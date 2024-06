In questa pagina i lettori possono trovare i pronostici Danimarca - Serbia con un confronto quote dei siti scommesse online e analisi partita.

La terza giornata della fase a gironi degli Euro 2024 vede scontrarsi la nazionale danese di Hjulmand con i serbi di Stojković alla Munich Football Arena di Monaco di Baviera il 25 Giugno alle ore 21:00. All'interno di questo articolo si possono trovare maggiori dettagli sull'evento come pronostici Danimarca - Serbia dei nostri esperti, confronto quote scommesse Europei dei bookmaker italiani e statistiche storiche.

Dettagli della partita Danimarca - Serbia

Il prossimo 25 Giugno alle ore 21:00 la Munich Football Arena di Monaco ospiterà uno degli incontri più attesi del Gruppo C in questa edizione degli Euro 2024: la sfida tra la nazionale danese e quella serba. Questo match si preannuncia ricco di emozioni, avendo entrambe le squadre dimostrato una forte competitività nei loro precedenti incontri. Gli appassionati di calcio potranno assistere a una battaglia intensa per la supremazia nel gruppo.

Quote Danimarca - Serbia

Sebbene le quote Danimarca - Serbia potrebbero suggerire quale sia la squadra leggermente favorita rispetto all'altra per la vittoria, risultano comunque estremamente difficili da interpretare. Si tratta infatti di due squadre estremamente simili, con una storia in comune e statistiche somiglianti. Non particolarmente offensive, non brillano per il numero di reti messe a segno, tanto che i mercati under o no goal potrebbero rivelarsi come la scelta più indicata.

Inoltre i giocatori potrebbero prendere in considerazione tipologie di giocata alternative ai tradizionali risultati finali 1X2 come ad esempio le statistiche sulla partita (corner, gialli, tiri in porta etc).

Interessanti saranno anche le promozioni che con ogni probabilità la maggior parte dei bookmaker online proporrà. Alcuni dei migliori bonus scommesse generalmente includono le quote maggiorate, bonus sul deposito e rimborsi sulle schedine non vincenti.

Pronostici Danimarca - Serbia per il match del 25 giugno

Guardando ai risultati passati e alle prestazioni attuali delle due squadre, formulare dei pronostici Danimarca Serbia diventa una vera sfida. Entrambe hanno mostrato grande resilienza e determinazione nei match disputati. Tuttavia, analizzando ulteriori statistiche e condizioni attuali dei giocatori, alcuni esperti tendono a far pendere l'ago della bilancia leggermente verso la direzione della squadra di Hjulmand data la stabilità tattica e fisica rispetto alla nazionale serba. Ovviamente non si può escludere totalmente una sorpresa da parte dei serbi che potrebbero cercare di trarre il meglio da questa prima partecipazione come nazione indipendente.

Valutando gli ultimi incontri e le strategie adottate dai coach, possiamo aspettarci una partita molto tattica, con la squadra di Stojković forse più propensa a un gioco difensivo, cercando di colpire in contropiede. Mentre il team di casa potrebbe dominare il possesso palla, spingendo tramite le fasce. In termini di probabilità, possono esserci leggere variazioni anche a seconda delle quote offerte dai bookmaker.

Il nostro pronostico Danimarca - Serbia 1X + UNDER 3.5

Da una parte i nostri esperti di betting suggeriscono un pronostico con doppia chance per coprirsi in caso di pareggi inaspettati ma combinando anche una somma che con ogni probabilità non supererà i 3. Differente è il discorso per il risultato esatto Danimarca - Serbia che risulta incredibilmente difficile da prevedere. I giocatori più audaci in questo caso possono prendere in considerazione i Multi Esiti per coprire più opzioni possibili come ad esempio 1-0 o 0-0.

Storico degli incontri delle due nazionali

La storia spesso gioca un ruolo fondamentale nello studio dei pronostici Danimarca - Serbia così come di altre partite degli Europei di Calcio. E in questo caso parliamo di due nazionali che hanno alle spalle una lunghissima storia costellata anche di incredibili successi e colpi di scena. La nazionale danese ha vinto inaspettatamente il torneo nel 1992 quando fu ripescata dopo l'eliminazione per sostituire la Jugoslavia. D'altra parte la nazionale serba partecipa per la prima volta alla competizione come nazione indipendente dopo aver fatto 5 presenze ed esser diventata vicecampione nel 1960 e 1968 come Jugoslavia appunto.

Quindi a scontrarsi saranno due squadre con un bagaglio storico non indifferente ma i cui ultimi successi risalgono a decenni fa. Insomma, due nazionali sullo stesso piano, statistica confermata dai precedenti testa a testa: 5 vittorie per la Danimarca, 0 pareggi e 5 vittorie per la Serbia. Che sia la volta buona per un pareggio?

Come guardare la partita in streaming

Per chi desidera seguire la diretta Danimarca - Serbia, l'incontro sarà disponibile attraverso i vari servizi di streaming calcistico o sui canali che trasmetteranno l'evento. Per la diciassettesima edizione degli Europei di Calcio sarà Sky a trasmettere tutte le partite sui suoi canali Sport. Ad ogni modo alcuni match saranno visibili in chiaro anche sulla Rai.

Consigli per le scommesse sugli Europei di Calcio

Effettuare scommesse su questo tipo di incontri richiede una buona analisi e comprensione delle diverse dinamiche. Ecco alcuni fattori da prendere in considerazione che potrebbero influenzare i pronostici Danimarca Serbia:

Osservare attentamente le formazioni ufficiali e lo stato di salute dei giocatori chiave prima della partita.

Considerare il clima e le condizioni del campo poiché possono influenzare notevolmente il rendimento delle squadre.

e le condizioni del campo poiché possono influenzare notevolmente il rendimento delle squadre. Esaminare le quote scommesse Danimarca Serbia offerte dai diversi bookmakers e confrontarle per identificare le opportunità di valore.

I mercati come 'Vincitore della partita', 'Over/Under' e 'Primo marcatore’ sono sempre popolari e possono fornire interessanti opportunità di scommessa. Valutando tutti questi elementi, gli scommettitori possono aumentare le loro possibilità di successo e godersi il gioco con un’aggiunta di emozione.

In conclusione, la preparazione è fondamentale quando si tratta di pronostici e scommesse in incontri internazionali di alto livello come quello del 25 Giugno a Euro 2024. Ogni dettaglio può fare la differenza, quindi è essenziale rimanere aggiornati e informati fino al fischio di inizio per individuare il pronostico vincente Danimarca - Serbia.

FAQ - Domande Frequenti

Quando giocano Danimarca vs Serbia?

La partita è prevista per il 25 Giugno alle ore 21:00 alla Munich Football Arena di Monaco di Baviera.

Dove guardare la partita Danimarca - Serbia?

I giocatori e gli appassionati di calcio possono seguire le partite degli Europei sui canali di Sky Sport che trasmetterà tutti i match della competizione. Ad ogni modo alcuni incontri verranno trasmessi in chiaro sulla Rai, motivo per cui consigliamo di consultare il palinsesto televisivo per rimanere aggiornati.

Come scommettere su Danimarca - Serbia?

La quota vincente Danimarca - Serbia potrebbe celarsi nel pareggio data l'alta somiglianza sia sotto un punto di vista tattico che qualitativo delle due squadre. Non si prevedono troppi gol trattandosi di due nazionali poco offensive e poco prolifiche, per cui alcuni esperti suggeriscono di puntare su una doppia chance o X abbianando un no goal o under 3.5.