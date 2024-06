Pronostici Europei 2024: analisi completa, quote e squadre favorite

In questo articolo si possono consultare i pronostici Europei 2024 con un'analisi dettagliata delle quote delle favorite e tutte le info sull'evento.

L'Europeo 2024, spesso indicato come Euro 2024, è uno degli eventi più attesi nel panorama calcistico internazionale. Questa competizione, giunta alla sua diciassettesima edizione, si svolgerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024. 24 squadre nazionali si sfideranno fra loro, accendendo la passione dei tifosi di tutto il mondo.

Gli Europei sono da sempre un palcoscenico prestigioso dove le migliori nazionali del Vecchio continente si sfidano per conquistare il titolo di campione d'Europa. Questa competizione mette in mostra i migliori talenti calcistici del continente, e potrebbe avere un impatto significativo sulla carriera dei giocatori e sulla reputazione delle nazionali a livello globale. Vincere l'Europeo è un traguardo molto ambito che eleva il prestigio di una nazione calcistica (dei giocatori e del movimento sportivo in generale).

L'obiettivo di questo articolo è fornire un'analisi completa e approfondita delle squadre al via, confrontando le quote proposte dai migliori bookmaker per effettuare pronostici quanto più accurati e informati. Con un esame dettagliato delle performance delle squadre, delle formazioni e delle possibili dinamiche interne, si completerà una guida imperdibile per gli appassionati e gli scommettitori.

Panoramica su EURO 2024

Il Campionato Europeo di Calcio è uno dei tornei calcistici più prestigiosi al mondo. La competizione è stata istituita nel 1960 e si tiene ogni quattro anni, riunendo le migliori nazionali d'Europa in un torneo che ha mutato la propria configurazione da allora a oggi. Nel corso degli anni, il torneo ha visto protagoniste molte nazionali, tra cui Germania e Spagna, primatiste nel palmares con 3 vittorie a testa, seguite da Italia e Francia con 2.

Come anticipato, la diciassettesima edizione degli Euro si svolgerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024. Il Paese considerato storicamente la locomotiva industriale d’Europa ospiterà così il torneo per la seconda volta, dopo il suo debutto datato 1988. Il torneo verrà accolto da dieci città diverse: la partita inaugurale si terrà a Monaco di Baviera mentre la finale avrà come palcoscenico il prestigioso Olympiastadion di Berlino.

Per l'edizione del 2024, il torneo prevede la partecipazione di 24 squadre nazionali, suddivise in sei gironi da quattro squadre ciascuno. Le prime due classificate di ogni girone, oltre alle quattro migliori terze classificate, avanzeranno agli ottavi di finale, accedendo alla fase a eliminazione diretta che porterà al gran finale.

Pronostici Europei 2024: quote per la vittoria finale dei migliori bookmaker

Prima di vedere più da vicino le principali protagoniste del torneo, vale la pena dare uno sguardo all’opinione dei migliori bookmaker in Italia. Con le quote sulla vittoria degli Europei nel mercato antepost, tracciano infatti pronostici precisi, basati sul maggior numero di informazioni a disposizione del mercato.

L’analisi delle quote ha coinvolto importanti bookmaker autorizzati dall’ADM, fra cui Netbet, bet365, William Hill, Lottomatica, Goldbet, Leo Vegas, Betflag, Snai, Betway e Planetwin. Ecco le favorite secondo i siti scommesse:

Inghilterra 4.00

Francia 5.00

Germania 6.00

Portogallo 8.00

Spagna 9.00

Italia 15.00

Belgio 15.00

Olanda 15.00

N.B.: le quote possono variare da un bookmaker all’altro e tendono a variare da un giorno all’altro. Verificare i dati aggiornati sui siti ufficiali.

Analisi delle squadre favorite

Inghilterra

L'Inghilterra sembra la squadra da battere, considerando le performance sfoggiate durante le qualificazioni a EURO 2024. Dopo aver dominato il Gruppo C, assicurandosi il primo posto con vittorie importanti su squadre di alto livello come Italia e Ucraina, le aspettative sono chiare: qualsiasi risultato diverso dalla vittoria finale sarebbe una delusione.

