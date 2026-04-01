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Africa Cup of Nations

Africa Cup of Nations - Generale

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Africa Cup of Nations, calendario e risultati

martedì 13 gennaio
Senegal badge
Senegal
SEN
1
Egitto badge
Egitto
EGI
0
FIN
Nigeria badge
Nigeria
NGR
0
Marocco badge
Marocco
MAR
0
FIN
rig 2 - 4
venerdì 16 gennaio
Egitto badge
Egitto
EGI
0
Nigeria badge
Nigeria
NGR
0
FIN
rig 2 - 4
sabato 17 gennaio
Senegal badge
Senegal
SEN
0
Marocco badge
Marocco
MAR
3
FIN
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Classifiche

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Bahia crestBahia97202691723
V
D
D
V
V
2Vitória crestVitória9441134916
V
V
D
V
S
3Jacuipense crestJacuipense93421110113
V
D
V
S
D
4Juazeirense crestJuazeirense934279-213
V
D
D
V
D
5Jequié crestJequié93331513212
D
S
D
V
V
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