Rebrov a GOAL: "L'Ucraina lotta per tutta l'Europa, non capisco il popolo russo"

Quando si parla di calcio ucraino e dei suoi storici maggiori interpreti, il nome di Andriy Shevchenko è il primo a venire fuori. L'ex bomber del Milan non è stato però l'unico a portare in alto i colori blu e giallo: basti pensare a Serhij Rebrov. Implacabile bomber della Dinamo Kiev, l'ex attaccante ha giocato anche in Russia, Turchia ed Inghilterra prima di appendere le scarpette al chiodo e divenire allenatore.

Dopo aver guidato il club di Kiev, ma anche il Ferencvaros e l'Al-Ahli, ora Rebrov è alla guida dell'Al-Ain. Negli Emirati Arabi Uniti osserva con preoccupazione la situazione in patria in queste ultime settimane: con altri connazionali del passato ed attuali protagonisti del calcio europeo come Zinchenko, Yarmolenko, Malinovski e Yaremchuk, ha creato un fondo per aiutare le forze armate del suo paese.

A GOAL, Rebrov ha parlato di quanto sta succedendo in Ucraina e di un futuro che lo porterà nuovamente a casa per combattere.

Come va? Tu e la tua famiglia siete al sicuro?

"Sì, io, mia moglie e i miei figli siamo al sicuro. Siamo qui a Dubai, all'Al Ain. Ma i miei genitori sono a Kiev. Ci chiamiamo continuamente per controllare e conoscere la situazione lì. Non è facile, ma cerchiamo di supportarli con tutto il possibile. Non possiamo mai sapere se sono al sicuro o meno visto cosa sta succedendo a Kiev, e anche in altre città come Kharkiv, Marioupol e Soumy. Stanno cercando di distruggerle tutte. Molti edifici e monumenti sono già stati distrutti".

Quali sono i tuoi sentimenti oggi, dopo quasi due settimane di invasione russa?

"Ovviamente siamo ancora sotto shock per questa invasione. Nessuno se lo aspettava. Non si tratta di politica. La gente dice che è geopolitica, ma non lo è. Questa è una vera guerra. Stanno cercando di distruggere la nazione ucraina. Qual è la ragione? Non capiamo. Ci diciamo ancora che sia impossibile possa succeda ancora questo genere di cose. Siamo ucraini e non dormiamo la notte. Chiamiamo continuamente i nostri connazionali, cerchiamo di mobilitarci per aiutarli, per aiutare i volontari. Ci sono molte cose che possiamo fare da qui. Tutti lì sono sotto shock, siamo orgogliosi di tutte le persone che in Ucraina stanno proteggendo la nostra libertà e il nostro paese. Cerchiamo di aiutarli con tutto il possibile".

È la tristezza o la rabbia che domina in te oggi, quando vedi cosa sta succedendo al tuo paese?

"Ho sentimenti diversi. Certo che siamo arrabbiati, lo siamo molto ovviamente. Quando vedi la guerra in altri paesi, mostri già simpatia e sostegno per coloro che soffrono ingiustamente. Quindi immagina quando è la tua stessa nazione. Ci sono la tua famiglia, i tuoi amici lì. È ovvio, sentimenti diversi si mescolano. E il problema è che ancora non capiamo perché sia ​​successo tutto questo. Viviamo nel nostro paese, sulla nostra terra. E qualcuno viene da noi e cerca di dirci cosa fare. Oggi, se tutta l'Europa e il mondo intero ci stanno aiutando, è perché vedono che l'Ucraina sta lottando per la sua libertà. Ed è importante che ci aiutino. Lo hanno fatto, ma ora è anche fondamentale chiudere lo spazio aereo. Stiamo proteggendo il nostro Paese, ma è difficile farlo contro bombe e massacri aerei".

Quale pensi sarebbe il modo migliore per fermare questa guerra?

"Oggi nessuno ha la risposta a questa domanda. Al momento, tutti i leader dei maggiori Paesi stanno cercando di fare pressione su Vladimir Putin, ma lui resta fedele alla sua posizione. Tutti noi desideriamo e preghiamo che questa guerra finisca il prima possibile. Le sanzioni devono indurlo a fare marcia indietro. Ma è impossibile rispondere su quando questa guerra finirà. In effetti, questa è una domanda per coloro che hanno iniziato la guerra. Non per noi, gli ucraini".

GettyImages

Probabilmente è difficile concentrarsi sul tuo lavoro, dato il contesto e la situazione nel tuo paese:

"Sì, certo è difficile. Ma sono contento dei miei giocatori. Al momento non sono al massimo mentalmente e fisicamente, ma stanno facendo di tutto per aiutarmi. Lo capiscono e lavorano ancora di più. Sostengono l'Ucraina e tutti sperano che questo incubo finisca".

Quindi il tuo cuore e la tua anima sono lì, con gli ucraini?