Giocatori chiave:

Harry Kane : capitano e goleador della squadra.

: capitano e goleador della squadra. Jude Bellingham: centrocampista fra i migliori al mondo, con una grande fisicità e capacità di incidere sotto porta.

Punti di forza:

Talento : la rosa dell’Inghilterra è quella dal valore complessivo più alto con il giusto mix di atletismo, esperienza e tecnica.

: la rosa dell’Inghilterra è quella dal valore complessivo più alto con il giusto mix di atletismo, esperienza e tecnica. Girone semplice: la nazionale dei “Tre Leoni” dovrebbe qualificarsi agevolmente, risparmiando preziose energie per i turni successivi.

Punti deboli:

Pressione : le aspettative potrebbero influenzare le performance dei giocatori.

: le aspettative potrebbero influenzare le performance dei giocatori. Allenatore poco “fortunato” sui grandi palcoscenici: dopo la sconfitta cocente contro l’Italia a Wembley di 4 anni fa, molti tifosi mettono in dubbio la capacità di incidere quando conta davvero di Gareth Southgate.

Francia

Nonostante la recente sconfitta in amichevole contro la Germania abbia sollevato qualche preoccupazione, la Francia rimane una delle squadre più forti al mondo, grazie a una rosa foltissima che mette insieme tanti giovani talenti e veterani forgiati da mille battaglie.

Giocatori chiave:

Kylian Mbappé : fresco di trasferimento al Real Madrid, è considerato il miglior giocatore al mondo (escludendo giganti storici come Messi e Ronaldo).

: fresco di trasferimento al Real Madrid, è considerato il miglior giocatore al mondo (escludendo giganti storici come Messi e Ronaldo). Antoine Griezmann : in forma strepitosa, è un collante fondamentale fra centrocampo e attacco.

: in forma strepitosa, è un collante fondamentale fra centrocampo e attacco. Mike Maignan: il portiere del Milan offre il giusto mix fra atletismo e costanza.

il portiere del Milan offre il giusto mix fra atletismo e costanza. Warren Zaire-Emery: un talento considerato da molti addetti ai lavori come “generazionale” che ha rafforzato ulteriormente un centrocampo fortissimo.

Punti di forza:

Profondità della rosa : non c’è molto da aggiungere, semplicemente una squadra fenomenale.

: non c’è molto da aggiungere, semplicemente una squadra fenomenale. Attacco inarrestabile: Mbappé, Giroud, e alternative valide come Thuram e Kolo Muani.

Punti deboli :

Vulnerabilità sulla fascia destra in difesa : uno dei punti deboli più evidenti.

: uno dei punti deboli più evidenti. Pressione su Mbappé: dopo la delusione in Champions e le sirene di mercato, il talento transalpino potrebbe sentire il peso delle aspettative sulle spalle.

Germania

L’approccio della Germania per EURO 2024 è stato tutt'altro che ideale. Dopo la delusione del Mondiale 2022, la squadra ha attraversato un periodo di crisi, culminato nel licenziamento di Hansi Flick a seguito della sconfitta shock per 4-1 contro il Giappone. Rudi Völler ha temporaneamente risollevato il morale con una vittoria in amichevole contro la Francia, ma ora toccherà al nuovo allenatore Julian Nagelsmann prendere le redini.

Giocatori chiave:

Antonio Rüdiger: difensore di grande esperienza internazionale.

difensore di grande esperienza internazionale. Joshua Kimmich: centrocampista versatile.

centrocampista versatile. Ilkay Gündoğan: leader a centrocampo, con grande esperienza.

leader a centrocampo, con grande esperienza. Jamal Musiala e Florian Wirtz: giovani talenti pronti a fare la differenza in attacco.

Punti di forza:

Esperienza e talento : Rüdiger, Kimmich, Gündoğan e il ritorno di Toni Kroos offrono una base solida su cui costruire i propri sogni.

: Rüdiger, Kimmich, Gündoğan e il ritorno di Toni Kroos offrono una base solida su cui costruire i propri sogni. Nuovo slancio con Nagelsmann : le vittorie contro Francia e Olanda durante la pausa internazionale di marzo hanno riportato il sorriso.

