In questa pagina si possono trovare i pronostici Belgio - Slovacchia dei nostri esperti con un'analisi dettagliata della partita di Euro 2024.

In questo articolo si possono consultare i pronostici Belgio - Slovacchia, analisi dell'evento del 17 Giugno ore 18:00 e precedenti testa a testa delle due formazioni per trovare la quota vincente sul match. In più un confronto delle quote scommesse Euro 2024 per avere una panoramica delle previsioni dei bookmaker per questo incontro.

Dettagli della partita: Belgio vs Slovacchia

Il 17 giugno, alle ore 18:00, la fervente atmosfera del calcio europeo si trasferirà alla Frankfurt Arena di Francoforte per uno degli incontri più attesi del gruppo E degli Euro 2024. Le squadre nazionali belga e slovacca saranno protagoniste in un match che promette emozioni e sfide tattiche. Questa partita non è solo un'occasione per ammirare il talento calcistico, ma anche un momento cruciale per i tifosi e gli scommettitori che seguiranno ogni azione dal vivo o attraverso i vari canali di streaming.

Quote Belgio vs Slovacchia

Le quote scommesse Belgio - Slovacchia riflettono un quadro piuttosto chiaro del match del 17 Giugno. I bookmakers tendono a favorire prevalentemente la squadra guidata da Domenico Tedesco la cui vincita è quotata piuttosto bassa, dunque altamente probabile. Una vittoria piuttosto scontata mentre appare più improbabile il pareggio e ancora di più la vittoria della nazionale slovacca quotata alle stelle.

In questo genere di match in cui vi sono grossi dislivelli tra le due squadre, le quote relative ai mercati più tradizionali come 1X2 o somma di goal, under e over possono risultare piuttosto basse. Ecco perché potrebbe tornare utile prendere in considerazione quote scommesse Belgio - Slovacchia che pronostichino eventi più ricercati come ad esempio le statistiche della partita (cartellini, basti pensare che il Belgio alle qualificazioni ha collezionato un 13 gialli ed 1 rosso, corner e così via), parziale/finale ma anche le combo bet. Ricordiamo che le quote possono variare sensibilmente nelle settimane e nei giorni che precedono la partita, influenzate da fattori come infortuni, forma dei giocatori e strategie annunciata dai tecnici. Inoltre gli utenti potranno trovare sui portali sia delle iniziative di benvenuto per i nuovi iscritti, e in alcuni casi anche dei top bonus scommesse per le puntate sugli Europei.

Pronostici Belgio - Slovacchia per la partita del 17 giugno

I pronostici Belgio - Slovacchia sembrano piuttosto scontati date le recenti prestazioni delle due squadre e dati i precedenti nelle competizioni internazionali. La nazionale belga guidata all'attacco dal romanista Lukaku, è nota per il suo stile di gioco offensivo che le regala un notevole vantaggio in termini di esperienza e qualità tecnica. È indubbiamente la favorita dalle quote Europei per il match del 17 giugno. Con una solida difesa (ha incassato solo 4 goal alle qualificazioni) ed un attacco prolifico (media goal di 2,75 a partita) l'1 della squadra di casa è sicuramente il mercato più blasonato.

Tuttavia, la Slovacchia non è da sottovalutare, dato che ha dimostrato di poter tenere testa a grandi squadre, sfruttando al meglio le ripartenze e l'organizzazione difensiva. Di fatto durante la fase di qualificazione la nazionale slovacca ha collezionato ben 7 vittorie con 1 solo pareggio e 2 sconfitte. Ad ogni modo sono poche le speranze per il team capitanato da Škriniar che fatica non poco a trovare la rete. Ecco perché la quota vincente Belgio - Slovacchia potrebbe essere un no goal abbinato ad un over e vittoria di casa.

Il nostro pronostico Belgio - Slovacchia 1 + OVER 1.5 CASA

Volendo arrischiarsi con un risultato esatto Belgio - Slovacchia, si potrebbe prendere in considerazione l'1-0 o 2-0, per chi volesse cautelarsi di più invece si può optare per il multiesiti con 1-0 / 2-0 / 3-0. Tra i probabili marcatori del match potrebbe comparire il nome di Romelu Lukaku.

Risultati dei precedenti incontri e analisi testa a testa

Nel corso degli ultimi testa a testa tra Belgio e Slovacchia, i risultati sono stati piuttosto equilibrati: la nazionale belga ha vinto 1 volta, si sono verificati 2 pareggi e la nazionale slovacca non ha mani vinto. Questa storia di confronti ravvicinati suggerisce una competizione accesa e imprevedibile, indicando che il prossimo incontro potrebbe pendere da una parte all'altra con estrema facilità. Analizzare questi risultati passati può fornire agli scommettitori spunti interessanti su come piazzare le proprie scommesse ed elaborare magari il pronostico vincente Belgio - Slovacchia.

Come guardare la partita in streaming

Grazie ai moderni servizi di trasmissione online, sarà possibile seguire la partita in diretta Belgio Slovacchia anche in streaming. Molti broadcaster europei offriranno la copertura dell'evento attraverso le loro piattaforme digitali, consentendo ai tifosi di godersi ogni minuto del match da qualsiasi dispositivo connesso a internet. In questo caso sarà Sky a mandare la diretta. Verificare sempre che il servizio scelto sia ufficiale e autorizzato, garantendo così una visione di qualità senza interruzioni.

Suggerimenti per le scommesse sul match

Ecco alcuni suggerimenti per le scommesse su Euro 2024

Controllare le formazioni ufficiali prima della partita, poiché assenze significative possono cambiare drasticamente le dinamiche del gioco.

Considerare il valore delle quote per il mercato dei goal totali; entrambe le squadre hanno stili che potrebbero privilegiare risultati alti.

Osservare le condizioni meteorologiche previste per il giorno della partita, poiché fattori come la pioggia potrebbero impattare lo stile di gioco e il risultato.

Analizzare le statistiche recenti delle squadre su possesso palla, tiri in porta e efficacia nei corner per scommesse sui dettagli del match.

Tutte le partite del Gruppo E

A seguire un elenco delle previsione dei nostri esperti ed un confronto quote per gli altri match del Gruppo E:

FAQ - Domande frequenti

Quando gioca Belgio - Slovacchia?

La partita si svolge il 17 Giugno ore 18:00 alla Frankfurt Arena di Francoforte.

Dove vedere la diretta Belgio vs Slovacchia?

Gli appassionati di calcio e di scommesse sportive possono seguire gran parte dei match degli Europei 2024 in diretta su Sky. Tuttavia alcune partite verranno trasmesse anche in chiaro su Rai 1. È consigliabile consultare il palinsesto aggiornato per saperne di più.

Come scommettere su Belgio vs Slovacchia?

Le quote per Belgio e Slovacchia indicano chiaramente l'1 come risultato più probabile per il match. Gli esperti di betting suggeriscono anche altri pronostici più particolari come una combo 1 + over 1.5 casa o 1 e no goal o un risultato esatto quale 1-0 o 2-0.