La confessione di Thauvin: "Sono stato fregato e tradito, hanno approfittato della mia gentilezza"

L'attaccante dell'Udinese si è sfogato tornando su certi episodi dolorosi del passato. E sull'esperienza in Messico: "Ho toccato il fondo".

La sua immagine è stata spesso controversa, soprattutto durante gli anni tumultuosi al Marsiglia. Personaggio complesso, capace di prestazioni straordinarie in campo e di reazioni a caldo fuori dal campo, Florian Thauvin non lascia indifferente nessuno.

In un'intervista-confessione concessa a France Football, l'attuale attaccante dell'Udinese ha ripercorso la propria carriera, senza eludere nulla: né i propri errori né i propri scontri.

Thauvin si è confidato come raramente ha fatto in passato. Dietro il campione del mondo orgoglioso del proprio percorso ("Me lo sono meritato pienamente"), si nasconde un uomo ferito, che parla senza mezzi termini di un tradimento che ne ha segnato carriera e vita.