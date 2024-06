Ecco i pronostici Austria - Francia dei nostri esperti di scommesse sportive con un'analisi dettagliata della partita e confronto quote degli Europei.

Quello tra la nazionale austriaca e quella francese è uno degli appuntamenti più interessanti di questi Euro 2024. I bookmakers online hanno già pubblicato le loro quote scommesse Europei e in questa guida i nostri esperti cercheranno di individuare i pronostici Austria - Francia vincenti analizzando i precedenti delle due squadre, risultati storici e statistiche.

Informazioni sulla partita Austria - Francia

Il calcio europeo è sempre ricco di emozioni e l'attesa cresce man mano che ci avviciniamo agli Europei del 2024. Uno degli incontri più attesi è sicuramente la partita Austria - Francia, due nazionali con una storia interessante nei loro confronti diretti. Questa sfida si terrà il 17 giugno alle ore 21:00 presso la Düsseldorf Arena, situata nella vibrante città di Düsseldorf, all'interno del gruppo D.

Quote Austria vs Francia

Lo studio delle quote Austria - Francia è determinante per gli appassionati di scommesse sportive online che vogliano scommettere sugli Euro 2024. Prevedibilmente, le quote per la vittoria della nazionale francese sono più basse in quanto il 2 fisso è palesemente il risultato più probabile di questo match. La differenza percepita tra i due team è lampante proprio dando un'occhiata alle proposte dei bookmakers che vedono altamente improbabile il verificarsi dell'1 austriaco. Improbabile sì, ma non impossibile. Le quote danno il mercato 1 abbastanza alto, segno che le possibilità che questo si verifichi siano poche. Al contrario del 2 quotato molto basso.

Naturalmente bisogna tenere d'occhio i cambiamenti nelle quote che possono verificarsi dopo annunci riguardanti infortuni o scelte tattiche degli allenatori. Scommettere sull'esito esatto del match o sui goal marcatori può essere una strategia interessante per aumentare la potenziale vincita. Così come può esserlo usufruire dei bonus scommesse migliori offerti dalle piattaforme per scommettere sull'evento.

Pronostici Austria - Francia per le scommesse Euro 2024

Entrando nell'ambito dei pronostici Austria - Francia per l'incontro del 17 Giugno, ci sono diversi fattori da considerare. La forza storica della squadra francese la rende favorita sulla carta; tuttavia, giocare su un campo neutro come quello di Düsseldorf potrebbe equilibrare le forze in campo.

L'Austria ha mostrato miglioramenti sotto la guida del loro allenatore, cercando di imporre un gioco basato sul possesso palla e rapide ripartenze. Prendendo i dati delle qualificazioni agli Europei, infatti, notiamo un possesso palla del 55% contro l'appena poco superiore 60% di quello francese, ed una precisione dei passaggi dell'81%, percentuale che sale al 90% per i Les Blues.

Nonostante questo, il team transalpino continua ad avere un organico stellare con giocatori che militano nei migliori club europei. Sarà fondamentale osservare le formazioni ufficiali e lo stato di forma dei giocatori chiave nelle settimane precedenti il match per individuare il pronostico vincente Austria - Francia.

Pertanto, le scommesse potrebbero pendere verso un possibile risultato favorevole della nazionale francese, ma non dovranno essere trascurate le occasioni in cui la squadra austriaca ha saputo creare difficoltà ai blues. È possibile immaginare in questo caso una vittoria del team di Deschamps non troppo facile ma sicuramente ricco di goal. Un'opzione interessante per scommettere sul match è il 2 parziale e 2 finale che potrebbe rivelarsi la quota vincente Austria - Francia.

Il nostro pronostico Austria - Francia 2 + OVER 2.5

Chi volesse valutare dei pronostici sugli Europei più intriganti, potrebbe prendere in considerazione per questo match anche il risultato esatto Austria - Francia 0-3.

Analisi degli incontri precedenti e testa a testa Austria e Francia

Il primo step utile per elaborare dei pronostici Austria - Francia vincenti è lo studio delle statistiche delle nazionali coinvolte e dei precedenti incontri. Nel corso della storia delle competizioni internazionali, la nazionale austriaca e quella francese si sono incontrate venticinque volte. Nei precedenti testa a testa i Les Bleus hanno collezionato 13 vittorie contro le 9 del Das Team e vi sono stati 3 pareggi. Il numero di reti messe a segno è stati quasi pari: 41 gol per l'Austria e 42 per la Francia.

Questi dati sono utili per capire le reali possibilità dei due team di prevalere l'uno sull'altro o eventualmente di vedere un inaspettato pareggio tra le due formazioni.

Come guardare la partita in streaming

Per tutti coloro che desiderano seguire l'evento dal vivo, la partita sarà disponibile in streaming attraverso vari servizi digitali con la diretta Austria - Francia. Gli appassionati potranno accedere al live stream tramite piattaforme che detengono i diritti di trasmissione degli Europei, in questo caso Sky. Bisogna però assicurarsi di avere una connessione internet stabile per godere del match senza interruzioni.

Consigli pratici per le scommesse su Austria vs Francia

Scommettere su partite di alto profilo come quella del 17 Giugno richiede un approccio informato e strategico. Ecco alcuni consigli utili:

Studiare le Formazioni: Verificare chi scenderà in campo dal primo minuto può fare grande differenza. Osservare le Condizioni di Gioco: Fattori come il tempo atmosferico o la condizione del campo di gioco a Düsseldorf potrebbero influire sul risultato o della partita. Consultare Statistiche Recenti: L'analisi delle prestazioni recenti delle squadre fornisce indicazioni preziose. Valutare Quote e Mercati: Scegliere il tipo di scommessa e comparare le quote tra diversi bookmakers.

Considerando questi elementi, ogni scommettitore potrà aumentare le sue possibilità di successo e vivere la partita con maggiore coinvolgimento.

Tutti i match del Gruppo D

Nell'elenco che segue gli scommettitori troveranno un approfondimento su previsioni, quote e info sugli altri match del Gruppo D

FAQ - Domande frequenti

Quando si gioca la partita Austria - Francia?

Il match inizia alle 21:00 del 17 Giugno alla Dusseldorf Arena di Dusseldorf.

Dove vedere la diretta Austria - Francia?

Gran parte degli incontri degli torneo Europeo di Calcio 2024 saranno trasmessi in diretta da Sky, visibile tramite abbonamento. Ad ogni modo la Rai potrebbe trasmettere alcuni dei match più importanti oltre a quelli dell'Italia.

Come scommettere su Austria vs Francia?

Stando alle quote scommesse Austria - Francia, è la nazionale di Deschamps la favorita per la vittoria del match. La quota del 2 però è piuttosto bassa per cui i giocatori possono considerare mercati alternativi per alzare la potenziale vincita del proprio ticket come ad esempio un combo 2 + over 2.5 o un risultato esatto come 0-3.