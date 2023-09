In questa pagina si possono trovare tutte le informazioni sul codice bonus Gioco Digitale e sulle iniziative di benvenuto dedicate ai nuovi utenti.

Prima di vedere cos'è e come funziona il codice bonus Gioco Digitale, forniremo una breve anteprima dell'operatore per conoscerlo meglio e sapere cosa offre ai suoi giocatori. Si tratta di un noto portale online di scommesse, casinò, poker, slot, bingo, lotterie, giochi virtuali e altri giochi. Rinomato per la sua affidabilità, ha un seguito di clienti che lo scelgono non solo per la solida reputazione che è riuscito a costruirsi negli anni, ma anche e soprattutto grazie all'ampia gamma di servizi offerti e di promozioni accattivanti disponibili per utenti fidelizzati e per i nuovi.

Proprio i nuovi giocatori che decidono di aprire un conto presso questo operatore, potrebbero essere interessati a saperne di più sul codice promozione Gioco Digitale. Il codice viene generalmente richiesto al momento dell’iscrizione presso un bookmaker e, sebbene il suo utilizzo sia opzionale, potrebbe talvolta essere collegato a promozioni esclusive cui non si potrebbe altrimenti avere accesso. Perciò, vediamo nel dettaglio cos’è e come è possibile utilizzarlo.

Che cos'è il codice bonus Gioco Digitale?

Il codice promozionale altro non è che una serie composta da lettere e/o numeri che potrebbe essere collegato o meno ad un offerta o promozione. Solitamente, sul formulario di iscrizione all’atto di apertura di un conto gioco esiste un campo apposito in cui inserirlo. In alcuni casi, potrebbe anche essere possibile aggiungerlo nel modulo di versamento durante il primo deposito di denaro sul conto.

Quando si parla del codice bonus Gioco Digitale, è essenziale notare che tale codice non è necessario per partecipare alle promozioni, né è menzionato nei Termini e Condizioni riguardanti le offerte di benvenuto presenti sul sito. Nonostante ciò, è prudente mantenere un'attenzione costante alle possibili modifiche consultando il sito ufficiale dell'operatore.

Dove digitare il codice bonus Gioco Digitale?

In linea generale, i campi relativi al codice promozionale sono riempibili durante la fase di registrazione o nel momento in cui si effettua il primo versamento in denaro sul nuovo account di gioco. Attualmente, per partecipare alle iniziative di benvenuto, e quindi ottenere eventuali bonus riservati ai nuovi iscritti, è sufficiente effettuare la registrazione e soddisfare le condizioni richieste per l’erogazione di ciascun bonus.

Per usare un codice bonus Gioco Digitale, il giocatore può quindi registrarsi sul sito. Il codice promo potrà essere inserito nell'apposito campo.

Registrazione conto Gioco Digitale

L’apertura di un conto gioco sul sito di scommesse sportive online può avvenire a patto che il giocatore:

Non abbia altri account attivi sulla piattaforma

Sia maggiorenne

Sia in possesso di un documento d’identità in corso di validità

Ma vediamo tutti i passaggi da seguire per creare un account. Per registrarsi, è necessario

visitare il sito web ufficiale e cliccare sul pulsante “Registrati”;

A questo punto, si aprirà una schermata contenente il formulario di registrazione. Occorre compilare suddetto modulo con tutte le informazioni relative a Dati personali, Dati dell’account, Residenza, Documento d’identità;

Nel modulo, in basso a destra, è presente anche un un campo dedicato al codice bonus Gioco Digitale che l'utente può digitare in modo facoltativo

Una pagina finale conterrà invece il contratto di gioco, i termini e le condizioni e l’informativa sulla privacy. Infine, si potrà optare se ricevere comunicazioni commerciali da parte del bookmaker, o meno, relativamente a bonus, offerte e promozioni esclusive.

Durante questa procedura potrebbe essere presente un campo relativo al codice promozionale Gioco Digitale. Qualora i giocatori dispongano di tale promo code, potranno inserirlo qui nello spazio apposito in fase di registrazione. Sebbene al momento l’utilizzo dei codici non comporti l’accredito di alcun vantaggio effettivo, invitiamo i lettori a tenere presente che questo potrebbe cambiare a discrezione dell’operatore stesso o di eventuali relazioni di partnership con affiliati. Raccomandiamo, pertanto, di consultare il sito del bookmaker ADM per informazioni sempre aggiornate.

Bonus Benvenuto Scommesse Gioco Digitale

Tutti gli utenti che si registrano sul portale per la prima volta, hanno potenzialmente diritto ad un bonus benvenuto da utilizzare per le scommesse sportive online o per il casino. In questo articolo analizzeremo le principali condizioni per ottenere il primo, ovvero quello da utilizzare per betting su eventi sportivi. Il bonus scommesse Gioco Digitale può ammontare fino a 5€ ed è attualmente accreditato in due tranche:

Fino a 2.5€ dopo il primo versamento qualificante sul nuovo conto gioco Fino a 2.5€ dopo l convalida dell'identità da parte del sito di scommesse online

Per aderire all'iniziativa di benvenuto occorre dunque effettuare un deposito di almeno 30€ con uno dei metodi di pagamento qualificanti, convalidare l'account previo invio di una copia del proprio documento di identità ed effettuare delle puntate qualificanti.

