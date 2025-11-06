Naim Beneddra

Corrispondente calcistico francese ed europeo

📝 Bio:

Redattore presso GOAL da quasi vent’anni, vivo al ritmo del calcio e della scrittura. Appassionato di calcio inglese e profondo conoscitore del calcio africano, con un affetto particolare per i Fennecs dell’Algeria, naturalmente. Tengo anche un occhio attento sul calcio russo, legato alle mie origini. Tifoso del Liverpool FC dai tempi di Finnan, Biscan e Djimi Traoré, ho seguito l’evoluzione dei Reds molto prima del loro ritorno in cima. Oggi ho la fortuna di dirigere l’edizione francese di GOAL, un ruolo che coniuga esperienza, passione e rigore editoriale.

⚽ La mia storia con il calcio: La mia passione per il calcio risale a giugno 1990, con il famoso colpo di testa di Omam-Biyik contro l’Argentina. Uno shock fondante… e la prova che non ero più proprio nella categoria “promesse”! Da allora, il mio percorso da appassionato mi ha portato dagli album Panini alle colonne di GOAL, con un’ossessione intatta nel raccontare il calcio. Prima di Gerrard, il mio idolo era Pierre Littbarski, con le gambe arcuate e il suo genio con il pallone.

🎯 Aree di competenza:

Premier League e calcio inglese (analisi, cultura e storia)

Calcio africano e nazionale algerina

Calcio russo e contesto internazionale

Grandi competizioni internazionali (Mondiali, Europei, CAN)

🌟 Momento calcistico preferito:

Il missile di Anthar Yahia contro l’Egitto a Oum-Dourman nel 2009, un momento sospeso che ha regalato all’Algeria il biglietto per il Mondiale.

📚 Articoli preferiti:

Ritratto di Virgil Van Dijk ai suoi esordi al Liverpool

Storia commovente di Ivan Klasnic

Racconto del trionfo greco all’Europeo 2004 con Karagounis e Nikopolidis