: le vittorie contro Francia e Olanda durante la pausa internazionale di marzo hanno riportato il sorriso. Partenza facile: il gruppo abbordabile con Svizzera, Scozia e Ungheria, potrebbe aiutare i tedeschi a creare la giusta fiducia nelle fasi iniziali.

Punti deboli:

Mancanza di un bomber di classe mondiale : sebbene Niclas Füllkrug abbia dimostrato grande capacità realizzativa sotto porta anche col Borussia, sembra mancare un vero top scorer.

: sebbene Niclas Füllkrug abbia dimostrato grande capacità realizzativa sotto porta anche col Borussia, sembra mancare un vero top scorer. Incostanza: le recenti sconfitte contro Turchia e Austria dimostrano che la squadra è ancora in fase di ricostruzione.

Spagna

La Spagna ha affrontato un periodo critico dopo la sconfitta per 2-0 contro la Scozia durante le qualificazioni, che hanno gettato ombra sulle capacità di Luis de la Fuente, ex allenatore dell'Under 21, di guidare la nazionale maggiore. Tuttavia, dopo aver vinto la Nations League a giugno 2023, La Roja ha ripreso il cammino con sei vittorie consecutive nel Gruppo A, qualificandosi in modo convincente.

Giocatori chiave :

Pedri: giovane centrocampista di talento con una visione di gioco eccezionale.

giovane centrocampista di talento con una visione di gioco eccezionale. Rodri : altro pilastro del centrocampo, fondamentale sia in difesa che in attacco.

: altro pilastro del centrocampo, fondamentale sia in difesa che in attacco. Alvaro Morata: capitano e attaccante centrale, sembra giunto in un periodo di grazia nella sua carriera.

Punti di forza:

Giovani promettenti : la squadra ha tanti talenti emergenti come Pau Cubarsi e Lamine Yamal.

: la squadra ha tanti talenti emergenti come Pau Cubarsi e Lamine Yamal. Fiducia rinnovata: dopo la vittoria della Nations League, la squadra ha ripreso autostima.

dopo la vittoria della Nations League, la squadra ha ripreso autostima. Impronta di gioco chiara: nonostante cambino gli interpreti nel corso degli anni, la Spagna continua ad avere un gioco riconoscibile, sviluppato con attenzione sin dalle giovanili.

Punti deboli:

Infortuni: la perdita di Gavi ha indebolito il centrocampo.

la perdita di Gavi ha indebolito il centrocampo. Incostanza: la squadra sembra incline a prestazioni altalenanti, come la sconfitta contro la Colombia e il pareggio con il Brasile.

Portogallo

Il cambio di allenatore ha determinato una svolta netta per i lusitani. Dopo un deludente Mondiale sotto la guida di Fernando Santos, Roberto Martinez ha preso il timone, guidando la squadra a una marcia trionfale nella fase di qualificazione con 10 vittorie su 10 partite, segnando 36 gol e subendone solo due.

Giocatori chiave:

Cristiano Ronaldo: leggenda vivente, continua a trainare la squadra con la sua personalità e la capacità realizzativa.

leggenda vivente, continua a trainare la squadra con la sua personalità e la capacità realizzativa. Bruno Fernandes: creativo e prolifico a centrocampo.

creativo e prolifico a centrocampo. Bernardo Silva: giocatore versatile e tecnico.

Punti di forza:

Attacco versatile e produttivo: diversi giocatori in grado di segnare, come dimostrato durante le qualificazioni.

diversi giocatori in grado di segnare, come dimostrato durante le qualificazioni. Difesa solida : solo due gol subiti in tutto il percorso di qualificazione.

: solo due gol subiti in tutto il percorso di qualificazione. Esperienza e nuove energie: la nuova generazione (Rafael Leao in primis) sembra essersi unita alla perfezione con la precedente.

Punti deboli:

Allenatore con qualche incognita : le capacità di Martinez di gestire la pressione durante un grande torneo sono ancora tutte da dimostrare viste le esperienze passate con il Belgio.