Dettaglio Descrizione Importo max bonus sport 5€ Deposito minimo 30€ Requisiti di rigioco min. 40€ su quota min. 2.5 Metodi di pagamento inclusi nella promo Carta di Credito/Debito, Much Better, PostePay, EPay, InstantBank, Ticket Premium, PaySafe, Bank Transfer, Ricarica Codice bonus Gioco Digitale non necessario

Termini e condizioni del welcome bonus sport

Ma quali sono gli elementi che caratterizzano il bonus scommesse? Qui sotto i lettori possono trovare una panoramica degli aspetti principali da tenere a mente:

L’ammontare del primo deposito effettuato sull’account (versamento minimo 30€);

Il metodo di pagamento utilizzato per effettuare il primo versamento (metodi utilizzabile per riscuotere il bonus: VISA, MAESTRO, MASTERCARD, MUCHBETTER, VISA_POSTEPAY, EPAY, INSTANTBANK, TICKETPREMIUM, PAYSAFECARD, BANKTRANSFER, RICARICA);

Le scommesse su cui è possibile utilizzare il bonus sport dovranno avere una quota minima di 2.5;

L’importo minimo da puntare 40€;

Il bonus può essere giocato entro 60 giorni.

Occorre tenere presente che la seconda tranche del bonus potrebbe non essere erogata causa mancata verifica dell’identità. Inoltre, il bonus benvenuto scommesse Gioco Digitale, così come gli altri bonus, non può essere prelevato dal conto. È bene chiarire che solo gli importi derivanti dalle vincite possono essere prelevate dal saldo dell’account di gioco.

Come ottenere il bonus benvenuto scommesse

Se confrontato con quello di altri siti scommesse online, il welcome bonus sport dell'operatore italiano non appare troppo sostanzioso. D'altra parte occorre sottolineare quanto il procedimento di adesione all'iniziativa sia piuttosto facile rispetto ad altre offerte simili. Ricapitolando, per ottenere il bonus benvenuto bisogna:

Effettuare la registrazione sul portale del bookmaker online (solo maggiorenni)

Ricaricare il proprio conto gioco con uno dei metodi di pagamento qualificanti versando almeno 30€

Convalidare l'account mediante l'invio di una copia del proprio documento di identità

Piazzare scommesse sportive per un valore di minimo 40€ con quota 2.5 o più

Rigiocare il bonus scommesse ottenuto entro 60 giorni dal suo accredito.

Come visto precedentemente, attualmente non occorre alcun codice bonus Gioco Digitale per aderire all'iniziativa di benvenuto in corso. Basta seguire i passaggi illustrati e soddisfare tutti i termini e condizioni dell'offerta.

Metodi di pagamento disponibili

I metodi di pagamento utilizzabili sulle piattaforme di giochi online possono variare a seconda dell’operatore di riferimento. Inoltre, alcuni potrebbero essere accettati per effettuare versamenti e non prelievi e viceversa, o potrebbero costituire criterio sulla base del quale potrebbe avvenire o meno l’erogazione di una promozione o di un bonus di benvenuto.

Qui sotto abbiamo voluto mostrare i metodi di pagamento accettati sul sito del concessionario di gioco italiano ed esplicare, in breve, i passaggi da seguire per effettuare depositi e prelievi dal conto gioco. Facciamo presente che potrebbe essere possibile digitare un codice bonus Gioco Digitale in fase di versamento.

Metodi di pagamento Deposito Prelievo Apple Pay ✔ Carte di debito/credito, prepagate ✔ ✔ ePay ✔ Bonifico Bancario ✔ ✔ Paypal ✔ ✔ Skill ✔ ✔ Trustly ✔ ✔

Come effettuare un deposito

I metodi di pagamento accettati per una determinata operazione potrebbero variare. Invitiamo pertanto a consultare sempre il sito dell’operatore per avere una panoramica completa e dettagliata delle opzioni a disposizione.

Per depositare denaro e quindi riscattare promozioni e/o semplicemente iniziare e scommettere, basta seguire i passaggi elencati di seguito:

Accedere al proprio conto gioco utilizzando le credenziali di accesso

Selezionare il pulsante "Versamento"

Una volta identificata l’icona del metodo di pagamento prescelto, selezionarla

Selezionare l'importo che si desidera versare

Inserire eventuali dati relativi al metodo scelto e confermare.

Come prelevare le vincite conseguite

Per prelevare somme vinte tramite giochi e scommesse online, è necessario usare un metodo adeguato e seguire i passaggi sottostanti:

Accedere al tuo conto gioco utilizzando le credenziali di accesso

Selezionare il pulsante "Prelievo"

Una volta identificata l’icona del metodo di pagamento prescelto, selezionarla

Selezionare l'importo che si desidera prelevare

Una volta completata la procedura, l’utente riceverà una e-mail di conferma contenente le informazioni relative al prelievo.

Gioco Digitale: bonus scommesse a confronto con altri operatori ADM

FAQ - Domande frequenti sul Codice Bonus Gioco Digitale

Qual è il codice bonus Gioco Digitale?

I nuovi utenti che si iscrivono per la prima volta al sito di scommesse sportive online possono ottenere un welcome bonus soddisfacendo termini e condizioni dell'iniziativa. Per aderire alla promo attualmente non è necessario alcun codice bonus Gioco Digitale, basta semplicemente aprire un conto gioco, depositare, convalidare l'account e proseguire con il piazzamento delle giocate qualificanti.

Dove digitare il codice bonus Gioco Digitale?

Come menzionato in questa guida, al momento non è presente nessun campo codice nel formulario di registrazione sul sito. Tuttavia capita spesso che i giocatori abbiano la possibilità di inserire un promo code in fase di deposito nello spazio apposito qualora presente. Generalmente l'utilizzo dei codici è collegato all'adesione a particolari promozioni che ne richiedano l'uso.