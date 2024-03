Quote vincente Europei 2024 e pronostici scommesse: per gli esperti l’Inghilterra è la favorita

In questo articolo è possibile confrontare le quote vincente Europei 2024 e consultare i pronostici dei nostri esperti di scommesse.

Qui i lettori troveranno un confronto quote vincente Europei 2024 con i consigli utili e pronostici per scommettere online.

Secondo gli esperti del settore è l’Inghilterra la nazionale favorita per la vittoria di Euro 2024, che prenderanno il via il prossimo giugno in Germania. La nazionale dei tre leoni guidata da Gareth Southgate sembra avere una marcia in più rispetto a francesi e tedeschi. La formazione transalpina allenata da Didier Deschamps è la seconda candidata. Terza posizione per la Germania padrona di casa, che vorrà sicuramente fare bene di fronte al suo pubblico.

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Pronostici e quote vincente Europei 2024

I lettori potranno trovare ulteriori quote e pronostici consultando i portali ufficiali degli operatori. Inoltre una guida completa su come scommettere sul campionato europeo di calcio può essere trovata nella nostra guida alle favorite Euro 2024.

Sarà la volta dell’Inghilterra?

La nazionale dell’Inghilterra crede di essere in debito con la storia. Eterni secondi, eterni perdenti, nonostante la casacca bianca dei tre Leoni sia stata indossata in passato da fenomeni del calibro di David Beckham, Wayne Rooney, Steven Gerrard, Michael Owen – solo per citarne alcuni – i risultati sono sempre stati abbondantemente sotto le aspettative. Con la certezza in avanti di capitan Kane, l’Inghilterra potrà contare anche e soprattutto sul gioiellino Jude Bellingham, sempre più fenomeno nella Liga spagnola dove sta guidando il Real Madrid alla vittoria del campionato. Il centrocampista dei blancos trova la porta con una facilità impressionante e può essere davvero l’uomo in più che può trascinare l’Inghilterra verso la vittoria finale. La nazionale inglese al momento è tra le favorite dalle quote vincente Europei.

Scommessa 2; Inghilterra campione: 4,33 con bet365

La generazione dorata della Francia

Con 5 vittorie in altrettante partite del girone, ed 11 gol fatti e 0 subìti, la Francia è tornata ad ergersi minacciosa al cospetto dell’Europa. Oltre all’ormai conclamato fenomeno Kylian Mbappè, la Francia presenta eccellenze in ogni reparto. Con giocatori di qualità in difesa, a centrocampo e in attacco, oltre al già citato fenomeno del PSG, Didier Deschamps può contare sull’eterno Olivier Giroud e sul poliedrico Antoine Griezmann, che sembra aver ritrovato linfa e fantasia dopo esser ritornato all’Atletico Madrid. Tutti aspetti che la rendono una delle papabili vincitrici stando a pronostici e quote vincente Euro 2024.

Scommessa 2; Francia campione: 5,00 con Sisal

Ai tedeschi manca una vittoria da 10 anni

I tedeschi padroni di casa sono guidati in panchina dal giovane Julian Nagelsmann, chiamato a dare una sterzata ai recenti risultati deludenti della Mannschaft. I Mondiali 2018 e 2022 si sono conclusi ai gironi mentre ad Euro 2022 i teutonici si sono fermati agli ottavi di finale. Considerando che la Germania non solleva un trofeo dalla spedizione vittoriosa dei mondiali in Brasile nel 2014, l’occasione di giocare il torneo continentale davanti al proprio pubblico può essere uno stimolo in più per conquistare il quarto Campionato Europeo della loro storia dopo quelli del ’72, ’80, e ’96. La nazionale tedesca è tra le favorite da quote vincente Europei e pronostici degli esperti.

Scommessa 3; Germania campione: 7,50 con William Hill