: le capacità di Martinez di gestire la pressione durante un grande torneo sono ancora tutte da dimostrare viste le esperienze passate con il Belgio. Debolezze in amichevole: la sconfitta contro la Slovenia ha rotto il filotto delle qualificazioni.

Italia

Gli azzurri, campioni in carica, hanno trovato molte difficoltà nelle qualificazioni, come dimostrato dal pareggio nell'ultima partita contro l'Ucraina, valso il secondo posto nel Gruppo C. Luciano Spalletti, subentrato a Roberto Mancini, ha guidato la squadra in acque, riuscendo a centrare l'obiettivo della qualificazione.

Giocatori chiave:

Federico Chiesa : esterno offensivo veloce e tecnico.

: esterno offensivo veloce e tecnico. Nicolò Barella : centrocampista dinamico e versatile.

: centrocampista dinamico e versatile. Mateo Retegui: attaccante emergente che ha mostrato il giusto feeling col gol già nelle prime uscite.

Punti di forza:

Coesione di squadra: forte spirito di gruppo e lavoro di squadra.

Esperienza nei tornei: la squadra è abituata a vincere nei grandi tornei.

la squadra è abituata a vincere nei grandi tornei. Allenatore capace: Spalletti ha dimostrato di saper ottenere il massimo dalle sue squadre, come mostrato nel successo con il Napoli.

Punti deboli:

Pressione per la difesa del titolo: quando si parla di calcio in Italia, le polemiche non mancano mai (soprattutto dopo la convocazione a sorpresa di Fagioli dopo la squalifica). Gli uomini di Spalletti dovranno farsi forza l’uno con l’altro anche in presenza di un ambiente tanto ostile quanto esigente.

quando si parla di calcio in Italia, le polemiche non mancano mai (soprattutto dopo la convocazione a sorpresa di Fagioli dopo la squalifica). Gli uomini di Spalletti dovranno farsi forza l’uno con l’altro anche in presenza di un ambiente tanto ostile quanto esigente. Infortuni e costanza: la rottura del tendine d’Achille di Berardi è una brutta tegola.

Belgio

Il Belgio è reduce da un Mondiale 2022 disastroso, segnato da tensioni interne e prestazioni deludenti. Kevin De Bruyne aveva infiammato la polemica, dicendo che molti dei suoi compagni di squadra erano troppo vecchi per competere ai massimi livelli, formando una spaccatura nello spogliatoio.

Ma con la guida del nuovo allenatore Domenico Tedesco, il Belgio ha ritrovato fiducia. Lukaku è tornato in forma, segnando 14 gol nelle qualificazioni, (nuovo record). La squadra è imbattuta da quando Tedesco ha preso il posto di Roberto Martinez, e la prestazione contro l'Inghilterra a Wembley, sebbene non culminata in una vittoria, è stata incoraggiante.

Giocatori chiave:

Kevin De Bruyne : playmaker di classe mondiale, fondamentale per lo sviluppo delle trame di gioco.

: playmaker di classe mondiale, fondamentale per lo sviluppo delle trame di gioco. Romelu Lukaku: attaccante col vizio del gol, in gran forma con la nazionale dopo le vicissitudini in Italia con le squadre di club.

Punti di forza:

Nuova energia: Tedesco ha rinnovato la squadra, portando nuova fiducia.

Tedesco ha rinnovato la squadra, portando nuova fiducia. Attacco prolifico: Lukaku è tornato al suo meglio, garantendo una forte presenza offensiva.

Punti deboli:

Spaccature interne : le tensioni nello spogliatoio potrebbero riemergere.

: le tensioni nello spogliatoio potrebbero riemergere. Infortunio Courtois: il problema ai legamenti ha tolto di mezzo il leggendario portiere per tutta la stagione 2023-24 e per questo non è stato convocato per gli Europei.

il problema ai legamenti ha tolto di mezzo il leggendario portiere per tutta la stagione 2023-24 e per questo non è stato convocato per gli Europei. Affidabilità nei momenti cruciali: in passato, la squadra ha faticato nei momenti decisivi.

