In questa pagina è disponibile una panoramica sui pronostici Belgio - Romania, quote dei bookmakers e analisi partita con statistiche e testa a testa.

Gli ottavi degli Europei si avvicinano sempre di più mentre si svolgono gli ultimi appuntamenti del torneo che sta tenendo compagnia agli appassionati di calcio e scommesse in questa estate 2024. L'appuntamento del 22 Giugno alle ore 21:00 è tra la nazionale belga e quella rumena nello stadio di Colonia. I bookmakers si sono già cimentanti nello studio ed elaborazione di quote scommesse Euro e pronostici Belgio - Romania di cui si possono consultare previsioni, statistiche e precedenti testa a testa in questa guida.

Dettagli fondamentali della partita Belgio - Romania

Il prossimo incontro di calcio valido per gli Europei 2024 tra la nazionale belga e quella rumena si terrà il 22 Giugno alle 21:00. Questa emozionante sfida avrà come scenario lo stadio di Colonia, situato nella pittoresca città tedesca. Entrambe le squadre fanno parte del Gruppo E e si contendono un posto importante per le fasi successive del torneo.

Quote Belgio - Romania

Dati i precedenti piuttosto equilibrati delle due squadre, non resta che analizzare le quote Belgio - Romania per avere una panoramica oggettiva di quale potrebbe essere la nazionale favorita per la vittoria. I bookmakers sono a favore del segno 1 date le potenzialità dei belgi e date le ultime performance di questa nazionale che da qualche anno a questa parte rientra sempre nella lista delle favorite vincenti degli Europei. Con ogni probabilità la vittoria della squadra di casa sarà quotata bassa dai siti di scommesse per cui i giocatori potrebbero considerare tipologie di scommesse alternative.

Entrambe le nazionali hanno un notevole record di cartellini collezionati alle qualificazioni, soprattutto la Romania che si approccia ad ogni game con uno stile molto offensivo. Motivo per cui scommettere sulle statistiche della gara potrebbe rivelarsi una mossa astuta pronosticando ad esempio il range di gialli estratti o se l'arbitro visionerà il VAR. Un'altra mossa intelligente potrebbe essere quella di usufruire di particolari iniziative che la gran parte degli operatori dedicano ad eventi di tale rilievo. Alcuni dei migliori bonus scommesse mettono a disposizione ad esempio rimborsi, percentuali sul deposito o sulla giocata e così via.

Pronostici Belgio - Romania per la partita del 22 giugno

Le quote scommesse Belgio - Romania sono un elemento fondamentale per lo studio dei nostri pronostici sugli Europei di Calcio, ma non solo. Occorre anche considerare i risultati storici e le prestazioni recenti delle squadre. La nazionale di Domenico Tedesco ha dato grande dimostrazione di forza nella fase di qualificazione agli Europei vincendo 6 sfide, pareggiando 2 e non perdendo mai. Interessanti sono anche i dati relativi al gioco con un possesso palla del 58% ed una precisione nei passaggi dell'85%. La media goal è tra le più alte tra le partecipanti alla competizione con 2,75 reti a partita in media e solo 0,4 reti mediamente subite. Insomma, guardando le statistiche della squadra belga, si può affermare che il risultato finale 1 è favorito dai pronostici Belgio - Romania.

D'altronde si sa, nel calcio mai nulla è certo e definito e tutto può succedere anche nei match più scontati. La nazionale di Iordănescu ha seguito un percorso quasi del tutto simile alle qualificazioni non perdendo mai, ma la media goal ci fa capire che segna poco così come incassa poco: solo 1,6 gol in media segnati e solo 0,5 subiti. Volendo pronosticare il finale del match in modo più originale rispetto ai tradizionali 1X2 potremmo prevedere un 1X + under 3.5 o un multigol casa/ospite.