"Certo. Come ho detto, quando colpisce il tuo paese, la tua famiglia e i tuoi amici, non puoi rimanere insensibile. Sei estremamente preoccupato ogni volta per quello che sta succedendo".

Cosa pensi del coraggio e della resistenza degli ucraini nonostante lo squilibrio negli equilibri di potere?

"Sapevo di cosa erano capaci gli ucraini. Siamo un popolo forte e orgoglioso e oggi lo stiamo dimostrando. Ma il problema è che la Russia ora sta attaccando indiscriminatamente. Uccidono civili, bambini... Questo è il problema più grosso. Questa crudeltà. Hanno detto che stavano evacuando i civili, ma non l'hanno fatto correttamente. E ora stanno cercando di distruggere tutte le nostre infrastrutture. Non sono venuti a combattere solo i nostri militari, stanno uccidendo tutti. E questa ingiustizia trascende ancora di più noi ucraini e ci unisce".

Saresti pronto a prendere le armi e difendere il tuo paese se ne avessi l'opportunità?

"Penso che siamo tutti pronti per questo. Oggi sono qui, e quando avrò finito, ovviamente tornerò nel mio paese per aiutare. Tutti stanno aiutando l'Ucraina in questo momento e ci sono diversi modi per farlo. Vedi volontari tutto il tempo che portano cibo, aiutano il nostro esercito e la nostra gente. E non è facile quando vedi tutte le bombe cadere ovunque. Queste persone sono estremamente coraggiose nell'affrontare tutti questi rischi. Penso che oggi tutti stiano cercando di aiutare l'Ucraina".

Sei nato a Horlivka, vicino a Donetsk. Una regione filorussa. Com'è lì in questo momento?

"È una città ucraina ed è diventata una regione filorussa dopo gli eventi del 2014. La situazione è difficile in questo momento. È controllato dai DNR (separatisti russi, ndr). I miei genitori erano lì, ma ora sono a Kiev. Siamo preoccupati per tutti gli ucraini. E Donetsk è una città ucraina. È complicato ovunque in questo momento".

Come ti senti oggi riguardo alla Russia in generale e ai russi? Sei nato in Unione Sovietica, questa fratellanza tra i due popoli si è spezzata?

"Certo. Prima non avevo assolutamente alcun problema con il popolo russo. Ora, il problema è Putin, ma va detto che la gente in Russia non protesta contro questo regime. Ma ora il mondo intero vede cosa sta succedendo qui. I video dei russi che distruggono le nostre case e bombardano tutte le regioni sono ormai ovunque. Quindi sì, sono molto arrabbiato. Non capisco perché i russi non facciano abbastanza. Perché in questo momento ci sono anche russi che muoiono in Ucraina. Mariti e padri. Ecco perché sono molto arrabbiato con le persone lì".

Getty

Ma capisci che, ad esempio, sportivi e calciatori russi stanno alla larga per paura di subirne le conseguenze? Che hanno paura del loro regime?

"Sì, per il momento, non ho visto nessuno di loro parlare. Vivono nel loro paese e sostengono quella che pensano sia una "operazione militare', quando invece è una guerra. Non li capisco. Forse hanno un'opinione sull'argomento e le loro posizioni, ma ne parlano solo in privato, con le loro famiglie. Non escono per le strade, non protestano. O molto poco. Non so come faranno a conviverci dopo la guerra. Quindi lasciatemi dire che non si tratta solo di Putin. Riguarda anche l'intera Russia e la sua gente".

Pensi che gli europei e i loro governi ti stiano aiutando abbastanza o possono fare di più?

"Ovviamente possono fare di più. La cosa più importante è chiudere lo spazio aereo. Tutti in Ucraina ne parlano e pregano per questo. Questa è la protezione che chiediamo. Perché, come ho detto, stanno inviando bombe e missili sui civili. Stanno bombardando tutto. E penso che l'Europa e la NATO possano ancora aiutarci in questo. Ma sì, siamo lieti della posizione che tutti i paesi hanno preso, degli aiuti umanitari che hanno fornito e dei volontari che si stanno mobilitando. Ma dobbiamo fare un po' di più. Perché oggi lottiamo per l'intera Europa, non solo per l'Ucraina. Avrebbe potuto essere qualsiasi altro paese al posto dell'Ucraina. E non sappiamo chi sarà il prossimo".

È questo il tuo messaggio all'Europa e al mondo oggi?

"Esattamente. Ancora una volta, siamo contenti di quanto già fatto. Non solo dalle diverse popolazioni, ma anche dai governi. Ma se i governi potessero essere messi ancora più sotto pressione dal loro popolo, sarebbe vantaggioso per noi. Lo abbiamo visto ad esempio con la Germania, dove le persone sono scese in strada per sostenerci. Iniziative come questa possono cambiare la posizione della NATO".