Olanda

L'Olanda ha avuto un percorso altalenante nelle qualificazioni, con sconfitte pesanti contro la Francia che hanno messo in dubbio la scelta di riportare Ronald Koeman come allenatore. Nonostante ciò, la qualificazione è arrivata con una partita di anticipo grazie alla vittoria per 1-0 contro la Repubblica d'Irlanda.

Agli olandesi non manca di certo la qualità: Cody Gakpo è stato eccezionale ai Mondiali, Xavi Simons è considerato uno dei talenti più promettenti degli ultimi anni, e il capitano Virgil van Dijk sembra essere tornato alla sua forma migliore. Tuttavia, ci sono preoccupazioni sull’attacco, con Memphis Depay che alterna buone prestazioni a livello internazionale a una forma incostante nei club, e Wout Weghorst che non ha mai brillato ai massimi livelli.

Giocatori chiave:

Virgil van Dijk : difensore centrale di altissimo livello, fondamentale per tutto il reparto.

: difensore centrale di altissimo livello, fondamentale per tutto il reparto. Cody Gakpo : talento emergente, ha brillato ai Mondiali.

: talento emergente, ha brillato ai Mondiali. Xavi Simons: giovane centrocampista promettente, in crescita negli ultimi anni.

Punti di forza:

Difesa solida: Van Dijk guida un reparto arretrato affidabile.

Van Dijk guida un reparto arretrato affidabile. Giovani talenti : Gakpo e Simons portano freschezza e dinamismo.

: Gakpo e Simons portano freschezza e dinamismo. Esperienza internazionale: molti giocatori hanno già raccolto diverse caps nei grandi tornei.

Punti deboli:

Incertezza in attacco : manca un centravanti di classe mondiale.

: manca un centravanti di classe mondiale. Altalenante: la squadra ha sfoggiato prestazioni incostanti nelle qualificazioni.

Possibili sorprese e outsider

Oltre alle squadre più quotate viste finora, ci sono anche delle nazionali che potrebbero sorprendere, con quote superiori a 30.

Croazia

La Croazia ha affrontato un periodo difficile durante le qualificazioni, con le sconfitte consecutive contro Turchia e Galles a ottobre che hanno portato il leggendario capitano Luka Modric ad ammettere: "Non siamo mai andati così male da molto tempo." Tuttavia, la squadra di Zlatko Dalic ha mostrato tutta la sua resilienza vincendo le ultime due partite contro Lettonia e Armenia, assicurandosi così il secondo posto nel Gruppo D.

Nonostante la qualificazione, i dubbi rimangono. Josko Gvardiol e Mateo Kovacic non hanno brillato al Manchester City in questa stagione, mentre molti dei giocatori più importanti della nazionale a scacchi bianchi e rossi hanno superato i 30 anni, tra cui Modric, Marcelo Brozovic e Andrej Kramaric, il capocannoniere delle qualificazioni con 4 gol. Euro 2024 potrebbe segnare la fine di un'era d'oro per la Croazia, che si trova nel “girone di ferro” con Spagna e Italia.

Giocatori chiave:

Luka Modric: capitano e centrocampista di grande esperienza.

Josko Gvardiol: difensore talentuoso, arriva da una stagione altalenante.

Andrej Kramaric: ha segnato il maggior numero di gol nelle qualificazioni per la sua squadra e dovrà finalizzare anche a Euro 2024.

Punti di forza:

Esperienza internazionale: giocatori abituati a competere ai massimi livelli.

Resilienza: capacità di risollevarsi dopo momenti difficili.

Qualità nel pacchetto arretrato: Gvardiol e Brozovic sono elementi chiave in fase difensiva.

Punti deboli:

Età avanzata: molti giocatori chiave hanno passato i 30 anni.

Forma altalenante: prestazioni incostanti durante le qualificazioni.

Dipendenza dai veterani: non sono ancora emersi giovani pronti a prendere il posto dei veterani.

Quote antepost per la vittoria finale agli Europei: 35.00 (Netbet).

Danimarca

Le ottime prestazioni in maglia rossa di Rasmus Hojlund hanno aiutato la Danimarca a superare la delusione dell'eliminazione al primo turno del Mondiale 2022. I danesi erano considerati come possibili outsider, ma hanno segnato solo un gol e ottenuto un solo punto in Qatar. Il sorteggio gli ha riservato un gruppo di qualificazione relativamente facile e i danesi sono riusciti a staccare il pass con una partita di anticipo grazie al 2-1 sulla Slovenia.

