José Peseiro a GOAL: "Osimhen in Coppa d'Africa ha aiutato la Nigeria"

José Peseiro, ct della Nigeria, elogia Osimhen: "Non ha avuto un grande impatto, ma ha svolto un grande lavoro per la squadra".

E’ andata in archivio con il trionfo della Costa d’Avorio, l’edizione numero trentaquattro della Coppa d’Africa.

La Nazionale padrona di casa, dopo un inizio stentato ed un clamoroso cambio di panchina in corsa, ha cambiato marcia nella seconda parte del torneo ed riuscita ad imporsi in rimonta per 2-1 in finale contro la fortissima Nigeria.

Il commissario tecnico della rappresentativa nigeriana, José Peseiro, in un’intervista a GOAL ha parlato del torneo e della sua esperienza alla prima partecipazione.