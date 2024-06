In questa pagina si possono consultare quote e pronostici Spagna - Italia dei nostri esperti con analisi partita e precedenti incontri diretti.

L'attesissimo match tra la nazionale spagnola di Luis de la Fuente e gli Azzurri di Spalletti sarà l'incontro che chiuderà la giornata del 20 Giugno alle ore 21:00 degli Europei di Calcio 2024. I bookmakers hanno già iniziato a formulare le loro quote scommesse e gli esperti di betting sono allo studio dei pronostici Spagna - Italia attraverso analisi dei precedenti testa a testa, quote Euro, risultati e statistiche che si possono consultare in questo articolo.

Dettagli della partita Spagna vs Italia: data, ora, stadio e gruppo

Il 20 Giugno alle ore 21:00 si accenderanno i riflettori all'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen dove si affronteranno la nazionale spagnola ed italiana per il loro incontro nel Gruppo B di questa fase a gironi degli Euro 2024. Questa partita si annuncia come uno degli incontri più avvincenti e spettacolari di questa prima fase del torneo, non solo per la storia calcistica delle due nazioni ma anche per l'importanza tattica che rivestirà nell'economia del campionato. Gli esperti di scommesse sportive online si sono già lanciati nello studio dei pronostici Spagna - Italia vincenti, operazione non facile data l'alta somiglianza delle due squadre sotto diversi punti di vista.

Quote Spagna - Italia

L'analisi delle quote Spagna - Italia è fondamentale per farsi un'idea di quale delle due nazionali ha delle reali possibilità di spuntarla nel match. Data la similarità delle due squadre, si può immaginare che i bookmakers quoteranno l'1 e il 2 di pari modo, con ogni probabilità favorendo anche il segno X. Guardando le statistiche dei testa a testa passati, infatti, è stato proprio il pareggio uno dei risultati più frequenti. Inoltre data la prolificità di spagnoli ed italiani nel calcio, si prevede un gran numero di goal per cui gli over e il mercato somma di goal dovrebbero essere favoriti dai siti di scommesse online.

Nel caso di partite come lo è quella tra la squadra spagnola e quella italiana, puntare sui mercati fissi 1X2 potrebbe non essere la strategia migliore. In questo caso per alzare le quote scommesse Spagna - Italia delle proprie schedine si possono prendere in considerazione delle combo oppure valutare tipologie di giocata più originali come eventi speciali che possono verificarsi durante il match (arbitro visiona il VAR, palo, rigore, fuorigioco e così via).

Pronostici Spagna - Italia per la partita del 20 giugno

Analizzando gli ultimi risultati ottenuti dalle due squadre nei tornei internazionali, ci si può aspettare una partita molto combattuta. La squadra di Luis de las Fuentes presenta un mix interessante di giovani talenti e veterani, mentre la nazionale di Spalletti mostra un'impronta tattica sempre più marcata con una notevole resistenza. Senza nemmeno contare che sono gli attuali campioni in carica. Individuare i pronostici Spagna - Italia vincenti non è cosa facile, ma molti appassionati ed analisi suggeriscono un possibile pareggio anche alla luce della storica difficoltà di entrambe le squadre a prevalere apertamente sull'avversario.

Il pronostico vincente Spagna - Italia potrebbe celarsi anche in mercati alternativi e meno blasonati come un over 1.5 casa o ospite o un parziale 1 / finale X.

Il nostro pronostico Spagna - Italia X2 + OVER + GOAL

Volendo considerare un risultato esatto Spagna Italia, ci si può avventurare con un 1-2 per gli italiani. Gli Azzurri hanno buone possibilità di prevalere sugli amici spagnoli, tuttavia bisogna non sottovalutare la formazione di casa che punta tutto su possesso palla, precisione dei passaggi e azioni brevi ed efficaci.

Storico degli incontri e precedenti testa a testa

Quello tra la nazionale spagnola e quella italiana si può definire quasi un classico. Un incontro tra due realtà e due team estremamente simili tra loro e due culture che da sempre sono state vicine. La partita Italia vs Spagna genera da sempre un grande interesse anche per i tifosi di altre nazionali data la grande storia e il grande calcio protagonista di questo scontro. Nei precedenti testa a testa si contano 14 vittorie per la squadra giallorossa, 14 pareggi e 11 vittorie per gli Azzurri con un totale di 45 gol per gli spagnoli e 46 per gli italiani. Statistiche alla mano ci vien da immaginare che i favoriti per un pronostico Spagna - Italia sia proprio la squadra di casa, tuttavia in campo scenderanno gli attuali campioni in carica che hanno dimostrato già nella precedente edizione che i tornei e le partite si possono vincere anche senza avere grandi qualità e tecnica, ma con tenacia e cuore.

Come guardare la partita in streaming

I pronostici pre-match possono esser fatti analizzando statistiche e risultati, ma per i pronostici Spagna - Italia live per le scommesse in diretta, occorre seguire il match in corso di svolgimento. Per tutti gli appassionati che desiderano seguire questo cruciale incontro dal vivo, sarà possibile visionarlo attraverso vari servizi di streaming online disponibili sia su piattaforme nazionali che internazionali. Sarà essenziale verificare la propria copertura locale per assicurarsi di non perdere nemmeno un minuto di questa emozionante competizione europea.

Consigli per le scommesse sugli Europei di Calcio

Scommettere su una partita così equilibrata richiede un'analisi attenta non solo dello stato di forma delle squadre ma anche delle loro pregresse prestazioni nei confronti diretti. Ecco alcuni consigli utili per individuare la quota vincente Spagna - Italia

Considerare il mercato dei pareggi: dati i frequenti pari nel testa a testa, potrebbe essere prudente orientarsi su una quota per il pareggio.

Esito Multi Gol 1-3: date le resistenze difensive di ambo le quadre, una scommessa sui totali gol che rimangono tra uno e tre potrebbe rivelarsi astuta.

Marcatore in qualsiasi momento: tenendo d'occhio giocatori chiave da ambo le parti, quali possono sempre fare la differenza con un singolo tocco di palla.

In aggiunta, monitorare le condizioni fisiche dei giocatori chiave e gli schemi tattici annunciati dagli allenatori prima della partita può fornire ulteriori spunti per delle scommesse più informate e mirate.

Analisi tecnica della partita

La Spagna è famosa per il suo stile di gioco basato sul possesso palla e rapide combinazioni offensive, caratteristiche che metteranno sicuramente alla prova la solidità della linea difensiva italiana. D'altra parte, l’Italia ha dimostrato di saper contrapporre un forte blocco difensivo completato da ripartenze veloci e precise. Controllare il centrocampo sarà cruciale per ambedue le squadre per imporre il proprio ritmo di gioco e cercare di dominare la partita.

FAQ - Domande frequenti

Quando si gioca la partita Spagna vs Italia?

L'appuntamento è il 20 Giugno ore 21:00 all'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen.

Dove vedere la diretta Spagna - Italia?

Sarà possibile seguire la diretta Spagna - Italia in chiaro su Rai 1 e in streaming su Rai Play.

Come scommettere su Spagna Italia?

Alcuni esperti di scommesse suggeriscono di puntare sul pareggio tra le due formazioni corredato da un mercato relativo ai goal in quanto si preannuncia un match ricco di reti nel quale si verificherà minimo un over 2.5.