Nonostante le difficoltà, come la sconfitta per 3-2 contro il Kazakistan e una vittoria stentata per 2-1 contro San Marino, la Danimarca ha raggiunto l'obiettivo. Tuttavia, una sconfitta dolorosa contro l'Irlanda del Nord nell'ultima partita del girone ha evidenziato i problemi della squadra, che dovrà affrontare un girone insidioso a Euro 2024, con avversari come Slovenia, Serbia (subito sotto a livello qualitativo secondo i bookmaker come dimostra la quota 75.00) e Inghilterra.

Giocatori chiave:

Rasmus Hojlund: attaccante del Manchester United con un grande potenziale.

Christian Eriksen: centrocampista esperto, fondamentale per la squadra.

Simon Kjaer: difensore veterano e capitano.

Punti di forza:

Giovani talenti: Hojlund e altri talenti promettenti sono pronti a imporsi a livello europeo.

Esperienza e leadership: giocatori come Eriksen e Kjaer portano esperienza e stabilità.

Flessibilità tattica: capacità di adattarsi alle situazioni di gioco, incidendo sui calci piazzati.

Punti deboli:

Fragilità emotiva: prestazioni altalenanti, specialmente contro avversari più deboli.

Dipendenza dai giocatori chiave: manca un po’ di profondità in alcuni ruoli chiave.

Quote antepost per la vittoria finale agli Europei: 50.00 (Netbet).

Analisi dei gironi e pronostici

Ecco un'analisi dettagliata di tutti i gironi, con le squadre partecipanti e le previsioni.

Gruppo A: Germania, Svizzera, Ungheria, Scozia

La Germania, nazione ospitante, è la favorita di questo girone. Nonostante le recenti prestazioni altalenanti, la squadra di Julian Nagelsmann, rinvigorita dal ritorno di Toni Kroos e dai giovani Jamal Musiala e Florian Wirtz, ha tutte le carte in regola per dominare il gruppo. La Svizzera, guidata da Murat Yakin, è vista come la principale contendente per il secondo posto, con una squadra solida che include volti noti della Serie A come Yann Sommer e Noah Okafor. L'Ungheria di Marco Rossi, alla sua terza apparizione consecutiva agli Europei, è leggermente favorita rispetto alla Scozia, e cercherà di sorprendere ancora una volta.

Previsioni:

Germania

Svizzera

Ungheria

Scozia

Gruppo B: Spagna, Croazia, Italia, Albania

Il Gruppo B è senza dubbio il più tosto, con la Spagna che arriva da campione della Nations League e con giovani scalpitanti e vogliosi di fare la differenza come Rodri e Lamine Yamal. L'Italia, campione in carica, guidata da Luciano Spalletti, punta a ripetere l'exploit del 2020, con un gruppo solido ma con qualche punto interrogativo. La Croazia, nonostante l'età avanzata di alcuni giocatori chiave come Luka Modric, rimane una squadra pericolosa. L'Albania, vincitrice del proprio girone di qualificazione, cercherà di sfruttare ogni opportunità, ma sulla carta non ha molte chance di passare alla fase a eliminazione diretta.

Previsioni:

Spagna

Italia

Croazia

Albania

Gruppo C: Inghilterra, Danimarca, Slovenia, Serbia

L'Inghilterra è la grande favorita del Gruppo C, con una squadra ricca di talenti come Harry Kane e Jude Bellingham. La Danimarca, con Christian Eriksen e Rasmus Hojlund, è la principale candidata al secondo posto. La Serbia, con tanti giocatori che militano in Serie A, può sorprendere, ma la cronica mancanza di costanza potrebbe risultare fatale anche in questa occasione. La Slovenia, compatta e organizzata, cercherà di fare il possibile per avanzare, ma sembra già spacciata.