Il nostro pronostico Belgio - Romania Casa Over 1.5 + Ospite Under 2.5

Pronosticare un risultato esatto Belgio - Romania non è affatto facile dato che da una parte abbiamo una nazionale prolifica che segna tanto, guidata anche dal romanista Lukaku, uno dei probabili migliori marcatori di Euro 2024, e dall'altra la nazionale rumena che segna poco ed incassa anche meno. Con ogni probabilità sarà un incontro chiuso e molto spigoloso, basato su ripartenze e forza fisica. Potremo aspettarci un 2-0 o 2-1 per i belgi.

Storia degli incontri precedenti

L'analisi dei risultati passati delle due squadre è fondamentale ai fini dei nostri pronostici Belgio - Romania. Dati alla mano si nota un sorprendente equilibrio: entrambe le squadre hanno vinto 5 volte e si registrano due pareggi. Queste statistiche suggeriscono una rivalità piuttosto bilanciata sebbene ogni match abbia le sue peculiarità e ogni pronostico può essere ribaltato completamente in qualsiasi momento.

Come guardare la partita in streaming

Per tutti gli appassionati che desiderano seguire la diretta Belgio - Romania, il match sarà disponibile tramite i principali canali sportivi che offrono servizi di streaming online e detengono i diritti di trasmissione che per questa edizione del torneo sarà Sky. È importante assicurarsi di verificare le proprie opzioni locali per non perdere questo incontro incandescente.

Consigli per le scommesse sugli Euro 2024

In termini di scommesse, ci sono vari aspetti da considerare per individuare la quota vincente Belgio - Romania:

Analizzare le formazioni e delle possibili assenze nei team;

e delle possibili assenze nei team; Esaminare le quote offerte dai bookmakers per individuare le migliori opportunità;

offerte dai bookmakers per individuare le migliori opportunità; Considerare scommesse sui marcatori, vista la presenza di attaccanti d'impatto in entrambe le squadre.

Un consiglio utilizzato spesso dai tipster professionisti è quello di non concentrarsi solo sul risultato finale ma esplorare altre tipologie di scommesse per i pronostici Belgio - Romania come "entrambe le squadre segnano" o "numero totale di gol nella partita".

Fattori chiave e statistiche per approfondire l'analisi

Non bisogna trascurare alcuni fattori chiave che possono influenzare la partita ed aiutare i giocatori a trovare il pronostico vincente Belgio - Romania:

La forma fisica e psicologica dei giocatori chiave; Le condizioni meteorologiche previste per la sera del match; L'esperienza dell'allenatore nelle competizioni europee.

Inoltre, consultare le statistiche specifiche può fornire ulteriori dettagli come percentuali di possessione palla, tiri in porta, efficacia nei corner, ecc., che sono cruciali per scommettere con maggior consapevolezza.

Importanza del contesto di gruppo in Euro 2024

Essendo questa partita parte del Gruppo E, è fondamentale considerare anche le dinamiche del gruppo stesso. Ogni punto guadagnato o perso può cambiare radicalmente le prospettive di avanzamento nel torneo. Da qui, l'enfasi non è soltanto sulla singola partita, ma su come quest'ultima si inserisce nel contesto più ampio del gruppo e dell'intero torneo.

Tutte le partite del Gruppo E

A seguire una lista dei pronostici Gruppo E per le singole partite di questo girone:

FAQ - Domande frequenti

Quando si gioca la partita Belgio vs Romania?

Il match inizierà alle ore 21:00 del 22 Giugno al Rhein Energie Stadion di Colonia.

Dove vedere la diretta Belgio - Romania?

Gli appassionati di calcio e scommesse possono seguire la quasi totalità dei match degli Europei 2024 sui canali sportivi di Sky, mentre alcuni incontri saranno visibili in chiaro su Rai 1.

Come scommettere su Belgio - Romania?

I pronostici Belgio - Romania suggeriscono la vittoria della squadra di casa ma con uno scarto di goal minimo. La nazionale rumena, infatti, ha una solida difesa che potrebbe arrestare la forza offensiva dei marcatori belgi portando il match ad un no gol o under. Tra le scommesse più interessanti per questo incontro gli esperti suggeriscono over 1.5 casa + under 2.5 ospite o 1X + under 3.5.