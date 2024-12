Bonus scommesse Netwin 2024: come funziona e come ottenerlo

In questa pagina è possibile trovare tutte le info sul bonus scommesse Netwin per i nuovi iscritti che aprono per la prima volta un conto di gioco.

Negli ultimi tempi lo scenario del gioco a distanza italiano ha visto numerose novità con la comparsa di nuovi operatori che hanno portato una ventata di freschezza nel mondo del betting. Netwin è indubbiamente uno dei bookmaker online che ha suscitato la curiosità in numerosi giocatori con il suo palinsesto ben fornito ma soprattutto con una carrellata di iniziative promozionali sia per i nuovi iscritti che per gli scommettitori già registrati. Aprendo un conto di gioco sul sito utilizzando si può ottenere un bonus scommesse Netwin esclusivo del 100% fino a 50€ sul primo deposito + Free Bet da 5€. Questa offerta necessita del codice promo Netwin EXTRAGOAL in fase di registrazione per essere attivato.

Come funziona il bonus scommesse Netwin

I nuovi giocatori che si registrano per la prima volta al sito di scommesse sportive italiano possono usufruire di un bonus scommesse Netwin che attualmente si articola in diverse parti. Per attivare l'offerta esclusiva occorre aprire un conto di gioco su Netwin e digitare il codice dedicato in fase di iscrizione.

Effettuando la registrazione con il codice promo EXTRAGOAL (nel campo sigla promo all'iscrizione) si ottiene una Free Bet da 5€ solo però dopo aver effettuato un versamento di almeno 20€. Dopo di ché bisogna rigiocare una volta l'importo versato su ticket con quota totale di almeno 3.00 (min. 1.25 per selezione). Si ottiene così la scommessa gratuita da utilizzare sul mercato Risultato Esatto 26 esiti entro 7 giorni.

La seconda parte del bonus scommesse Netwin prevede il 100% del primo deposito fino a 50€. Anche in questo caso occorre digitare un codice, questa volta in fase di versamento però, per attivare la promo. Dopo aver conseguito una ricarica qualificante di importo di almeno 20€, basta generare un volume di giocate nei 15 giorni successivi alla ricarica pari a x3 volte il primo deposito utilizzando denaro reale. Ai fini dell'accredito del bonus sport sono considerate solo le multiple con almeno 3 eventi e quota 1.45 per ciascuna selezione, quota complessiva min. 3.00. Non sono valide ai fini promozionali le giocate live, sistemi, o scommesse con solo 1 o 2 possibili esiti pronosticabili.

In più completando la procedura di iscrizione sul portale i nuovi utenti possono ottenere un bonus senza deposito da utilizzare all'interno del casino online dell'operatore.

In entrambi i casi, per ottenere il bonus scommesse Netwin, sia esso la Free Bet o l'importo sul primo versamento, occorre prima effettuare delle giocate qualificanti. Nel caso della scommessa gratuita bisogna giocare scommesse pari a x1 volta il valore della ricarica entro 7 giorni dalla stessa su ticket con quota complessiva 3.00 o più e quota per singolo evento maggiore o pari a 1.25. Per quanto riguarda il 100% fino 50€, questo è accreditato sul conto del giocatore solo dopo aver effettuato giocate pari a x3 volte il valore del primo versamento entro 15 giorni dallo stesso su multiple di almeno 3 eventi, quota minima per ciascuno 1.45 e quota totale 3.00 o maggiore. Le giocate sono da effettuarsi con saldo reale.

Netwin bonus scommesse Rollover: x1 deposito per bonus benvenuto

x3 deposito per la Free Bet Requisito: nuovo utenti Validità: 3 giorni, 7 giorni per la Free Bet Deposito: richiesto Accredito: entro il soddisfacimento dei requisiti Min. deposito: 10€ Free Spin: no Codice promo Netwin EXTRAGOAL

Come ricevere il bonus scommesse Netwin

Dopo aver visto quali sono le offerte che l'operatore mette a disposizione dei nuovi clienti e come funzionano, non resta che scoprire come aderire alle iniziative di benvenuto. Ecco i passaggi utili per ottenere il bonus scommesse Netwin

