina dei termini e condizioni dell'offerta in corso visitabile sul sito ufficiale dell'operatore. Raggiungibile anche usufruendo di uno dei collegamenti presenti in questa pagina.

Chi si chiede invece dove inserire il codice promo Pokerstars, questo va incollato o digitato correttamente nel campo omonimo nella pagina di pagamento, in corrispondenza della prima ricarica.

Cosa succede se non si usa il codice bonus Pokerstars?

L’utente può continuare a usare normalmente la piattaforma di gioco, senza alcun tipo di problema, anche senza inserire il codice. Naturalmente, non potrà aderire all’offerta di benvenuto e partecipare alla promozione che prevede fino a 500 € di bonus poker.

Metodi di pagamento su Pokerstars

Per ricevere il bonus benvenuto Pokerstars, il codice bonus va inserito al momento del primo deposito. Ma quali sono i metodi di pagamento a disposizione degli utenti su questa piattaforma di gioco sicura e legale?

Nella tabella qua sotto sono elencate tutte le principali opzioni.

Metodi di pagamento (Desktop e Mobile) Deposito Prelievo Ricarica Cash PokerStars.it Sì No Paysafecard Sì No Ticket Premium Sì No Neteller Sì Sì Skrill Sì Sì Bonifico Bancario Locale Sì Sì Rapid Transfer Sì No PayPal Sì Sì Maestro Sì No Apple Pay Sì Sì Mastercard Sì No Visa Sì Sì

Per quanto riguarda i limiti minimi e massimi di prelievo e ricarica, il bookmaker ha il dovere di rispettare la normativa antiriciclaggio e le linee guida sul Gioco Responsabile fissate dall’ADM.

Questo significa che un metodo di pagamento potrà essere utilizzato per prelevare le vincite solo se è già stato usato almeno una volta per effettuare una ricarica.

Inoltre, l’utente è tenuto a fissare un limite massimo di ricarica per settimanale, che non potrà essere superato, se non dopo aver richiesto una modifica all'operatore. Il nuovo limite diventerà operativo solo una settimana dopo la richiesta, per favorire un comportamento di gioco sicuro e responsabile.

PokerStars Sport a confronto con altri siti scommesse onine

Codice bonus Pokerstars - FAQ

Ci sono altri codici promozionali Pokerstars?

Dove trovo il codice bonus PokerStars?

Basta inserire il codice per ricevere il bonus?

A seconda dell'iniziativa in corso e dei bonus benvenuto scommesse o casino che siano attivi, potrebbe esserci un codice promo differente. All'interno della sezione "Promozioni" del bookmaker online è possibile consultare i dettagli relativi ad ogni iniziativa per scoprire tutti i codici bonus PokerStars.Generalmente è possibile trovare i codici all'interno della pagina dei T&C dell'offerta di benvenuto. Alternativamente, in occasione di promo speciali, si può consultare questa pagina per saperne di più

La digitazione del promo code è solo un passaggio per prendere parte all'iniziativa. Dopo averlo inserito occorre soddisfare tutti gli altri termini e condizioni che potrebbero prevedere un primo versamento, l'accumulo di punti e così via.