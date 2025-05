PSG-Inter con il cuore diviso a metà: Benoit Cauet si racconta prima della finale di Champions League

PSG-Inter in finale di Champions League! Benoit Cauet, ex di entrambe le squadre, ha parlato in esclusiva a GOAL prima della sfida di Monaco.

Il tabellone della finale di Champions League di sabato a Monaco di Baviera tra il Paris Saint-Germain e l'Inter rappresenta una magnifica delusione per Benoit Cauet. L'ex centrocampista ha brillato con le maglie di entrambe le squadre e oggi si trova in una situazione unica, diviso tra due amori, alla vigilia di un appuntamento europeo imperdibile. Cauet ha raccontato in esclusiva a GOAL le sue sensazioni, un turbinio di emozioni contrastanti. Cauet ha una storia importante con l'Inter, cui ha giocato 17 anni, ed è diventato uno dei pochi francesi ad aver giocato a lungo e aver vinto in Serie A in un'epoca in cui non era così comune, anche se non ha mai avuto l'onore di giocare nella nazionale francese. L'articolo prosegue qui sotto Ha anche vissuto un periodo importante al PSG, una stagione "straordinaria" che lo ha proiettato verso l'Italia. Queste due avventure gli valgono oggi la stima e il ricordo di entrambe le finaliste: Cauet è stato invitato dal PSG e dall'Inter ad assistere alla finale, un gesto che apprezza particolarmente. L'ex centrocampista ha parlato di quelli che potranno essere i fattori decisivi di questa finale, di quello che questi due club rappresentano per lui e ha espresso la sua ammirazione per l'enorme lavoro svolto da Luis Enrique alla guida del PSG.