Il primo step naturalmente è la registrazione (solo giocatori maggiorenni) momento in cui occorre digitare la sigla promo Netwin EXTRAGOAL per ottenere l'offerta consistente in una Free Bet extra + fino a 50€

Effettuare un versamento qualificante pari a 20€

Verificare il conto di gioco con l'invio di una copia del proprio documento di identità

di gioco con l'invio di una copia del proprio documento di identità Per ottenere la Free Bet occorre rigiocare x1 volta il valore della ricarica su ticket con quota totale 3.00 (1.25 per evento in caso di multiple) entro 7 giorni

Per ottenere il 100% della prima ricarica fino 50€ occorre effettuare scommesse sportive in real money pari a x3 volte il valore del versamento effettuato su multiple di almeno 3 eventi con quota pari o maggiore 1.45 per selezione e 3.00 totale entro 15 giorni

Infine rigiocare il real bonus scommesse Netwin ottenuto rigiocandolo un'ultima volta.

È importante ricordare che il codice promo è un elemento che l'utente può inserire facoltativamente nel campo apposito in fase di apertura del conto. Ciò vuol dire che non è essenziale ai fini della registrazione ma è fondamentale per attivare il welcome bonus esclusivo.

Termini e condizioni del bonus benvenuto

Ottenere il bonus Netwin è piuttosto semplice, tuttavia per aderire correttamente all'iniziativa di benvenuto e poter prelevare le eventuali vincite conseguite occorre soddisfare termini e condizioni promozionali. Ciascuna parte della promo ha diverse condizioni che si potrebbero riassumere in pochi semplici punti.

Per quel che riguarda la Free Bet bisogna tenere a mente che:

Per ottenere la scommessa gratis occorre rigiocare x1 volta il deposito su scommesse sportive online con quota totale min. 3.00 e 1.25 o più pere ciascun evento

su scommesse sportive online con quota totale min. 3.00 e 1.25 o più pere ciascun evento Occorre soddisfare i requisiti entro una settimana dalla ricarica

dalla ricarica Sono esclusi sistemi, scommesse live o con 1 o 2 esiti pronosticabili

sistemi, scommesse live o con 1 o 2 esiti pronosticabili La Free Bet è spendibile entro 7 giorni sui mercati di ITA1, ENG1, SPA1, GER1, FRA1 sulla tipologia "Risultato esatto 26 esiti"

Per la parte di iniziativa calcolata sulla prima ricarica invece si potrebbero riassumere le condizioni principali come segue:

Per vedersi accreditato il bonus scommesse Netwin fino a 50€ bisogna giocare scommesse per un valore pari a x3 volte il versamento con real money entro 15 giorni

con real money entro 15 giorni Sono prese in considerazione solo triple o più con quota min. 1.45 per selezione e quota 3.00 totale

Il Real Bonus ottenuto ha requisiti pari x1 volta su multiple da almeno 4 eventi con quota 1.50 ciascuno e quota 5.00 totale solo su mercati 1X2.

Come sbloccare il bonus Netwin scommesse

Una delle condizioni fondamentali per poter ottenere il bonus scommesse Netwin è non effettuare richieste di prelievi prima del completamento dell'offerta. Dunque è necessario prima soddisfare tutti i requisiti di rigioco. Una volta eseguiti tutti i passaggi si può proseguire con il prelievo solo di eventuali vincite conseguite come segue:

Effettuare il log in al proprio account

All'interno della propria area personale accedere alla cassa dedicata ai prelievi

Scegliere uno dei metodi di pagamento tra quelli disponibili e l'importo da prelevare

Infine confermare l'operazione indicando eventuali ulteriori info necessarie.

È fondamentale ricordare che un passaggio utile per aderire alle offerte di benvenuto, così come per prelevare le somme vinte, è la convalida del conto di gioco. Basta caricare sul portale o inviare all'indirizzo email dell'assistenza una copia di uno dei documenti di identità validi.

Netwin: promozioni per le scommesse sportive

Il bonus scommesse Netwin di benvenuto esclusivo non è l'unica offerta che i giocatori possono trovare su questo nuovo portale da gioco tutto italiano. Sfogliando la sezione dedicata alle promozioni, infatti, si noterà una carrellata di iniziative che vanno dai tradizionali bonus multipla fino alle quote maggiorate, arrivando anche agli odd booster erogati sotto forma di real bonus.

