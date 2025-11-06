Il naufragio del Marsiglia in Champions League: il calcio confuso di De Zerbi oscurato dalle proteste contro l'arbitro

Ai microfoni di Canal+, i giocatori del Marsiglia hanno puntato il mirino solo su un aspetto: l'arbitraggio. Nayef Aguerd, "deluso", ha criticato aspramente l'arbitro spagnolo José Sanchez: "Doveva almeno essere corretto e andare a rivedere l'azione.Era una partita importante, è la Champions League. Non è nemmeno andato a vedere se ci fosse il rigore".

Il suo allenatore, ovvero De Zerbi, è stato ancora più virulento in conferenza stampa, definendo l'episodio "discutibile" e il rigore non fischiato "vergognoso".