Previsioni:

Inghilterra

Danimarca

Serbia

Slovenia

Gruppo D: Francia, Paesi Bassi, Austria, Polonia

La Francia è la favorita del Gruppo D, con una squadra stellare guidata da Kylian Mbappé e Antoine Griezmann. I Paesi Bassi, nonostante le critiche per le recenti prestazioni, hanno qualità sufficienti per puntare al secondo posto, con Virgil van Dijk e giovani talenti come Cody Gakpo. L'Austria, sotto la guida di Ralf Rangnick, può essere un avversario ostico, con giocatori esperti come Marcel Sabitzer. La Polonia, con Robert Lewandowski al centro dell’attacco, cercherà di superare le aspettative, ma i punti interrogativi non mancano.

Previsioni:

Francia

Paesi Bassi

Austria

Polonia

Gruppo E: Belgio, Romania, Slovacchia, Ucraina

Il Belgio è il favorito nel Gruppo E, con Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne a guidare l'attacco. La Romania, con tanta voglia di riscattarsi dopo anni di delusioni, punta su giovani talenti come Valentin Mihaila. La Slovacchia, guidata dall’ex allenatore del Napoli Francesco Calzona, si affida all'esperienza di Stanislav Lobotka, ma potrebbe faticare. L'Ucraina, con stelle come Oleksandr Zinchenko e Mykhaylo Mudryk, spera di ripetere l'exploit dell'ultimo Europeo e ha buone possibilità di passare il turno.

Previsioni:

Belgio

Ucraina

Romania

Slovacchia

Gruppo F: Portogallo, Turchia, Repubblica Ceca, Georgia

Il Portogallo, con Cristiano Ronaldo arrivato al suo “ultimo tango”, è la squadra da battere nel Gruppo F. La Turchia, con Vincenzo Montella in panchina, ha giocatori di talento come Hakan Calhanoglu e giovani promettenti come Arda Guler. La Repubblica Ceca, sempre presente nelle fasi finali, si affida a Patrik Schick e Adam Hlozek. La Georgia, alla sua prima partecipazione, punta sulla stella del Napoli Kvicha Kvaratskhelia, ma difficilmente potrà competere per i primi due posti.

Previsioni:

Portogallo

Turchia

Repubblica Ceca

Georgia

Altre quote antepost e pronostici per Euro 2024

Oltre al gettonatissimo mercato antepost “Vincente Euro 2024”, bookmaker come William Hill propongono altre opzioni.

Pronostici e quote capocannoniere Europei di calcio 2024

Il mercato del capocannoniere offre opportunità interessanti. Gli appassionati potranno scegliere fra tanti nomi noti, come Harry Kane, Kylian Mbappé e Romelu Lukaku che sono in cima alla lista dei favoriti.

Quote principali:

Harry Kane: 6.00

Kylian Mbappé: 6.00

Cristiano Ronaldo: 13.00

Jude Bellingham: 17.00

Romelu Lukaku: 19.00

Vincente + Capocannoniere

Questo mercato combina la previsione del vincitore del torneo con quella del capocannoniere. È una scommessa più rischiosa ma può offrire quote molto alte.

Inghilterra + Harry Kane 15.00

Francia + Kylian Mbappe 15.00

Inghilterra + Kylian Mbappe 26.00

Francia + Harry Kane 29.00

Inghilterra / Jude Bellingham 34.00

Germania + Kylian Mbappe 41.00

Fase di eliminazione

Un altro mercato interessante è prevedere in quale fase una determinata squadra verrà eliminata. Tale opzione è disponibile per tutte le squadre: gli utenti possono scegliere fra ottavi, quarti di finale, semifinali o finale.

Quote principali:

Inghilterra

Eliminata nella fase a gironi 13.00

Ottavi di Finale 5.00

Quarti di Finale 4.50

Semi Finale 4.00

Secondo Posto 5.50

Vincitore 4.00

Germania

Eliminata nella fase a gironi 13.00

Ottavi di Finale 3.75

Quarti di Finale 3.50

Semi Finale 5.00

Secondo Posto 7.00

Vincitore 6.50

Accoppiata finale

Prevedere le due squadre che arriveranno in finale è un'altra opzione interessante. Le combinazioni più probabili secondo le quote attuali vedono spesso le squadre favorite, ma ci sono sempre possibilità di sorprese.