La maggior parte di queste promozioni sono aggiornate in base al palinsesto del giorno e potrebbero variare quotidianamente, motivo per cui è consigliabile consultare la sezione del sito dedicata proprio a queste promo per rimanere aggiornati.

A seguire alcuni esempi di promozioni che si possono trovare sulla piattaforma del bookmaker.

Bonus multipla Netwin

Tra le diverse promozioni disponibili sul portale dell'operatore italiano emerge subito indubbiamente il bonus multipla Netwin. L'offerta si applica sulle multiple a partire dal quinto evento inserito in giocata applicando un incremento percentuale sulla potenziale vincita che va da un minimo del 4% fino ad un massimo del 150% su una giocata con 30 selezioni.

Affinché il bonus multipla sia attivato, occorre giocare schedine da almeno 5 eventi con quota minima 1.25 per selezione. Ulteriori termini e condizioni sono consultabili sulla piattaforma ufficiale.

Quote maggiorate

Tra le iniziative promozionali del concessionario di gioco ci sono indubbiamente le quote maggiorate. Si tratta di quote su un dato mercato di un evento specifico più alte rispetto alla quotazione ordinaria. Generalmente la quota maggiorata è offerta su un match di rilievo e popolare che sia di Serie A, Champions League o Europa League. In questo caso basterà inserire in giocata in mercato indicato dall'offerta per usufruire dalla maggiorazione di quota.

In aggiunta alle tradizionali quote maggiorate, è possibile trovare su Netwin bonus reale applicato nella percentuale del 10% scommettendo su un mercato specifico di un match indicato.

Palinsesto sportivo e spendibilità del bonus scommesse Netwin

Dove utilizzare su Netwin bonus scommesse e Free Bet ottenuti alla registrazione? Le offerte di benvenuto sono dedicate alla sezione sportiva del sito, mentre i 100€ in Fun Bonus sono spendibili all'interno del casinò dell'operatore. Per quanto riguarda la Free Bet, è spendibile sul calcio ITA1, ENG1, GER1, SPA1, FRA1 sul mercato Risultato esatto 26 esiti.

Il bonus Netwin sul primo deposito può essere utilizzato su multiple da quattro eventi con quota 1.50 per ciascuno o più e quota totale di almeno 5.00 solo sui mercati risultato finale 1X2.

Netwin: bonus scommesse a confronto con altre offerte dei bookmaker ADM

Confrontare l'iniziativa di benvenuto del concessionario di gioco con i welcome bonus di altri siti di scommesse sportive permette di avere una panoramica più ampia ed oggettiva di quello che il mercato del betting italiano ha da offrire.

FAQ - Domande frequenti

È necessario un codice promo per attivare il bonus benvenuto?

Per ricevere il bonus esclusivo consistente in una Free Bet da 5€ + 100% del primo deposito fino 50€ occorre digitare il codice promo Netwin EXTRAGOAL al momento della registrazione, nel secondo passaggio dell'iscrizione nel campo "sigla promo".

Come utilizzo il bonus benvenuto?

I giocatori possono utilizzare la somma bonus ottenuta sul palinsesto sportivo dell'operatore, su multiple con almeno 4 eventi e quota 1.50 per ciascuno (quota totale minima 5.00) solo sul mercato esito finale 1X2 entro 3 giorni dall'accredito.

La Free Bet da 5€ invece è spendibile entro 7 giorni sul calcio dei campionati indicati, sul mercato Risultato esatto 26 esiti. Sono escluse le giocate live, sistemi o giocate con 1 o 2 esiti pronosticabili.

Posso prelevare il bonus benvenuto?

I bonus scommesse non sono prelevabili, come a normativa ADM, tuttavia è possibile prelevare le vincite generate dopo aver soddisfatto i requisiti previsti da ciascuna iniziativa.

È disponibile su Netwin un bonus senza deposito?

Effettuando la registrazione sul sito di scommesse sportive i nuovi clienti possono ottenere un bonus senza deposito semplicemente finalizzando l'iscrizione. La somma ottenuta è spendibile sulle slot indicate entro 3 giorni dall'assegnazione e prevede requisiti di puntata pari a x50 volte.