Quote principali:

Francia e Germania 11.00.

Inghilterra e Germania 11.00.

Inghilterra e Portogallo 13.00.

Inghilterra e Francia 13.00.

Francia e Italia 26.00.

Inghilterra e Italia 29.00.

Inghilterra e Georgia 251.00.

Ultima classificata

Di solito si scommette sui vincitori ma William Hill dà anche la possibilità di pronosticare l’ultima.

Gruppo A Ultima Classificata

Scozia 2.00.

Ungheria 2.37.

Svizzera 5.00.

Germania 26.00.

Gruppo B Ultima Classificata

Albania 1.25.

Croazia 4.00.

Italia 17.00.

Spagna 26.00.

Statistiche pre Euro 2024: spunti interessanti

Prima di chiudere l’articolo, diamo uno sguardo ad alcune delle statistiche più interessanti.

Dominio del Portogallo

Il Portogallo è l'unica squadra ad aver terminato le qualificazioni con un record perfetto, vincendo tutte e 10 le partite contro Slovacchia, Lussemburgo, Islanda, Bosnia-Erzegovina e Liechtenstein. Questa è la prima volta nella storia che il Portogallo conclude la campagna di qualificazione senza subire sconfitte. Con 36 gol segnati, il Portogallo è stato anche il team più prolifico delle qualificazioni, ma la Francia ha registrato una media gol per partita leggermente superiore (3,63 contro 3,60).

Squadre senza punti

Dalle stelle lusitane alle stalle dei Paesi europei più piccoli. Quattro nazionali non sono riuscite a ottenere nemmeno un punto durante le qualificazioni: Cipro, Malta, Gibilterra e San Marino. Cipro ha subito otto sconfitte in altrettante partite, segnando la loro peggior performance dai tempi delle qualificazioni per l'Europeo del 1992. Malta ha registrato un record simile, non riuscendo a ottenere punti per la prima volta dal 2000. Gibilterra e San Marino hanno avuto destini analoghi, con l’enclave in territorio italiano che ha evitato la sconfitta solo una volta nelle sue 86 partite di qualificazione all'Europeo, sfiorando l’impresa contro la Danimarca (perdendo per 2-1). Infine, Gibilterra ha perso tutte le sue 46 partite di qualificazione tra Mondiali ed Europei, subendo 220 gol e segnandone solo 12.

Esordio della Georgia

La Georgia farà il suo debutto in un Campionato Europeo, dopo aver conquistato la qualificazione battendo la Grecia ai rigori nei playoff. Questa storica qualificazione arriva dopo la delusione delle scorse qualificazioni, in cui venne sconfitta nella finale dei playoff dalla Macedonia del Nord (fatale anche per gli Azzurri di Mancini).

Giovani e veterani

L'Ucraina ha schierato la squadra più giovane delle qualificazioni europee, con un'età media della formazione titolare di 25 anni e 272 giorni. La Slovacchia invece ha mandato in campo la squadra più anziana tra le qualificate, con un'età media di 29 anni e 264 giorni.

Il giocatore più anziano a partecipare alle qualificazioni è stato Ildefons Lima di Andorra, che a 43 anni ha giocato contro la Svizzera. Cristiano Ronaldo, a 38 anni, è stato il giocatore più anziano a segnare un goal, mentre il giovane talento spagnolo Lamine Yamal, a soli 16 anni, è stato il giocatore più giovane a scrivere il suo nome sul cartellino durante le qualificazioni.

Profondità della rosa

Italia, Spagna e Bulgaria sono le squadre che hanno utilizzato il maggior numero di giocatori nelle qualificazioni, schierando ciascuna 40 atleti diversi. La Spagna ha avuto ben 12 giocatori che hanno segnato durante le qualificazioni, superata solo dalla Francia con 14 marcatori differenti. Al contrario, la Moldavia ha utilizzato il minor numero di giocatori, con solo 21 elementi coinvolti.

Conclusione

Indipendentemente dalle opinioni personali, chiunque voglia testare la propria capacità di effettuare pronostici sugli Europei 2024 dovrebbe ricordarsi questi punti fermi: